Bàn giao chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận

Ngày 23/9, Thành ủy Quảng Ninh tổ chức hội nghị bàn giao chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận từ Ban Tuyên giáo Thành ủy về Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể thành phố. Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố, dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Ban Tuyên giáo Thành ủy và Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể thành phố ký kết biên bản bàn giao chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận.

Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Thành ủy và Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể thành phố đã ký kết biên bản bàn giao chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận.

Trong đó, 2 cơ quan thực hiện bàn giao đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, bộ máy, tài chính, tài sản thuộc công tác dân vận từ Ban Tuyên giáo Thành ủy về Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể thành phố.

Ban Tuyên giáo Thành ủy và Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể thành phố bàn giao chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận.

Việc chuyển chức năng tham mưu công tác dân vận về Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể thành phố nhằm cụ thể hóa chủ trương của Trung ương về tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, gắn với yêu cầu chuyển mạnh từ sắp xếp, kiện toàn tổ chức sang nâng cao chất lượng, hiệu quả vận hành của bộ máy. Đồng thời, phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong vận động, tập hợp nhân dân, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, nghiêm túc của Ban Tuyên giáo Thành ủy, Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể thành phố và các cơ quan liên quan trong chuẩn bị, tổ chức bàn giao; các nội dung đã được rà soát, thống nhất, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định.

Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Phó Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: Việc bàn giao không chỉ là chuyển đầu mối, nhiệm vụ, con người, hồ sơ, tài sản, mà quan trọng hơn là tiếp tục bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với công tác dân vận; tạo điều kiện để công tác dân vận gắn chặt hơn với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân. Do đó, các cơ quan, đơn vị phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, phối hợp chặt chẽ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.

Đồng chí Nguyễn Chí Thành, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể, Phó Chủ tịch Thường trực MTTQ Việt Nam thành phố, phát biểu tại hội nghị.

Chỉ đạo nhiệm vụ cụ thể, đồng chí Phó Bí thư Thành ủy yêu cầu bảo đảm việc chuyển giao đầy đủ, chặt chẽ, liên tục, không để khoảng trống; khẩn trương ổn định tổ chức, đưa Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể thành phố vừa được thành lập đi vào hoạt động nền nếp, hiệu quả.

Đồng chí nhấn mạnh một trong nhiệm vụ quan trọng nhất là phải nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới của thành phố, do đó phải phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong nắm tình hình nhân dân; nâng cao chất lượng dự báo, kịp thời tham mưu cấp ủy đối với những vấn đề phát sinh từ cơ sở; chú trọng công tác dân tộc, tôn giáo, thực hiện dân chủ ở cơ sở; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, vai trò giám sát, phản biện xã hội; chủ động tham mưu giải quyết từ sớm các vấn đề phức tạp, không để phát sinh điểm nóng.

Quang cảnh hội nghị.

Cùng với đó, tăng cường theo dõi, hướng dẫn việc thực hiện sau bàn giao. Các cơ quan liên quan tiếp tục phối hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh; những vấn đề vượt thẩm quyền phải chủ động báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Đồng thời, quan tâm theo dõi, hướng dẫn việc chuyển giao và tổ chức thực hiện ở cấp xã bảo đảm đồng bộ, thống nhất.