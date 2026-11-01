Vacherot đối đầu Lehecka trong trận chung kết quần vợt Swiss Indoors

Tay vợt người Monaco Valentin Vacherot giành quyền vào chung kết giải quần vợt Swiss Indoors 2026 sau chiến thắng 2-0 trước hạt giống số 6 Taylor Fritz (Mỹ). Đối thủ của anh trong trận tranh chức vô địch diễn ra lúc 21h30 ngày 1/11 (giờ Việt Nam) là hạt giống số 8 Jiri Lehecka (Cộng hòa Séc).

Tay vợt Valentin Vacherot của Monaco ăn mừng sau khi giành một điểm trong trận bán kết gặp Taylor Fritz (Mỹ) tại giải quần vợt Swiss Indoors, ở Basel, Thụy Sĩ, ngày 31/10/2026. (Ảnh: AP)

Ở trận bán kết diễn ra ngày 31/10, Vacherot đánh bại Taylor Fritz với tỷ số 7-6 (5), 6-3. Tay vợt Monaco thể hiện bản lĩnh trong loạt tie-break set đầu tiên, trước khi giành chiến thắng ở set thứ hai để lần đầu tiên góp mặt trong một trận chung kết Swiss Indoors.

Đây là trận chung kết thứ hai trong sự nghiệp của Vacherot và cũng là lần đầu tiên anh góp mặt ở một trận chung kết trong năm 2026. Trước đó, tay vợt này từng gây bất ngờ lớn khi đăng quang giải Shanghai Masters năm 2025, danh hiệu ATP duy nhất của anh tính đến thời điểm hiện tại.

Ở trận bán kết còn lại, Jiri Lehecka vượt qua Jan-Lennard Struff (Đức) với tỷ số 3-6, 7-5, 6-4. Tay vợt người Cộng hòa Séc đã phải cứu một match point ở set thứ hai trước khi lội ngược dòng giành chiến thắng. Đáng chú ý, Struff chính là người loại Novak Djokovic khỏi giải đấu hôm thứ Năm.

Vacherot hiện đứng thứ 31 thế giới, còn Lehecka xếp thứ 21. Vacherot cũng trở thành tay vợt Monaco đầu tiên lọt vào chung kết nội dung đơn nam Swiss Indoors và lần đầu tiên góp mặt ở một trận chung kết thuộc hệ thống ATP 500.

Trận chung kết giữa hai tay vợt hứa hẹn sẽ là cuộc so tài đáng chú ý, khi Vacherot hướng đến danh hiệu thứ hai trong sự nghiệp, còn Lehecka cũng có cơ hội giành chức vô địch tại Basel.