Công bố quyết định thành lập Đảng bộ HĐND thành phố và Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể thành phố

Chiều 22/9, Ban Thường vụ Thành ủy Quảng Ninh tổ chức Hội nghị công bố các quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về thành lập Đảng bộ HĐND thành phố và Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể thành phố trực thuộc Thành ủy Quảng Ninh. Đồng chí Đinh Hữu Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, chủ trì. Cùng dự hội nghị có các đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố chúc mừng đồng chí Đinh Hữu Thành, Ủy viên Trung ương Đảng được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo các quyết định được công bố, Đảng bộ HĐND TP Quảng Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 có 5 tổ chức Đảng trực thuộc và 38 đảng viên. Ban Chấp hành gồm 15 đồng chí, trước mắt chỉ định 14 đồng chí; Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 3 đồng chí. Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy HĐND thành phố; đồng chí Nguyễn Hồng Dương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy.

Ban Thường vụ Thành ủy cũng chỉ định Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy HĐND thành phố khóa I gồm 5 đồng chí. Đồng chí Nghiêm Xuân Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố, giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra; đồng chí Phạm Thị Hồng Hạnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ HĐND thành phố, Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố, giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

Đồng chí Đinh Hữu Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy và đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố trao quyết định, tặng hoa chúc mừng Đảng bộ HĐND TP Quảng Ninh khóa I.

Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể TP Quảng Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 có 13 tổ chức đảng trực thuộc và 219 đảng viên. Ban Thường vụ Thành ủy chỉ định Ban Chấp hành gồm 21 đồng chí, trước mắt chỉ định 18 đồng chí; Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 7 đồng chí. Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Quảng Ninh, giữ chức Bí thư Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Chí Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Quảng Ninh, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; 2 đồng chí Lê Thị Kim Cúc và Lê Mạnh Cường, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy chuyên trách.

Đồng chí Đinh Hữu Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy và đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố trao quyết định, tặng hoa chúc mừng Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể thành phố khóa I.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể thành phố khóa I gồm 5 đồng chí. Đồng chí Lê Mạnh Cường, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy được chỉ định giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra; đồng chí Trần Thị Thu Hiền, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể thành phố, Trưởng Phòng Đoàn thể và các Hội, Ban Tuyên giáo Thành ủy, giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đinh Hữu Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh: Việc thành lập Đảng bộ HĐND thành phố và Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể thành phố không đơn thuần là hình thành thêm các tổ chức đảng trực thuộc Thành ủy, mà quan trọng hơn là tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; bảo đảm các cơ quan thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả.

Đồng chí Đinh Hữu Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí yêu cầu hai Đảng ủy khẩn trương ổn định tổ chức, xây dựng nền nếp, kỷ cương ngay từ những ngày đầu hoạt động; sớm xây dựng, ban hành quy chế làm việc, chương trình công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể trong cấp ủy theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, không chồng chéo, không bỏ sót nhiệm vụ. Đồng thời, giữ vững nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, xây dựng đoàn kết, kỷ luật, kỷ cương; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, năng lực thực tiễn. Với mô hình tổ chức mới, quá trình hoạt động phải vừa làm, vừa tiếp tục hoàn thiện phương thức lãnh đạo, bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.

Đối với Đảng ủy HĐND thành phố, cần tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng quyết định những vấn đề quan trọng của thành phố theo đúng thẩm quyền; bảo đảm các nghị quyết ban hành xuất phát từ thực tiễn, đúng chủ trương, pháp luật, sát yêu cầu phát triển và nguyện vọng chính đáng của nhân dân, có tính khả thi cao. Những vấn đề thiết thực, chính đáng của nhân dân phải được phản ánh đầy đủ trong quá trình xây dựng chủ trương, chính sách và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của thành phố.

Đồng chí Nguyễn Hồng Dương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, phát biểu nhận nhiệm vụ.

Đối với Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể thành phố, đồng chí yêu cầu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở; thường xuyên nắm chắc tình hình, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, kịp thời phản ánh, kiến nghị với cấp ủy, chính quyền và theo dõi việc giải quyết. Đồng thời, nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, tập trung vào những vấn đề nhân dân quan tâm, những lĩnh vực còn bất cập; kiến nghị sau giám sát phải cụ thể, rõ trách nhiệm và được theo dõi đến cùng; qua đó góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, củng cố đồng thuận xã hội và mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân.

Nhấn mạnh Quảng Ninh đã bước vào giai đoạn phát triển mới sau khi thành phố chính thức được thành lập, đồng chí yêu cầu việc hoàn thiện tổ chức phải gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo và tạo chuyển biến thực chất về chất lượng, hiệu quả công việc. Hai Đảng bộ phải nhanh chóng ổn định, hoạt động nền nếp, hiệu quả, cùng các tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ thành phố xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.