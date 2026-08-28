Quảng Ninh - Hành trình khát vọng: Từ khát vọng phát triển đến tầm vóc đô thị hiện đại

Từ những khát vọng được vun đắp qua nhiều thế hệ, Quảng Ninh bước vào một hành trình tăng tốc với những quyết sách mạnh mẽ hơn, những cách làm đột phá hơn và một tầm nhìn xa hơn. Không gian phát triển từng bước được mở rộng, diện mạo đô thị từng bước được định hình theo hướng hiện đại, đồng bộ. Những động lực tăng trưởng mới từng bước được hình thành, hướng tới một nền kinh tế phát triển nhanh hơn, bền vững hơn. Sau tất cả những thay đổi ấy, mỗi người dân thực sự được thụ hưởng thành quả của sự phát triển.