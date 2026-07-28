Ba xe tải liên tiếp tông sập khung bảo vệ cầu đường sắt Hóa An (Đồng Nai)

Ngày 28/7, Ủy ban nhân dân phường Biên Hòa, thành phố Đồng Nai cho biết đang phối hợp các cơ quan chức năng khẩn trương xử lý vụ việc xe tải liên tiếp tông sập khung bảo vệ đường sắt trên Quốc lộ 1K, đoạn qua địa bàn; đồng thời tăng cường cảnh báo, bảo đảm an toàn giao thông đường sắt và đường bộ.

Xe tải tông khung bảo vệ cầu đường sắt Hóa An. (Ảnh: VNR)

Chiều cao xe tải vượt quá quy định bảo vệ cầu đường sắt. (Ảnh: VNR)

Theo thông tin ban đầu, cầu đường sắt Hóa An (Km1702+090) thuộc tuyến đường sắt Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh, vượt qua Quốc lộ 1K trên địa bàn phường Biên Hòa. Để phòng ngừa nguy cơ phương tiện đường bộ va chạm vào dầm cầu, đơn vị quản lý đường bộ đã lắp đặt hệ thống khung giới hạn chiều cao tại hai đầu cầu (giới hạn 4,2m), đồng thời bố trí đầy đủ biển báo, vạch sơn chỉ dẫn và các thiết bị bảo đảm an toàn giao thông theo quy định.

Tuy nhiên, trong ngày 27/7 đã xảy ra liên tiếp 3 vụ xe tải tông vào khung giới hạn, uy hiếp nghiêm trọng an toàn chạy tàu. Cụ thể, vào lúc 10 giờ 58 phút, xe container biển kiểm soát 50H-451.05 va chạm vào khung giới hạn chiều cao đầu cầu và tiếp tục va vào đáy dầm cầu bê tông tại Km1702+090 theo hướng Thành phố Hồ Chí Minh-Đồng Nai. Sau sự cố, đơn vị chức năng đã kiểm tra hiện trạng kết cấu cầu, ghi nhận chưa có dấu hiệu bất thường và bố trí lực lượng theo dõi thường xuyên.

Đến 22 giờ 54 phút cùng ngày, một xe container khác tiếp tục tông sập một phần khung giới hạn chiều cao (nửa đường bên trái) theo hướng từ Biên Hòa đi Thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ hơn 30 phút sau, vào lúc 23 giờ 27 phút, thêm một xe tải chở hàng cồng kềnh đã đâm sập khung giới hạn chiều cao ở chiều ngược lại. Hậu quả, cả hai khung giới hạn bảo vệ đều bị hư hỏng, sụp đổ hoàn toàn.

Rất may, các vụ việc không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, sự cố đã uy hiếp trực tiếp đến an toàn cầu đường sắt Km1702+090, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng, thậm chí có thể dẫn đến sập cầu nếu xảy ra va chạm mạnh trong thời điểm tàu chạy qua.

Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn cho biết đã thường xuyên kiểm tra, phối hợp các cơ quan liên quan như Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai, Ủy ban nhân dân phường Biên Hòa để bảo đảm an toàn giao thông đường sắt và đường bộ. Đồng thời, đơn vị kiến nghị cơ quan quản lý đường bộ, lực lượng công an tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là phương tiện chở hàng quá khổ, quá tải, nhằm ngăn ngừa những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra.