Alcaraz thắng áp đảo Tiafoe trong trận ra quân ATP Finals

Tay vợt số ba thế giới Carlos Alcaraz có màn khởi đầu ấn tượng tại Giải quần vợt ATP Finals 2026 khi đánh bại Frances Tiafoe với tỷ số 6-2, 6-2 trong trận đấu ngày 16/11. Chiến thắng giúp tay vợt người Tây Ban Nha nối dài mạch thắng lên 10 trận, tiếp tục khẳng định phong độ cao sau hai chức vô địch tại Vienna và Paris.

Tay vợt Carlos Alcaraz của Tây Ban Nha giao bóng trong trận gặp Frances Tiafoe của Mỹ tại ATP World Tour Finals ở Turin, Italy, ngày 16/11/2026. Ảnh: AP

Alcaraz hoàn toàn làm chủ thế trận trước Tiafoe, tay vợt người Mỹ đang xếp hạng tám thế giới. Tay vợt Tây Ban Nha nhanh chóng vươn lên dẫn 4-0 và chỉ mất 28 phút để thắng set đầu tiên với tỷ số 6-2. Sang set hai, Alcaraz tiếp tục giành break sớm, duy trì thế trận áp đảo trước khi khép lại trận đấu với cùng tỷ số.

Màn trình diễn của Alcaraz gây ấn tượng với nhiều pha xử lý kỹ thuật đẳng cấp, trong đó có cú thuận tay ghi điểm đạt tốc độ 164 km/h khi đang bị đẩy lùi về cuối sân. Anh còn thực hiện cú lốp bóng trái tay trong tư thế mất thăng bằng để giành điểm break quan trọng ở set hai.

Chiến thắng chóng vánh này trái ngược với hai cuộc đối đầu trước đó giữa Alcaraz và Tiafoe tại các giải Grand Slam. Tay vợt Tây Ban Nha từng phải trải qua năm set mới vượt qua đối thủ ở bán kết US Open 2022 và vòng ba Wimbledon 2024, trước khi giành chức vô địch ở cả hai giải đấu.

Alcaraz đang duy trì phong độ cao trên mặt sân cứng trong nhà với 10 trận thắng liên tiếp, hướng tới danh hiệu thứ ba liên tiếp sau khi đăng quang tại Vienna và Paris. Đây cũng là bước tiến đáng kể so với hai lần tham dự ATP Finals trước đó, khi anh bị loại từ vòng bảng cách đây hai năm và vào chung kết năm ngoái nhưng để thua Jannik Sinner.

Mùa giải 2026, Alcaraz giành chức vô địch Australian Open, trở thành tay vợt nam trẻ nhất hoàn tất bộ sưu tập bốn danh hiệu Grand Slam ở tuổi 22. Dù phải nghỉ thi đấu khoảng bốn tháng rưỡi giữa mùa vì chấn thương cổ tay phải, tay vợt hiện 23 tuổi đã trở lại mạnh mẽ.

Về phía Tiafoe, đây là lần đầu tiên tay vợt 28 tuổi góp mặt tại ATP Finals sau mùa giải ổn định nhất trong sự nghiệp. Những thay đổi về chế độ dinh dưỡng và tập luyện giúp anh lần thứ ba vào bán kết US Open và vươn lên vị trí thứ tám thế giới.

Ở trận đấu còn lại cùng bảng ngày 16/11, Daniil Medvedev đánh bại tay vợt chủ nhà Flavio Cobolli với tỷ số 7-6 (4), 6-3. Nhà vô địch ATP Finals 2020 trở lại giải đấu sau một năm vắng mặt, trong khi Cobolli có lần đầu tham dự.

Trước đó, Alexander Zverev và Ben Shelton đều giành chiến thắng trong các trận ra quân ở bảng còn lại ngày 15/11. Zverev cũng được trao cúp dành cho tay vợt kết thúc năm ở vị trí số một thế giới.

Theo thể thức ATP Finals, hai tay vợt đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào bán kết. Giải đấu năm nay vắng Jannik Sinner, nhà vô địch hai mùa liên tiếp, do tay vợt Italy phải kết thúc mùa giải sớm vì chấn thương đầu gối phải.