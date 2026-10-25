Man City thua Aston Villa, Arsenal áp sát ngôi đầu Ngoại hạng Anh

Trong loạt trận Ngoại hạng Anh diễn ra tối 24/10, Manchester City thất bại 1-2 trên sân Aston Villa, chấm dứt chuỗi trận toàn thắng tại giải đấu. Sau đó, Arsenal đánh bại Everton 2-0, qua đó san bằng điểm số với Man City ở ngôi đầu bảng.

Kai Havertz (phía trên) của Arsenal chúc mừng đồng đội Gabriel sau khi cầu thủ này ghi bàn thắng thứ hai trong trận đấu với Everton tại Ngoại hạng Anh ở London, ngày 24/10/2026. Ảnh: AP

Trên sân Villa Park, Nicolas Jackson lập cú đúp, giúp Aston Villa đánh bại Man City, đội đang hướng tới chiến thắng thứ tám liên tiếp tại giải đấu. Đây cũng là chiến thắng thứ sáu của Aston Villa trong 7 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Jackson mở tỷ số ngay trong 6 phút đầu tiên. Sang hiệp hai, Erling Haaland đánh đầu gỡ hòa cho Man City, nhưng Jackson hoàn tất cú đúp bằng pha dứt điểm một chạm, đưa bóng vượt qua thủ môn Gianluigi Donnarumma, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội chủ nhà.

Thất bại này là trận thua thứ tư liên tiếp của Man City tại sân Villa Park trong 4 mùa giải gần đây.

Aston Villa có khởi đầu mùa giải khó khăn khi không thắng trong 4 trận đầu tiên và chỉ giành được 1 điểm. Tuy nhiên, sau thất bại gần nhất trước Nottingham Forest hôm 12/9, đội bóng của Emery đã duy trì thành tích bất bại.

Emery từng đưa Aston Villa từ một đội bóng chật vật trụ hạng trở thành ứng viên cạnh tranh suất dự Champions League. Sau mùa hè đầy biến động với sự ra đi của nhiều cầu thủ chủ chốt, nhà cầm quân này đã nhanh chóng tái thiết đội hình.

Về phía Man City, huấn luyện viên Maresca cho rằng đội bóng sẽ rút ra được những bài học từ thất bại đầu tiên tại Ngoại hạng Anh mùa này. Ông thừa nhận đội nhà không xứng đáng thua, nhưng nhấn mạnh rằng mỗi trận đấu đều mang lại những bài học kinh nghiệm.

Sau khi Man City sảy chân ở trận đấu sớm, Arsenal tận dụng cơ hội để đánh bại Everton 2-0 trên sân Emirates, qua đó san bằng điểm số với đối thủ trong cuộc đua vô địch. Arsenal đứng thứ hai do kém Man City về hiệu số bàn thắng bại.

Ezri Konsa mở tỷ số sau 7 phút thi đấu, chấm dứt chuỗi 13 trận không ghi bàn từ các tình huống cố định của Arsenal. Đây là bàn thắng đầu tiên của đội bóng từ tình huống cố định trên mọi đấu trường mùa này, nếu không tính các quả phạt đền. Đến phút 68, Gabriel Magalhaes đánh đầu ghi bàn, ấn định chiến thắng 2-0. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của cầu thủ này trong mùa giải.

Trước đó, Arsenal đã thể hiện phong độ tốt tại Champions League với trận hòa 2-2 trên sân Bayern Munich hồi giữa tuần. Huấn luyện viên Mikel Arteta cho biết ông hài lòng với chiến thắng, màn trình diễn của các cầu thủ và kết quả đạt được trong tuần thi đấu có lịch trình khắc nghiệt.

Ở một diễn biến đáng chú ý khác, Tottenham đánh bại Chelsea 2-0 ngay trên sân Stamford Bridge, qua đó vươn lên vị trí thứ 12 sau khi đứng cuối bảng vào đầu tuần. Tottenham mở tỷ số nhờ tình huống thủ môn Mike Penders của Chelsea vô tình đấm bóng vào lưới nhà. Đội chủ nhà sau đó gặp thêm bất lợi khi Cole Palmer nhận thẻ đỏ ở phút 80 vì thẻ vàng thứ hai. Mathys Tel ghi bàn ở những phút cuối, ấn định chiến thắng cho Tottenham. Đây là chiến thắng thứ hai của Tottenham trong tuần, sau trận thắng Coventry hôm 19/10. Đội bóng cũng có chiến thắng thứ hai trên sân Stamford Bridge trong vòng 36 năm.

Ở trận đấu còn lại, Fulham giành chiến thắng 1-0 trên sân Coventry nhờ bàn thắng của Oscar Bobb ở phút 80.