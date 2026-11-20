ATP công bố kế hoạch nâng chế độ đãi ngộ cho 250 tay vợt nam hàng đầu

Hiệp hội Quần vợt Nhà nghề nam (ATP) ngày 20/11 công bố kế hoạch mở rộng chế độ đãi ngộ cho các tay vợt, với tổng số tiền dự kiến vượt 350 triệu USD mỗi năm từ năm 2028. Chính sách mới hướng tới cải thiện thu nhập cho 250 tay vợt hàng đầu, đồng thời tăng các khoản thưởng và hỗ trợ tài chính trong hệ thống ATP Tour.

Tay vợt Carlos Alcaraz của Tây Ban Nha. Ảnh: AP

Theo kế hoạch mang tên "One Vision" do Chủ tịch ATP Andrea Gaudenzi thúc đẩy, từ năm 2028, nhóm 100 tay vợt có thu nhập cao nhất dự kiến nhận ít nhất 1,1 triệu USD mỗi năm, tăng 39% so với năm 2025. Mức thu nhập tối thiểu dự kiến của nhóm 175 tay vợt hàng đầu là 450.000 USD, tăng 47%, trong khi nhóm 250 tay vợt hàng đầu đạt ít nhất 250.000 USD, tăng 67%.

ATP dự kiến phân bổ hơn 100 triệu USD cho các chương trình hỗ trợ tập trung, gồm 50 triệu USD tiền thưởng bổ sung, 25 triệu USD thưởng theo bảng xếp hạng cuối năm và 26 triệu USD dành cho chế độ hưu trí của các tay vợt.

Khi cộng với tiền thưởng tại các giải đấu và khoản chia sẻ lợi nhuận từ ban tổ chức, tổng thu nhập của các tay vợt trong hệ thống ATP dự kiến vượt 350 triệu USD. Nếu tính cả tiền thưởng tại bốn giải Grand Slam, con số này có thể vượt 500 triệu USD.

Đáng chú ý, quỹ thưởng hằng năm của ATP sẽ tăng hơn gấp đôi, từ 21,5 triệu USD lên 50 triệu USD. Các khoản thưởng được phân bổ cho những tay vợt nằm trong nhóm 30 người đứng đầu bảng xếp hạng trước mỗi giải Masters 1000 bắt buộc, với tay vợt số một có thể nhận tới 2 triệu USD cho mỗi giải. ATP cũng sẽ bỏ quy định phải tham dự tối thiểu năm giải mới đủ điều kiện nhận thưởng.

Bên cạnh chính sách thu nhập, ATP thông báo tiếp tục xem xét đề xuất thay đổi thể thức thi đấu đôi, trong đó có việc giảm số đội tham dự và tiền thưởng. Đề xuất gây tranh cãi này hiện được tạm hoãn để tham vấn thêm trước khi đưa ra quyết định vào cuối năm.

Về lịch thi đấu, các giải tại Doha (Qatar) và Dubai (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất) vẫn dự kiến diễn ra trong hai tuần liên tiếp vào tháng 2/2027, bất chấp những lo ngại an ninh tại Trung Đông. ATP sẽ đưa ra quyết định cuối cùng trước thời điểm tổ chức khoảng 6-8 tuần, đồng thời cân nhắc phương án mở rộng quy mô các giải tại Dallas (Mỹ) và Acapulco (Mexico) nếu cần thiết.

ATP cũng đang lên kế hoạch tổ chức giải Masters 1000 thứ 10 tại A-rập Xê-út từ năm 2028. Giải dự kiến diễn ra tại Qiddiya City, khu phức hợp thể thao và giải trí đang được xây dựng cách trung tâm thủ đô Riyadh khoảng 45 km, với tổng vốn đầu tư hạ tầng gần 2 tỷ USD.