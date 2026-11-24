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Quốc phòng toàn dân
Kinh tế
Dịch vụ - Thương mại
Công nghiệp - Hạ tầng
Nông nghiệp - Nông thôn
Xúc tiến đầu tư
Bảo vệ môi trường
Than khoáng sản
Xã hội
Giáo dục
Nhịp sống trẻ
Phóng sự
Y tế
Tấm lòng nhân ái
Văn hoá - Văn nghệ
Đất và người Quảng Ninh
Văn học - Nghệ thuật
Văn hoá
Nhịp sống di sản
Du lịch
Quảng Ninh - Điểm đến bốn mùa
Trải nghiệm - Khám phá
Xu hướng du lịch
Khoa học - Công nghệ
Chuyển đổi số
Triển khai thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW
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Xã hội
300.000 - là số người khuyết tật trên cả nước có nhu cầu và đủ điều kiện sẽ được hỗ trợ đào tạo nghề
24/11/2026 09:13
Báo Quảng Ninh trên
Mỗi ngày một con số
23/11/2026 09:39
5.625 tấn - là sản lượng dược liệu các loại được cung cấp hằng năm tại Quảng Ninh
21/11/2026 09:29
72 - là số điểm neo đậu được công bố dành cho tàu hoạt động thủy sản trên địa bàn Quảng Ninh
20/11/2026 09:27
98,6% - là tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết đúng hạn và trước hạn tại Quảng Ninh từ đầu năm đến nay
19/11/2026 09:19
66,32 nghìn tấn - là sản lượng khai thác thủy sản biển của Quảng Ninh trong 10 tháng năm 2026
18/11/2026 09:29
2.729 - là số trẻ 7 tuổi tại Quảng Ninh được tiêm bổ sung vắc-xin uốn ván - bạch hầu giảm liều (Td)
từ khóa:
#người khuyết tật
#đào tạo nghề
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