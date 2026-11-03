Alexander Zverev lần đầu vươn lên số 1 thế giới sau mùa giải quần vợt thành công

Ngày 2/11, tay vợt người Đức Alexander Zverev lần đầu vươn lên vị trí số 1 thế giới trên bảng xếp hạng ATP, sau mùa giải thi đấu thành công với hai chức vô địch Grand Slam. Thành tích này đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của Zverev, giúp anh khẳng định vị thế sau nhiều năm chờ đợi.

Tay vợt Alexander Zverev (Đức) trả bóng trong trận tứ kết đơn nam gặp Novak Djokovic (Serbia) tại Giải quần vợt China Open ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 4/10/2026. Ảnh: AP

Trong mùa giải 2026, Zverev lần lượt đăng quang tại Giải quần vợt Pháp mở rộng (Roland Garros) và Mỹ mở rộng (US Open), qua đó chấm dứt những hoài nghi về khả năng chinh phục các danh hiệu Grand Slam của mình. Anh cũng chắc chắn kết thúc năm ở vị trí số 1 thế giới.

Phát biểu tại Paris khi anh chuẩn bị tham dự giải Paris Masters trong tuần này, Zverev bày tỏ niềm vui khi đạt được cột mốc quan trọng trong sự nghiệp. "Đây chắc chắn là một ngày rất đặc biệt", tay vợt người Đức chia sẻ.

Theo Zverev, Paris là nơi gắn liền với nhiều thăng trầm và cả những thất vọng trong sự nghiệp của anh. Tuy nhiên, năm 2026 đã trở thành dấu mốc đáng nhớ khi anh giành danh hiệu Grand Slam đầu tiên tại đây và lần đầu vươn lên ngôi số 1 thế giới.

Zverev trở thành tay vợt nam thứ 30 trong lịch sử bảng xếp hạng ATP đạt vị trí số 1 thế giới, đồng thời là người lớn tuổi thứ hai làm được điều này trong lịch sử. Trước đó, John Newcombe từng lên ngôi đầu bảng năm 1974 ở tuổi 30.

Tay vợt người Đức phải chờ hơn bốn năm kể từ khi lần đầu đạt vị trí số 2 thế giới mới có thể chinh phục ngôi đầu. "Tôi đã phải chờ đợi. Nhưng đôi khi, những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống đòi hỏi sự kiên nhẫn. Tôi thực sự rất hạnh phúc và phấn khích", Zverev nói.

Dù từng hai lần vô địch ATP Finals và giành huy chương vàng Olympic, Zverev vẫn lỡ hẹn với danh hiệu Grand Slam sau ba lần thất bại ở chung kết. Bước ngoặt đến trong năm 2026 khi tay vợt người Đức giành hai chức vô địch Grand Slam, lần đầu vào chung kết Wimbledon và đạt thành tích 65 trận thắng, 17 trận thua. Vượt qua những khó khăn trong sự nghiệp và căn bệnh đái tháo đường type 1 mắc từ năm 4 tuổi, Zverev trở thành tay vợt nam người Đức thứ hai vươn lên số 1 thế giới, sau Boris Becker.

Trên bảng xếp hạng ATP mới nhất, Jannik Sinner xuống vị trí thứ hai, còn Carlos Alcaraz đứng thứ ba. Sinner đã thông báo kết thúc mùa giải sớm do tình trạng viêm ở đầu gối phải, trong khi Alcaraz đã hồi phục thể lực và đăng quang tại giải Vienna ngày 1/11. Zverev bày tỏ mong muốn tiếp tục cạnh tranh với hai đối thủ hàng đầu này, đồng thời tự tin hơn vào khả năng thi đấu trên mọi mặt sân. "Tôi thực sự cảm thấy mình có khả năng cạnh tranh danh hiệu ở cả bốn giải Grand Slam. Hy vọng tôi sẽ giành thêm một vài chức vô địch nữa", Zverev chia sẻ.

Một điểm nhấn khác trên bảng xếp hạng ATP là sự thăng tiến của Rafael Jodar, tay vợt 20 tuổi người Tây Ban Nha. Chỉ sau 287 ngày kể từ khi ra mắt ATP Tour tại Australian Open, Jodar đã vươn lên vị trí thứ 10 thế giới, lập kỷ lục về thời gian ngắn nhất lọt vào tốp 10, phá kỷ lục 490 ngày trước đó của Gustavo Kuerten.

Trước khi vươn lên ngôi số 1 thế giới, Zverev từng đối mặt với cáo buộc bạo lực từ hai bạn gái cũ. Trong đó, một vụ việc liên quan đến cáo buộc năm 2020 đã khép lại sau khi các bên đạt được thỏa thuận với cơ quan công tố Đức. Đối với vụ việc còn lại, Hiệp hội Quần vợt chuyên nghiệp nam (ATP) tiến hành điều tra và kết luận vào tháng 1/2023 rằng không có đủ bằng chứng để xác nhận cáo buộc.