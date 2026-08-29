Quảng Ninh - Điểm đến bốn mùa

Từng được biết đến chủ yếu với du lịch biển mùa hè, Quảng Ninh đang thay đổi cách tiếp cận. Thay vì chờ đến mùa cao điểm, thì nay tiếp tục tạo ra những lý do mới để du khách đến vào mọi thời điểm trong năm. Từ nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe, du lịch di sản, biển đảo, miền núi đến kinh tế đêm và loạt sự kiện quanh năm, một hệ sinh thái du lịch đang từng bước được hình thành. Phát triển du lịch bốn mùa cũng là một trong những hướng đi quan trọng của Quảng Ninh trong không gian phát triển mới.