Lãnh đạo thành phố kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ năm 2026

Sáng 23/9, đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) thành phố năm 2026.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Văn Ánh nghe báo cáo phương án tổ chức diễn tập tại Hải đội dân quân thường trực.

Theo kế hoạch, Diễn tập KVPT thành phố dự kiến diễn ra từ ngày 13 - 15/10/2026. Qua kiểm tra, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và các lực lượng chức năng đang hoàn thiện cơ sở hạ tầng tại các khu vực sở chỉ huy diễn tập, thực binh; chuẩn bị các điều kiện bảo đảm thông tin liên lạc, hậu cần, kỹ thuật, an ninh, an toàn và phòng cháy, chữa cháy.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Văn Ánh kiểm tra công tác chuẩn bị tại khu vực sở chỉ huy diễn tập.

Các nội dung thực binh như xử trí tình huống A2, "Vòm phòng không bền vững”, phòng thủ dân sự, bệnh viện dã chiến và bắn chiến đấu đang được triển khai theo kế hoạch. Các đơn vị rà soát phương án tổ chức lực lượng, phương tiện, tăng cường hiệp đồng, bảo đảm từng nội dung diễn tập được triển khai đồng bộ, đúng yêu cầu.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Văn Ánh kiểm tra công tác chuẩn bị nội dung thực binh "Vòm phòng không bền vững” trong diễn tập KVPT thành phố năm 2026.

Đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố đánh giá cao sự chủ động, nỗ lực của các lực lượng trong công tác chuẩn bị; yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố rà soát toàn bộ các phần việc, nhất là cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương án hiệp đồng; kịp thời tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, đề xuất UBND thành phố xem xét, giải quyết.

Đồng chí yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, hoàn thiện những phần việc còn lại, tổ chức luyện tập, kiểm tra kỹ từng nội dung, bảo đảm cuộc diễn tập diễn ra đúng kế hoạch, an toàn, sát tình huống thực tế.