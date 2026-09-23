Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp lãnh đạo các nước, tổ chức quốc tế dự Kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Chiều 22/9 (theo giờ địa phương), tại New York, trong khuôn khổ chuyến công tác dự Kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có các cuộc gặp với Tổng thống Ghana John Mahama, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Bhutan Tshering Tobgay, Thủ tướng Tòa thánh Vatican Pietro Parolin và Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 Khalilur Rahman.

★ Tại cuộc gặp với Tổng thống Ghana John Mahama, Tổng thống bày tỏ ấn tượng với sự chuyển mình phát triển mạnh mẽ của Việt Nam, khẳng định Việt Nam là nguồn cảm hứng cho các quốc gia ở châu Phi trong đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây và phát triển đất nước hôm nay. Tổng thống Ghana mong muốn Việt Nam hỗ trợ Ghana trong lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt là trồng lúa gạo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ nhất trí đối với các đề xuất của Ghana, cho biết sẽ chỉ đạo các cơ quan hữu quan liên quan sớm triển khai theo hướng hiệu quả và thực chất. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ trên bình diện ngoại giao đa phương trong thời gian tới, nhất là tại Liên hợp quốc.

★ Tại cuộc gặp với Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Bhutan Tshering Tobgay, Thủ tướng bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển của quan hệ hữu nghị Việt Nam-Bhutan, đặc biệt là chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam tháng 8/2025 của Quốc vương và Hoàng hậu là dấu mốc lịch sử, mở ra một chương mới trong quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Thủ tướng khẳng định sẽ chỉ đạo các cơ quan hữu quan Bhutan phối hợp chặt chẽ với Việt Nam tăng cường trao đổi đoàn các cấp, triển khai kết quả đã đạt được trong chuyến thăm Việt Nam của Quốc vương và Hoàng hậu Bhutan.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ hữu nghị với Bhutan ngày càng hiệu quả và thiết thực cho nhân dân hai nước. Do đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề xuất hai bên thiết lập cơ chế hợp tác song phương, trong đó Bộ Ngoại giao hai nước phối hợp sớm thành lập cơ chế trao đổi để thúc đẩy triển khai hợp tác, hiệu quả Bản ghi nhớ về Khung hợp tác giữa hai nước.

Thủ tướng Bhutan nhất trí với đề nghị của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về việc Bhutan tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng đầu tư tại Bhutan. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác y tế, giáo dục, trao đổi văn hóa, nghệ thuật, du lịch dưới nhiều hình thức; nghiên cứu việc sớm mở đường bay thẳng giữa hai nước, góp phần thúc đẩy giao lưu nhân dân. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực tôn giáo, đặc biệt là Phật giáo.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương như Liên hợp quốc, Phong trào không liên kết, diễn đàn liên nghị viện mà hai Quốc hội là thành viên, thúc đẩy hợp tác Nam-Nam.

★ Tại cuộc gặp với Thủ tướng Tòa thánh Vatican Pietro Parolin, Thủ tướng bày tỏ vui mừng gặp lại Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Đánh giá cao quan hệ Việt Nam-Tòa thánh, Thủ tướng Parolin bày tỏ cảm ơn tới các cơ quan chức năng Việt Nam đã tạo điều kiện và hỗ trợ tích cực để Đại diện thường trú của Tòa thánh tại Việt Nam hoạt động ổn định, hiệu quả. Thủ tướng tin tưởng rằng hai bên sẽ tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực, hướng tới những bước tiến mới trong tương lai, đáp ứng lợi ích chung và nguyện vọng của cộng đồng giáo dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của Giáo hội Công giáo Việt Nam trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, an sinh xã hội, hoạt động bác ái, từ thiện...; nhất trí tăng cường các cuộc tiếp xúc để đưa quan hệ Việt Nam-Tòa thánh phát triển ngày càng sâu rộng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề nghị Tòa thánh khuyến khích Giáo hội Công giáo Việt Nam thực hiện tốt đường hướng "Kính Chúa, yêu nước", đồng hành cùng dân tộc để đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao các tiếp xúc, trao đổi các cấp trong thời gian qua đã góp phần củng cố tin cậy và nền tảng cho sự phát triển quan hệ lâu dài giữa Việt Nam và Tòa thánh. Trên cơ sở đó, hai bên nhất trí sẽ tiếp tục duy trì trao đổi đoàn cấp cao và triển khai hiệu quả cơ chế họp Nhóm công tác hỗn hợp; Đại diện thường trú Tòa thánh tại Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan nhằm đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Tòa thánh.

Hai nhà lãnh đạo cũng chia sẻ quan điểm ủng hộ chủ nghĩa đa phương, tôn trọng luật pháp quốc tế vì một thế giới hòa bình, phát triển bền vững.

★ Gặp Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 Khalilur Rahman, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng ông Khalilur Rahman được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 và đánh giá cao chủ đề khóa họp lần này phản ánh đúng yêu cầu cấp thiết nhằm mang lại những kết quả cụ thể, công bằng và thiết thực cho mọi quốc gia và người dân.

Chia sẻ các định hướng phát triển lớn của đất nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Việt Nam đang triển khai mạnh mẽ các quyết sách chiến lược nhằm hoàn thiện thể chế, đổi mới mô hình phát triển, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực chính; phấn đấu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Việt Nam mong muốn chuyển hóa nội lực, kinh nghiệm của mình thành những cam kết và đóng góp thiết thực hơn cho hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững của khu vực và thế giới.

Nhắc lại sự đóng góp chủ động và tích cực của Việt Nam tại các cơ chế quan trọng cũng như trong các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam sẵn sàng phối hợp chặt chẽ, đóng góp tích cực vào các ưu tiên và sáng kiến của Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc nhằm hiện thực hóa các mục tiêu. Việt Nam đã tham gia đồng điều phối các tiến trình thương lượng văn kiện tại Đại hội đồng và cử cán bộ biệt phái làm việc tại Văn phòng; sẵn sàng cử cán bộ làm việc tại Văn phòng Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc. Việt Nam cũng sẵn sàng tham gia đồng điều phối các tiến trình thương lượng văn kiện, trước mắt là tiến trình xây dựng văn kiện Hội nghị Đại dương Liên hợp quốc lần thứ 4 (UNOC4) do Hàn Quốc và Chile đồng tổ chức trong năm 2028.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề xuất Đại hội đồng Liên hợp quốc thúc đẩy thảo luận về các giải pháp cho các quốc gia thu nhập trung bình, đặc biệt về tiếp cận với nguồn tài chính, công nghệ và tri thức phục vụ phát triển bền vững; hỗ trợ quá trình chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, chuyển đổi mô hình phát triển; thúc đẩy xây dựng khuôn khổ hợp tác về quản trị toàn cầu về AI, bảo đảm tính bao trùm, minh bạch và sự tham gia rộng rãi của các quốc gia, phản ánh đầy đủ quan tâm và lợi ích của các nước đang phát triển, thúc đẩy tiếp cận công nghệ công bằng và thu hẹp khoảng cách số; thúc đẩy các sáng kiến mới về ứng phó với biến đổi khí hậu.

Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc trân trọng cảm ơn và đánh giá cao sự ủng hộ tích cực của Việt Nam; đồng thời bày tỏ lo ngại sâu sắc trước tình trạng suy giảm lòng tin đối với Liên hợp quốc. Theo đó, Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc kêu gọi cần tăng cường mạnh mẽ hơn nữa tiếng nói của các nước phương Nam, coi Đại hội đồng là diễn đàn quan trọng, thể hiện quan điểm và bảo vệ lợi ích của các nước đang phát triển. Khẳng định lại sứ mệnh của mình, Chủ tịch Đại hội đồng nhấn mạnh quyết tâm khôi phục niềm tin chiến lược vào chủ nghĩa đa phương và vai trò trung tâm của Liên hợp quốc.

Hai nhà lãnh đạo cũng cùng trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm; nhất trí ủng hộ ASEAN tiếp tục phát huy vai trò trung tâm trong cấu trúc an ninh và phát triển tại khu vực, xây dựng Cộng đồng ASEAN tự cường, bao trùm và bền vững, và đặc biệt là ủng hộ lập trường, nỗ lực của ASEAN trong giải quyết các vấn đề khu vực.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã mời Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 Khalilur Rahman thăm Việt Nam trong thời gian tới.