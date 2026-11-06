Shelton giành chiến thắng thứ 43 trong mùa giải, cùng Alcaraz và Fritz vào tứ kết Paris Masters

Tay vợt người Mỹ Ben Shelton giành quyền vào tứ kết giải quần vợt Paris Masters 2026 sau chiến thắng ngược dòng trước Arthur Rinderknech, qua đó nâng tổng số trận thắng trong mùa giải lên con số 43, thành tích tốt nhất của anh trong một mùa thi đấu. Carlos Alcaraz và Taylor Fritz cũng ghi tên vào vòng 8 tay vợt mạnh nhất.

Tay vợt người Mỹ Ben Shelton trả bóng trong trận đấu với Arthur Rinderknech (Pháp) tại vòng 1/8 giải quần vợt Paris Masters ở Nanterre, gần thủ đô Paris (Pháp), ngày 5/11/2026. Ảnh: AP

Ngày 5/11, tại Paris (Pháp), Ben Shelton đánh bại tay vợt chủ nhà Arthur Rinderknech với tỷ số 3-6, 6-4, 7-6 (7-5) sau 3 set đấu căng thẳng.

Ở tứ kết, Shelton sẽ gặp đồng hương Tommy Paul, hạt giống số 12 của giải. Đây là lần thứ năm hai tay vợt gặp nhau; trước trận này, mỗi người đã thắng hai lần. Lần gặp nhau gần nhất giữa họ diễn ra năm 2024.

Shelton cho biết anh rất mong chờ cuộc đối đầu này, đồng thời đánh giá Paul đang có phong độ cao và là một người bạn thân thiết.

Các tay vợt Mỹ có một ngày thi đấu thành công khi hạt giống số 11 Taylor Fritz vượt qua hạt giống số 6 Arthur Fils với tỷ số 6-3, 6-4, qua đó tiếp tục nuôi hy vọng giành 1 trong 2 suất còn lại tham dự ATP Finals, diễn ra từ ngày 15 đến 22/11 tại Turin (Italy).

Tommy Paul cũng duy trì cơ hội góp mặt tại ATP Finals sau khi đánh bại tay vợt Pháp Quentin Halys với tỷ số 7-6 (7-3), 6-4.

Shelton, 1 trong 6 tay vợt đã giành vé dự ATP Finals, bày tỏ sự ủng hộ đối với người đồng hương.

“Tôi đã cổ vũ anh ấy suốt cả năm và hy vọng anh ấy có thể giành quyền đến Turin. Trận đấu ngày mai chắc chắn sẽ rất hấp dẫn”, Shelton nói.

Alcaraz vào tứ kết không cần thi đấu

Ở một diễn biến khác, hạt giống số 2 Carlos Alcaraz giành quyền vào tứ kết sau khi đối thủ Matteo Berrettini rút lui khỏi trận đấu vòng ba vì chấn thương cánh tay.

Tay vợt người Italy không cho biết cụ thể bên tay bị chấn thương, nhưng chia sẻ trên Instagram rằng anh đã phải chịu những cơn đau trong vài ngày qua.

Đối thủ tiếp theo của Alcaraz là Taylor Fritz, người vừa thể hiện phong độ giao bóng ấn tượng trong trận thắng Arthur Fils.

Fritz ghi 14 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp (ace), không mắc lỗi giao bóng kép và không phải đối mặt với điểm break nào. Tay vợt Mỹ thắng 77% số điểm khi giao bóng một và 92% số điểm khi giao bóng hai.

Anh khép lại trận đấu bằng một game giao bóng không để đối thủ ghi điểm, tận dụng ngay cơ hội kết thúc trận đấu đầu tiên với cú trái tay chéo sân chính xác.

Van Assche lần đầu vào tứ kết giải Masters

Khán giả chủ nhà tiếp tục có dịp ăn mừng khi tay vợt Pháp Luca Van Assche đánh bại Lorenzo Musetti với tỷ số 7-5, 3-6, 6-4, lần đầu tiên trong sự nghiệp giành quyền vào tứ kết một giải Masters.

Van Assche, hiện xếp hạng 47 thế giới, kết thúc trận đấu bằng một pha lên lưới đánh vô-lê ngay ở cơ hội giành chiến thắng đầu tiên.

Đối thủ của anh, Musetti, từng ít nhất một lần lọt vào tứ kết ở cả bốn giải Grand Slam.

Trong khi đó, tay vợt vượt qua vòng loại Rinky Hijikata tiếp tục gây bất ngờ. Sau chiến thắng trước Novak Djokovic ở vòng hai, Hijikata đánh bại Tomas Etcheverry với tỷ số 2-6, 6-3, 7-5 để giành quyền vào tứ kết.

Hijikata sẽ đối đầu Luca Van Assche để tranh suất vào bán kết Paris Masters 2026.