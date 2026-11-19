Alcaraz vượt qua chấn thương, giành vé vào bán kết ATP Finals

Tay vợt Carlos Alcaraz tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng khi đánh bại Daniil Medvedev với tỷ số 6-2, 6-4 tại ATP Finals ngày 18/11, dù phải tạm dừng trận đấu để chăm sóc y tế. Chiến thắng giúp ngôi sao người Tây Ban Nha nối dài chuỗi 11 trận thắng liên tiếp và giành quyền vào bán kết sau khi Frances Tiafoe đánh bại Flavio Cobolli ở trận đấu cùng bảng.

Tay vợt người Tây Ban Nha Carlos Alcaraz ăn mừng chiến thắng trước Taylor Fritz (Mỹ) trong trận tứ kết giải quần vợt Paris Masters tại Nanterre, gần thủ đô Paris (Pháp). Ảnh: AP

Alcaraz, chủ nhân 7 danh hiệu Grand Slam, kiểm soát thế trận trước Medvedev và giành chiến thắng sau hai set. Tuy nhiên, ở đầu set thứ hai, tay vợt người Tây Ban Nha gặp vấn đề ở cơ đùi sau bên trái, buộc phải xin tạm dừng để được chăm sóc y tế và quấn băng hỗ trợ trước khi tiếp tục thi đấu.

Dù gặp vấn đề về thể lực, Alcaraz vẫn duy trì được lợi thế để khép lại trận đấu với tỷ số 6-4 ở set thứ hai. Đây là chiến thắng thứ 5 của anh trong 6 lần đối đầu với các tay vợt thuộc tốp 5 thế giới trong năm nay. Thất bại duy nhất của Alcaraz trước nhóm đối thủ này là trận chung kết Monte Carlo Masters gặp Jannik Sinner.

Tay vợt Tây Ban Nha đang hướng tới danh hiệu thứ ba liên tiếp trên mặt sân trong nhà, sau khi vô địch các giải đấu tại Vienna và Paris. Trước đó, anh từng phải nghỉ thi đấu 4 tháng rưỡi vì chấn thương cổ tay phải, qua đó bỏ lỡ cả Roland Garros và Wimbledon.

Tấm vé bán kết của Alcaraz được xác định sau khi tay vợt Mỹ Frances Tiafoe đánh bại đại diện chủ nhà Italy Flavio Cobolli với tỷ số 7-6 (8-6), 6-0 ở trận đấu còn lại của bảng.

Trong lần đầu tham dự ATP Finals, Tiafoe gặp nhiều khó khăn trước Cobolli ở set mở màn. Tay vợt Italy giành 8 điểm đầu tiên của trận đấu và có hai cơ hội kết thúc set trong loạt tie-break. Tuy nhiên, Tiafoe cứu thành công cả hai điểm set, tận dụng hai lỗi đánh bóng của đối thủ để thắng 4 điểm liên tiếp và khép lại set đầu với tỷ số 7-6.

Sang set thứ hai, tay vợt Mỹ hoàn toàn áp đảo, thắng trắng 6-0 để giành chiến thắng đầu tiên tại ATP Finals, sau khi để thua Alcaraz ở trận ra quân.

Ở tuổi 28, Tiafoe lần đầu góp mặt tại giải đấu dành cho 8 tay vợt hàng đầu mùa giải, sau một năm thi đấu ổn định nhờ điều chỉnh chế độ dinh dưỡng và tập luyện. Anh cũng lần thứ ba trong sự nghiệp lọt vào bán kết US Open.

Trong khi đó, Cobolli, tay vợt từng vào chung kết Roland Garros năm nay, chính thức bị loại sau hai trận thua liên tiếp. Trước đó, anh cũng thất bại trước Medvedev ở trận mở màn.

Cobolli phải đối mặt với sức ép lớn khi tham dự giải đấu trên sân nhà trong bối cảnh đồng hương Jannik Sinner, nhà vô địch ATP Finals hai năm liên tiếp, vắng mặt vì chấn thương đầu gối phải.

Ở lượt trận cuối vòng bảng diễn ra ngày 20/11, Tiafoe sẽ đối đầu Medvedev để tranh suất bán kết còn lại. Trước đó, tay vợt Mỹ từng đánh bại Medvedev sau hai set tại US Open năm nay.