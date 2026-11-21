Xác định các cặp bán kết ATP Finals: Alcaraz gặp Shelton, Zverev đối đầu Medvedev

Carlos Alcaraz đã đánh bại Flavio Cobolli với tỷ số 6-4, 6-1 trong lượt trận cuối vòng bảng ATP Finals ngày 20/11 tại Turin (Italy), qua đó hoàn tất vòng bảng với ba trận toàn thắng. Bốn tay vợt hạt giống hàng đầu đều giành quyền vào bán kết, với hai cặp đấu được xác định là Carlos Alcaraz - Ben Shelton và Alexander Zverev - Daniil Medvedev.

Tay vợt Carlos Alcaraz của Tây Ban Nha trong trận đấu tại ATP World Tour Finals ở

﻿Turin, Italy, ngày 20/11/2026. Ảnh: AP

Dù chưa hoàn toàn bình phục chấn thương, Alcaraz vẫn thể hiện phong độ vượt trội trước tay vợt chủ nhà Cobolli. Nhà vô địch bảy danh hiệu Grand Slam sớm giành break ngay game đầu tiên của cả hai set, đồng thời áp đảo đối thủ về số cú đánh ghi điểm trực tiếp với tỷ lệ 29-9.

Alcaraz bước vào trận đấu với băng hỗ trợ ở đùi trái và đầu gối phải. Anh bị đau đùi trong trận gặp Medvedev trước đó, sau khi từng phải nghỉ thi đấu khoảng 4 tháng rưỡi trong năm nay vì chấn thương cổ tay phải, bỏ lỡ cả Roland Garros và Wimbledon.

Chiến thắng trước Cobolli giúp Alcaraz nâng chuỗi trận thắng liên tiếp lên con số 12, sau khi đăng quang tại Vienna và Paris Masters. Tay vợt người Tây Ban Nha đang hướng tới danh hiệu ATP Finals đầu tiên trong sự nghiệp, sau khi để thua Jannik Sinner ở trận chung kết năm ngoái.

Tại bán kết, Alcaraz sẽ tái đấu Shelton, người từng đánh bại anh sau năm set tại tứ kết US Open trong trận đấu kết thúc lúc 3 giờ 33 phút sáng. Tuy nhiên, Alcaraz đã đòi lại món nợ khi vượt qua tay vợt Mỹ trong trận chung kết Paris Masters gần đây.

Ở trận đấu còn lại, Daniil Medvedev đánh bại Frances Tiafoe với tỷ số 6-3, 6-4 để giành quyền gặp tay vợt số một thế giới Alexander Zverev. Medvedev tận dụng cơ hội giành break quyết định ở game thứ chín của set hai, sau khi Tiafoe bị phạt lỗi kéo dài thời gian giao bóng và mất quyền thực hiện cú giao bóng đầu tiên.

Medvedev, nhà vô địch ATP Finals 2020, đang dẫn Zverev 14-8 về thành tích đối đầu. Tuy nhiên, đây sẽ là lần đầu tiên hai tay vợt gặp nhau trong năm 2026 và cũng là cuộc chạm trán đầu tiên kể từ khi Zverev vươn lên vị trí số một thế giới.

Với kết quả này, cả bốn hạt giống hàng đầu đều góp mặt tại bán kết ATP Finals, gồm Zverev (số 1), Alcaraz (số 2), Shelton (số 3) và Medvedev (số 4). Trong khi đó, Cobolli khép lại lần đầu tham dự giải với ba trận thua, còn Tiafoe có một chiến thắng và hai thất bại.