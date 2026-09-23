Gỡ rào cản hành chính, tạo dư địa tăng trưởng

Cùng với đẩy mạnh số hóa, phân cấp, phân quyền, đổi mới phương thức phục vụ, Quảng Ninh đang tập trung xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, thông thoáng, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Qua đó, từng bước giảm thời gian, chi phí thực hiện các TTHC, khơi thông nguồn lực và tạo thêm động lực cho phát triển.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp.



Theo đó, các sở, ngành, địa phương thường xuyên rà soát quy trình, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, tập trung vào những thủ tục tác động trực tiếp đến doanh nghiệp, hộ kinh doanh và nhà đầu tư. Mục tiêu không chỉ là giảm giấy tờ, mà hướng tới rút ngắn thực chất thời gian xử lý, giảm chi phí tuân thủ và nâng cao hiệu quả phục vụ.

Theo số liệu cập nhật, đến nay toàn thành phố đã cắt giảm khoảng 40% thời gian giải quyết đối với 1.333/2.205 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các bộ, ngành Trung ương. Riêng nhóm TTHC liên quan đến sản xuất, kinh doanh có 715/1.079 thủ tục đã được cắt giảm khoảng 38% thời gian giải quyết. Đối với các TTHC do thành phố ban hành, nhiều thủ tục tiếp tục được cắt giảm 50% thời gian giải quyết; toàn bộ TTHC được thực hiện không phụ thuộc địa giới hành chính.

Việc cắt giảm thời gian được thực hiện trên cơ sở rà soát từng quy trình, đánh giá khả năng rút ngắn các khâu xử lý, nhưng vẫn bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước. Đây là điểm đáng chú ý trong cách làm của Quảng Ninh khi việc cải cách không dừng ở đơn giản hóa hồ sơ, mà hướng tới giảm thực chất thời gian người dân, doanh nghiệp phải bỏ ra để hoàn thành thủ tục.

Trong lĩnh vực thuế, thành phố tiếp tục phối hợp tháo gỡ các rào cản, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Cơ quan thuế đã triển khai cắt giảm 50% thời gian giải quyết và 50% chi phí tuân thủ TTHC thuế. Tỷ lệ hồ sơ khai thuế điện tử đạt 99,7%; hoàn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân bằng phương thức điện tử đạt 100%, góp phần rút ngắn thời gian xử lý và tăng tính minh bạch trong thực hiện nghĩa vụ thuế.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành chức năng của Quảng Ninh đối thoại, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp FDI.



Ngành Công Thương đẩy mạnh thương mại điện tử, cung cấp thông tin xúc tiến thương mại, bảo đảm nguồn cung xăng dầu phục vụ sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng; đồng thời tham mưu triển khai chính sách hỗ trợ cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp di dời, đầu tư vào cụm công nghiệp theo Nghị quyết số 05/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố và chính sách khuyến công giai đoạn 2026-2030.

Ở lĩnh vực KHCN, hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp được chuyển mạnh theo hướng sát nhu cầu thực tế. Sở KH&CN đã rà soát nhu cầu tìm kiếm, ứng dụng, chuyển giao, đổi mới và phát triển công nghệ, qua đó kết nối doanh nghiệp với viện nghiên cứu, trường đại học và các tổ chức công nghệ. Từ đầu năm đến nay, đã hướng dẫn, hỗ trợ, cho ý kiến thẩm định về công nghệ đối với 169 lượt hồ sơ, doanh nghiệp; hướng dẫn 15 tổ chức, cá nhân đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, sáng chế.

Cùng với cải cách quy trình, Quảng Ninh chú trọng lắng nghe và xử lý trực tiếp những khó khăn phát sinh từ thực tiễn. Từ đầu năm đến nay, thành phố đã tổ chức 10 hội nghị chuyên đề gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp theo từng ngành, lĩnh vực, qua đó tiếp nhận và giải quyết hơn 200 kiến nghị. Việc phân công rõ cơ quan chủ trì, thời hạn xử lý từng nội dung giúp các kiến nghị được theo dõi đến cùng, hạn chế tình trạng tồn đọng, hoặc chuyển vòng giữa các cơ quan.

Theo ông Komoto Tomoshi, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Castem Việt Nam, Castem lựa chọn Quảng Ninh sau quá trình nghiên cứu kỹ về vị trí địa lý, hạ tầng và nguồn nhân lực. Đặc biệt, doanh nghiệp đánh giá cao môi trường đầu tư ngày càng thông thoáng, minh bạch, thời gian giải quyết thủ tục được rút ngắn, cùng sự hỗ trợ hiệu quả của các cơ quan chức năng. Đây là những yếu tố quan trọng giúp dự án của doanh nghiệp được triển khai thuận lợi.

Những nỗ lực trong cải thiện môi trường kinh doanh đang góp phần tạo thêm động lực phát triển cộng đồng doanh nghiệp. Từ đầu năm đến ngày 15/9, trên địa bàn có 2.700 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc thành lập mới, với tổng vốn đăng ký 33.186 tỷ đồng; 925 doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc đăng ký hoạt động trở lại. Số doanh nghiệp đang hoạt động đạt khoảng 13.763.

Khu vực kinh tế tư nhân ngày càng thể hiện vai trò quan trọng trong nền kinh tế. Từ đầu năm đến giữa tháng 9, khu vực này đóng góp 45.114 tỷ đồng vào NSNN, tương đương 60,88% tổng thu ngân sách; tạo việc làm cho khoảng 70,65% lực lượng lao động xã hội. Những kết quả này cho thấy dư địa và vai trò ngày càng lớn của khu vực kinh tế tư nhân trong thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và tạo việc làm.

Năm 2026, Quảng Ninh đặt mục tiêu thành lập mới trên 3.000 doanh nghiệp, phấn đấu khu vực kinh tế tư nhân đóng góp trên 40% GRDP. Để hiện thực hóa mục tiêu này, yêu cầu đặt ra không chỉ là tiếp tục hoàn thiện chính sách hỗ trợ, mà quan trọng hơn là tạo môi trường thực thi thuận lợi, minh bạch, phản hồi nhanh trước những nhu cầu chính đáng của doanh nghiệp.

Cắt giảm tối đa những thủ tục không cần thiết, chuyển mạnh từ quản lý sang phục vụ, lấy thuận lợi của người dân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả đang trở thành yêu cầu xuyên suốt trong cải cách hành chính của Quảng Ninh. Qua đó, cải cách không chỉ góp phần xây dựng môi trường kinh doanh thông thoáng, mà còn khơi thông nguồn lực xã hội, tạo thêm động lực để thành phố thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số, hướng tới phát triển nhanh và bền vững.