Doanh nhân Quảng Ninh: Sẻ chia với cộng đồng

Bằng bản lĩnh kinh doanh, trách nhiệm với người lao động và cộng đồng, nhiều nữ doanh nhân Quảng Ninh đang khẳng định vai trò trong phát triển kinh tế, tạo việc làm, đóng góp vào ngân sách và bảo đảm an sinh xã hội.

Hội nữ doanh nhân - Hội Liên hiệp Phụ nữ Quảng Ninh trao tặng quà Tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn ở Ba Chẽ.

Từ quán cơm bình dân, nhận nấu ăn phục vụ đám cưới, bà Phạm Thị Cúc, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Tâm Đức Cẩm Phả, đã gây dựng doanh nghiệp có doanh thu hàng trăm tỷ đồng/năm. Khởi nghiệp năm 1994, bà Cúc thành lập công ty vào năm 2007, phát triển dịch vụ cung cấp thực phẩm, suất ăn công nghiệp.

Hiện Công ty CP Tâm Đức Cẩm Phả có khoảng 700 lao động, thu nhập bình quân đạt 12 triệu đồng/người/tháng; cung cấp suất ăn cho các đơn vị ngành Than và 14 bệnh viện tại 4 địa phương. 9 tháng năm 2026, doanh nghiệp đạt doanh thu trên 367 tỷ đồng, nộp ngân sách hơn 12,4 tỷ đồng.

Từ lời mẹ dạy “Có đức mặc sức mà ăn”, bà Cúc lấy tên Tâm Đức đặt cho công ty, xác định không đánh đổi sức khỏe khách hàng lấy lợi nhuận. Bà Cúc trực tiếp đào tạo nhân viên về tác phong phục vụ, quy trình chế biến, an toàn thực phẩm; yêu cầu bảo đảm dinh dưỡng, giữ giá hợp lý đối với suất ăn bệnh viện. Đặc biệt, bà coi người lao động là cái gốc của doanh nghiệp.

Bà Phạm Thị Cúc (thứ 8, trái sang) tặng quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Bên cạnh chăm lo về thu nhập, bà Cúc tạo cơ hội để nhân viên trưởng thành; nhiều người từ lao động phổ thông trở thành bếp trưởng, quản lý. Bà tâm niệm: “Còn giữ được người lao động là còn cơ hội để phát triển”. Bà Cúc cũng trực tiếp hỗ trợ nhân viên khó khăn, vận động tập thể sẻ chia; riêng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 bà dành 1,6 tỷ đồng cho hoạt động thiện nguyện.

Bà Cúc chia sẻ: “Doanh nghiệp có thể lớn lên bằng năng lực, nhưng muốn đi lâu dài thì phải có trách nhiệm với con người và với nơi mình đang sống, làm việc. Đó cũng là cách tôi lựa chọn để đồng hành cùng Quảng Ninh”. Với bà Cúc, phát triển không phải mở rộng bằng mọi giá, mà phải giữ chữ tín, nâng chất lượng dịch vụ và xây dựng đội ngũ kế cận.

Bà Nguyễn Thanh Hằng, Giám đốc Công ty CP Thương mại Đông Hằng, xây dựng nền tảng từ cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng, vận tải vào khoảng năm 1990, sau đó phát triển doanh nghiệp thành nhà phân phối vật liệu cho nhiều công trình lớn như Vinhomes Bến Đoan, Premier Village Bãi Cháy, KCN Bắc Tiền Phong. Năm 2025, doanh thu của công ty đạt trên 67 tỷ đồng, thu nhập bình quân của người lao động đạt 15 triệu đồng/người/tháng.

Cùng với nỗ lực của từng cá nhân, thời gian qua, Hội Nữ doanh nhân Quảng Ninh đã phát huy vai trò kết nối, hỗ trợ hội viên nâng cao năng lực quản trị, mở rộng thị trường và tham gia các hoạt động cộng đồng. Thành lập tháng 10/2023 với 58 hội viên sinh hoạt trực tiếp, đến nay, Hội Nữ doanh nhân Quảng Ninh có 104 hội viên, tăng 79,3%, cùng 381 nữ doanh nhân sinh hoạt tại các câu lạc bộ địa phương.

Trong giai đoạn 2023-2026, Hội Nữ doanh nhân Quảng Ninh phối hợp tổ chức 9 lớp tập huấn, 3 diễn đàn cho 652 lượt nữ doanh nhân, nữ chủ hộ kinh doanh về quản trị doanh nghiệp, chuyển đổi số, thương mại điện tử và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Hoạt động xúc tiến thương mại cũng mang lại kết quả cụ thể. Hội hỗ trợ hội viên trưng bày, quảng bá sản phẩm tại 12 sự kiện; phối hợp tổ chức các chương trình giao thương với Hà Nội, thu hút 265 nữ doanh nhân tham gia, trong đó trên 30% trở thành khách hàng, đối tác của nhau. Cùng với phát triển kinh doanh, Hội Nữ doanh nhân Quảng Ninh dành gần 1,3 tỷ đồng cho hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ xây dựng 5 “Mái ấm doanh nhân”, đỡ đầu 11 trẻ mồ côi, chăm lo các gia đình khó khăn và người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Nữ doanh nhân Quảng Ninh tham gia trưng bày sản phẩm tại Diễn đàn nữ doanh nhân khu vực Duyên Hải Bắc Bộ chủ đề "Phụ nữ và công nghệ số" tổ chức tại Quảng Ninh ngày 14/8/2026.

Quảng Ninh hiện có khoảng 2.200 nữ chủ doanh nghiệp, chưa kể nữ chủ hộ kinh doanh. Đây là lực lượng có tiềm năng lớn, song để phát huy tốt hơn vai trò trong giai đoạn phát triển mới, nữ doanh nhân cần tiếp tục nâng cao trình độ, kỹ năng quản trị, khả năng ứng dụng công nghệ và sự tự tin trong điều hành doanh nghiệp.

Bà Trần Thanh Thủy, Phó Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân Quảng Ninh cho biết: Thời gian tới, hội sẽ chú trọng đào tạo kỹ năng lãnh đạo, quản trị trong thời đại số, giao tiếp, đối ngoại; đồng thời mở rộng mạng lưới câu lạc bộ, tăng cường xúc tiến thương mại, tạo thêm cơ hội hợp tác cho hội viên. Trong nhiệm kỳ 2026-2031, hội đặt mục tiêu tăng 30-50% số hội viên, phấn đấu 100% nữ chủ doanh nghiệp hội viên được phổ cập kiến thức chuyển đổi số và an toàn thông tin, ít nhất 70% doanh nghiệp hội viên ứng dụng thành thạo các nền tảng quản trị số cơ bản.

Từ việc xây dựng doanh nghiệp vững mạnh, chăm lo đời sống người lao động, đến đóng góp vào ngân sách và sẻ chia với cộng đồng, đội ngũ nữ doanh nhân Quảng Ninh đang khẳng định vai trò bằng những kết quả cụ thể. Đó cũng là nền tảng để lực lượng nữ doanh nhân tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.