Alcaraz cứu 2 điểm thua trận trước Fritz, cùng Shelton vào bán kết Paris Masters

Ngày 6/11, tay vợt người Tây Ban Nha Carlos Alcaraz xuất sắc cứu 2 điểm thua trận trước Taylor Fritz để giành chiến thắng sau 3 set, qua đó lần đầu tiên góp mặt tại bán kết giải quần vợt Paris Masters. Kết quả các trận tứ kết cũng giúp xác định đầy đủ 8 tay vợt tham dự ATP Finals năm nay.

Tay vợt người Tây Ban Nha Carlos Alcaraz ăn mừng chiến thắng trước Taylor Fritz (Mỹ) trong trận tứ kết giải quần vợt Paris Masters tại Nanterre, gần thủ đô Paris (Pháp), ngày 6/11/2026. Ảnh: AP

Trong cuộc đối đầu với Taylor Fritz, Alcaraz gặp nhiều khó khăn khi để thua set đầu tiên sau loạt tie-break. Sang set thứ 2, tay vợt người Tây Ban Nha hai lần đối mặt với nguy cơ thất bại khi bị dẫn 3-5 và 4-5. Tuy nhiên, anh đều cứu thành công các điểm quyết định, trong đó có một pha đánh thuận tay vượt qua đối thủ ở lần cứu điểm thua trận thứ 2.

Alcaraz sau đó lội ngược dòng, giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 6-7 (10), 7-5, 6-3.

“Tôi cố gắng không để bản thân mất tinh thần trong những thời điểm khó khăn ở set thứ hai. Tôi tập trung giữ vững tâm lý để cứu những điểm break và điểm thua trận”, Alcaraz chia sẻ.

Tay vợt người Tây Ban Nha cho biết, khi bị dẫn 3-5 và cầm giao bóng, anh cùng đối thủ đã tạo nên một game đấu hấp dẫn. Sự cổ vũ của khán giả tiếp thêm động lực để anh tiếp tục thi đấu và cống hiến.

“Tôi đã tận dụng nguồn năng lượng từ khán giả để mang đến những pha bóng mà họ mong đợi. Tôi rất vui khi có thể thi đấu thêm một tiếng rưỡi để phục vụ người hâm mộ. Cảm xúc hôm nay thực sự đặc biệt”, Alcaraz nói.

Đây là lần đầu tiên Alcaraz giành quyền vào bán kết Paris Masters. Tay vợt sở hữu 7 danh hiệu Grand Slam từng gặp nhiều khó khăn vì chấn thương và thể lực trong mùa giải năm nay. Tuy nhiên, sau chức vô địch tại Vienna tuần trước, anh đang cho thấy sự hồi phục tích cực và duy trì phong độ tốt ở giai đoạn cuối mùa giải.

Ở một trận tứ kết khác, tay vợt người Mỹ Ben Shelton cũng lần đầu tiên giành quyền vào bán kết Paris Masters sau khi đánh bại đồng hương Tommy Paul với tỷ số 6-4, 4-6, 6-3.

Shelton ghi 19 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp (ace), tận dụng thành công 2 trong 4 cơ hội giành break, qua đó có chiến thắng thứ 3 sau 5 lần đối đầu với Paul.

Thất bại này khiến Tommy Paul không còn cơ hội giành vé tham dự ATP Finals tại Turin (Italy) trong tháng 11. Nhờ đó, tay vợt người Mỹ Frances Tiafoe chính thức giành quyền góp mặt và sẽ có lần đầu tiên tham dự giải đấu quy tụ những tay vợt xuất sắc nhất mùa giải.

Thất bại của Taylor Fritz trước Alcaraz giúp Rafael Jodar giành suất thứ 8, cũng là suất cuối cùng dự ATP Finals.

6 tay vợt còn lại giành quyền tham dự giải đấu gồm Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Ben Shelton, Daniil Medvedev, Flavio Cobolli và Arthur Fils.

Tại bán kết Paris Masters, Shelton sẽ đối đầu tay vợt chủ nhà Luca Van Assche. Anh đã trải qua gần 3 giờ thi đấu để vượt qua Rinky Hijikata với tỷ số 6-4, 6-7 (4), 7-5.

Ở nhánh đấu còn lại, Alcaraz sẽ gặp người thắng trong trận tứ kết giữa Casper Ruud và Nuno Borges.