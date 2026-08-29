Từ di sản đến sản phẩm du lịch

Nếu như trước đây, than đá được ví như vàng đen tạo nên sức mạnh kinh tế của vùng mỏ, thì hôm nay Quảng Ninh đang đứng trước một nguồn lực phát triển mới, đó là di sản. Từ những giá trị thiên nhiên, văn hóa, lịch sử được tích lũy qua nhiều thế hệ, Quảng Ninh đang từng bước chuyển hóa di sản thành nguồn lực cho du lịch, dịch vụ và công nghiệp văn hóa, gắn bảo tồn với khai thác bền vững. Mục tiêu là làm giàu giá trị di sản bằng những sản phẩm mới, những trải nghiệm mới, để di sản thực sự trở thành động lực tăng trưởng và tạo ra những giá trị kinh tế lâu dài.