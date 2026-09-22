Bữa ăn đủ đầy, nâng bước học sinh vùng khó đến trường

Tại Quảng Ninh, chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mầm non và học sinh tiểu học ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi, xã đảo và các nhóm yếu thế đang đưa sự chăm lo đến với từng gia đình. Một khoản hỗ trợ thiết thực giúp cha mẹ vơi bớt gánh lo, trẻ có thêm điều kiện ăn, nghỉ, học tập trọn vẹn tại trường. Từ những bữa trưa đủ đầy, chính sách an sinh được cụ thể hóa bằng sự chăm lo thiết thực, tiếp thêm động lực để trẻ em vùng khó vững bước đến lớp.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội và đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Quảng Ninh, cùng các đại biểu đến dự lễ khai giảng năm học mới và Lễ khánh thành Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Bình Liêu.

10 giờ 30 phút, căn bếp của điểm trường trung tâm, Trường Mầm non Quảng Thịnh, ngôi trường ở xã vùng biên Quảng Đức, thơm phức mùi thức ăn. Từ đây, những suất ăn nóng hổi lần lượt được chia nhỏ và đưa về các lớp. Đôi mắt háo hức của trẻ chờ cô chia cơm khiến giờ trưa ở trường rộn ràng hơn. Thực đơn hôm nay có món mặn là thịt băm, rau luộc và bát canh nóng hổi. Bữa ăn giản dị nhưng đủ đầy, ấm áp như chính sự chăm lo của thành phố dành cho các em nhỏ vùng cao nơi đây.

Bữa ăn trưa tại điểm trường trung tâm, Trường Mầm non Quảng Thịnh (xã Quảng Đức).

Cô giáo Nguyễn Thị Nguyệt, Hiệu trưởng Trường Mầm non Quảng Thịnh cho biết: Trước đây, phụ huynh phải đóng tiền ăn trưa cho con. Từ khi có Nghị quyết số 93/2025/NQ-HĐND ngày 16/12/2025 của HĐND thành phố quy định một số chính sách hỗ trợ trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố từ năm học 2025-2026 đến năm học 2030-2031, các bé được hỗ trợ 360.000 đồng/tháng. Chính sách còn hỗ trợ điện, nước, kinh phí cho nhân viên nấu ăn và giáo viên dạy dịp hè. Khoản hỗ trợ giúp nhiều gia đình giảm một phần chi phí chăm lo cho con. Điều dễ nhận thấy hơn cả là sự yên tâm gửi gắm con ở trường.

Trường Mầm non Quảng Thịnh hiện có 405 trẻ tại 4 điểm trường. Điểm xa nhất là Quảng Hợp, cách khoảng 8km. Từ thứ hai đến thứ sáu, nhà trường duy trì việc nấu ăn tại trường, trực tiếp kiểm soát nguyên liệu, chế biến và chia suất, bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm và dinh dưỡng cho trẻ. Các cô vừa quan sát, vừa nhắc nhở những bé ăn chậm, bảo đảm mỗi em đều được chăm sóc chu đáo.

Bữa ăn trưa tại điểm trường trung tâm, Trường Mầm non Quảng Thịnh (xã Quảng Đức).

Anh Lỷ A Bảo, thôn Hải Đông, xã Quảng Đức, có con đang theo học tại điểm trường Quảng Hợp, Trường Mầm non Quảng Thịnh phấn khởi nói: Trước đây, mỗi tháng gia đình phải dành một khoản tiền để đóng tiền ăn trưa cho cháu. Nhà còn nhiều khoản phải lo nên cũng có lúc thấy khó. Bây giờ cháu được thành phố hỗ trợ tiền ăn, gia đình nhẹ được một phần chi phí. Quan trọng nhất là bố mẹ có thể yên tâm đi làm, gửi cháu ở trường, các cô chăm sóc, cho ăn, cho ngủ đầy đủ. Chúng tôi rất vui vì con được học tập và chăm sóc tốt hơn.

Các cô giáo điểm trường trung tâm, Trường Mầm non Quảng Thịnh (xã Quảng Đức), chia cơm cho trẻ.

Rời Trường Mầm non Quảng Thịnh, chúng tôi tới Trường Mầm non Quảng Đức, ngôi trường đang có 100% trẻ cũng được thụ hưởng chính sách miễn phí tiền ăn trưa từ Nghị quyết số 93/2025/NQ-HĐND. Trường có 1 điểm trung tâm, 3 điểm lẻ, trong đó, điểm trường cách xa nhất là điểm Mốc 13, cách trường chính tới 14 cây số. Khoảng cách ấy không làm gián đoạn những bữa trưa của trẻ. Mỗi ngày, giờ ăn, giờ ngủ vẫn diễn ra đều đặn, để những đứa trẻ ở điểm trường xa cũng được chăm sóc như nhau.

Cô giáo Lương Tố Trinh, Hiệu trưởng Trường Mầm non Quảng Đức chia sẻ: Nhà trường tổ chức 2 bếp ăn. Riêng điểm lẻ Mốc 13 do khoảng cách xa nên nhà trường bố trí bếp nấu ăn tại chỗ, nhằm bảo đảm các con được ăn những bữa cơm nóng hổi, đủ dinh dưỡng. Bếp tại điểm trường trung tâm phục vụ học sinh ở điểm trung tâm và 2 điểm lẻ còn lại.

Hay như tại Trường Phổ thông Nội trú TH và THCS Quảng Đức, năm học này có 904 học sinh. Trong số đó, 15 em ở thôn 5, xã Hải Ninh không thuộc diện được hỗ trợ tiền ăn trưa theo Nghị định số 188/2026/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách đối với học sinh trường phổ thông nội trú và học sinh tại các xã biên giới đất liền. Tuy nhiên, được sự quan tâm của chính quyền địa phương xã Hải Ninh và xã Quảng Đức, các em tiếp tục được học ổn định tại trường và được hưởng chính sách hỗ trợ từ Nghị quyết số 93/2025/NQ-HĐND của HĐND thành phố, với mức 936.000 đồng/học sinh/tháng. 15 em này hộ khẩu Hải Ninh nhưng ở ven Quảng Đức nếu học tại các trường khác địa bàn xã Hải Ninh phải đi xa nhà từ 10-15 km và sẽ không được ăn, nghỉ nội trú.

Thầy giáo Trần Văn Trọng, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Nội trú TH và THCS Quảng Đức cho biết: Nghị quyết số 93/2025/NQ-HĐND có ý nghĩa rất thiết thực, thể hiện sự quan tâm của thành phố đối với học sinh, nhất là những em đang học tập ở địa bàn còn khó khăn. 15 em học sinh nói trên tuy không có hộ khẩu tại xã Quảng Đức nhưng các em đang sinh sống, học tập tại một xã biên giới. Việc Nghị quyết số 93/2025/NQ-HĐND mở rộng đối tượng hỗ trợ giúp các em không bị bỏ lại phía sau chỉ vì khác nhau về nơi đăng ký hộ khẩu. Mức hỗ trợ là 936.000 đồng/người học/tháng đã giúp các em có thể ăn, nghỉ tập trung tại trường, bao gồm cả những bữa ăn trưa. Tôi cho rằng đây là chính sách rất nhân văn, góp phần bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục và tạo điều kiện để học sinh yên tâm học tập.

Các bé điểm trường trung tâm, Trường Mầm non Quảng Thịnh (xã Quảng Đức) hào hứng ăn trưa.

Ở trường nội trú, nơi học sinh dành phần lớn thời gian trong ngày cho việc học tập, sinh hoạt và nghỉ ngơi tại trường, bữa ăn càng có ý nghĩa. Khi những khoản chi phí được san sẻ, học sinh có điều kiện ăn uống đầy đủ hơn, phụ huynh bớt một phần gánh nặng, còn nhà trường thêm thuận lợi trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng các em.

Quảng Đức là xã biên giới đất liền, địa bàn còn nhiều khó khăn, với các điểm trường trải rộng và tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 47%. Năm học 2026-2027, 3 trường trên địa bàn xã có học sinh thuộc đối tượng được thụ hưởng theo Nghị quyết số 93/2025/NQ-HĐND đều đã tổ chức bữa ăn trưa đảm bảo đầy đủ theo đúng quy định.

Đối với xã vùng cao biên giới Quảng Đức, chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa cho học sinh đã góp phần giảm gánh nặng chi phí cho gia đình người học, tạo điều kiện để học sinh yên tâm đến trường; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tăng điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ; hạn chế tình trạng học sinh bỏ học, tăng cơ hội đến trường; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội của địa phương, góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Không chỉ ở xã vùng biên Quảng Đức, sự quan tâm, chăm lo cho giáo dục vùng đồng bào DTTS, vùng núi, biên giới, hải đảo còn được lan tỏa đến nhiều địa bàn trên thành phố. Những bữa ăn bán trú được duy trì không chỉ giúp học sinh vùng khó có thêm điều kiện học tập, mà còn góp phần cải thiện dinh dưỡng, tiếp thêm sức khỏe để các em yên tâm đến trường và nuôi dưỡng ước mơ.

Ghi nhận tại Trường TH-THCS Húc Động (xã Bình Liêu) hiện có 447 học sinh, bố trí học tại 4 điểm trường. Trong đó, 336 em được hỗ trợ tiền ăn trưa theo Nghị định số 339/2025/NĐ-CP ngày 25/12/2025 của Chính phủ: Quy định chính sách hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học và THCS ở các xã biên giới đất liền, với mức hỗ trợ 450.000 đồng/học sinh/tháng. 81 em còn lại được nhà trường bố trí ăn, ở tập trung để học tập trong tuần do không thể tự đi đến trường và trở về nhà trong ngày. Các em này được hưởng theo Nghị quyết số 93/2025/NQ-HĐND. Mức hỗ trợ là 936.000 đồng/học sinh/tháng.

Em Trần Thị Thu Thủy, lớp 8A, Trường TH-THCS Húc Động nói: Nhà em ở thôn Pò Đán, cách trường gần 4 km. Trước đây, nếu ngày nào phải học buổi chiều, thì đến trưa em phải đi về nhà vội vàng. Những bữa trưa khi ấy của em nhiều khi rất vội. Giờ em được ăn ở trường, cơm nóng và ngon hơn, có nhiều thời gian nghỉ ngơi để học buổi chiều tại trường. Em thích lắm.

Giờ ăn trưa của học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Quảng Sơn (xã Đường Hoa).

Kế thừa các chính sách hỗ trợ ăn trưa, bán trú đã được thành phố triển khai hiệu quả trong nhiều năm qua, Nghị quyết số 93/2025/NQ-HĐND tiếp tục hoàn thiện chính sách theo hướng nâng mức hỗ trợ, mở rộng địa bàn và đối tượng thụ hưởng. Cụ thể, nhóm chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mầm non và học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số, miền núi, xã đảo và nhóm yếu thế, ưu tiên, được quy định tại Điều 4, Điều 5 của Nghị quyết số 93/2025/NQ-HĐND. Theo đó, trẻ em mầm non thường trú ở 24 xã vùng đồng bào DTTS và miền núi, xã đảo, 49 thôn vùng đồng bào DTTS và miền núi thuộc 8 xã khác và trẻ em thuộc diện chính sách được hỗ trợ tiền ăn trưa mức 360.000 đồng/trẻ/tháng. Theo thống kê, khoảng 18.600 trẻ/năm học được hỗ trợ với kinh phí khoảng 74 tỷ đồng; 44 cơ sở giáo dục mầm non được hỗ trợ kinh phí chi trả nhân viên nấu ăn, điện, nước, tổng kinh phí khoảng 24,7 tỷ đồng.

Học sinh tiểu học đảm bảo điều kiện tương tự như trên được hỗ trợ 400.000 đồng/học sinh/tháng. Khoảng 18.300 học sinh/năm học được thụ hưởng với kinh phí khoảng 65,8 tỷ đồng; 72 cơ sở giáo dục được hỗ trợ kinh phí phục vụ nấu ăn, quản lý học sinh, điện, nước, tổng kinh phí khoảng 23,6 tỷ đồng.

Bữa ăn trưa của các học sinh nội trú Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Bình Liêu. Ảnh: Thu Chung

Chính sách nêu trên hỗ trợ khoảng 36.900 trẻ em, học sinh, 116 cơ sở giáo dục, với tổng kinh phí khoảng 188,1 tỷ đồng/năm học. Việc hỗ trợ đồng thời tiền ăn và điều kiện tổ chức bữa ăn giúp duy trì học 2 buổi/ngày, nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và thu hẹp chênh lệch điều kiện giáo dục giữa các vùng, nhóm đối tượng trên địa bàn thành phố.

Còn với nhóm chính sách hỗ trợ ăn, ở tập trung và tổ chức đưa đón học sinh, học viên khó khăn khi đến trường hằng ngày được quy định tại Điều 6 Nghị quyết số 93/2025/NQ-HĐND. Học sinh, học viên ở xã, thôn vùng đồng bào DTTS, miền núi, xã đảo, nhà xa trường (từ 4 km đối với học sinh tiểu học, từ 7 km đối với học sinh THCS, từ 10 km đối với học sinh THPT) hoặc phải đi qua địa hình cách trở, giao thông khó khăn được hỗ trợ để bảo đảm việc đến trường được an toàn, ổn định.

Giờ học của học sinh lớp 7 của Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Bình Liêu. Ảnh: Thu Chung

Nơi đủ điều kiện thì tổ chức cho học sinh, học viên ăn, ở tập trung tại trường hoặc khu vực gần trường; nơi không đủ điều kiện ăn, ở tập trung thì hỗ trợ cơ sở giáo dục tổ chức đưa đón học sinh hằng ngày. Đối với trường hợp ăn, ở tập trung, mức hỗ trợ là 936.000 đồng/người học/tháng; khoảng 7.100 người học/năm học được thụ hưởng, kinh phí khoảng 60,1 tỷ đồng. Thành phố đồng thời hỗ trợ 51 cơ sở giáo dục kinh phí nấu ăn, quản lý học sinh, điện, nước, khoảng 24,1 tỷ đồng. Chính sách này đã góp phần bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục, giảm chi phí học tập cho người học và gia đình, ưu tiên trẻ em, học sinh vùng đồng bào DTTS, miền núi, biên giới, hải đảo và các đối tượng yếu thế.

Các em học sinh điểm trường chính Nà Khau, Phổ thông Nội trú TH-THCS Đồng Tâm (xã Lục Hồn), ăn trưa tại lớp.

Thực tế, không phải đến bây giờ mà từ nhiều năm qua, Quảng Ninh luôn dành nguồn lực đầu tư rất lớn cho sự nghiệp giáo dục, nhất là giáo dục vùng khó khăn, vùng núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS nhằm hiện thực hoá mục tiêu bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục, giảm chi phí học tập cho người học và gia đình. Trước khi có Nghị quyết số 93/2025/NQ-HĐND, cùng với các chính sách của trung ương, HĐND thành phố đã ban hành rất nhiều chính sách trong lĩnh vực giáo dục góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho địa phương. Tiêu biểu là Nghị quyết số 22/2023/NQ-HĐND ngày 31/10/2023 về việc tiếp tục thực hiện chính sách đặc thù của thành phố quy định tại Nghị quyết số 204/NQ-HĐND ngày 30/7/2019 và Nghị quyết số 248/NQ-HĐND ngày 31/3/2020 của HĐND thành phố cho đối tượng ở các xã đã ra khỏi vùng khó khăn và thôn, xã đã ra khỏi diện đặc biệt khó khăn...

Ở những vùng cao, biên giới, hải đảo của Quảng Ninh hôm nay, dễ dàng nhìn thấy, học sinh được chăm lo về mọi mặt. Các em được học tập, hưởng thụ các điều kiện tốt hơn trong những ngôi trường mới, được trang bị sách giáo khoa miễn phí, được uống sữa học đường và được chăm lo cả từng bữa ăn, giấc ngủ. Vì thế mà mỗi ngày đến trường của các em vùng đồng bào DTTS, miền núi, biên giới đều là một ngày vui. Đó cũng là cách Quảng Ninh đầu tư nguồn nhân lực cho tương lai bằng những việc làm cụ thể, để mỗi em nhỏ, dù sinh ra ở miền núi, biên giới hay hải đảo, đều có cơ hội học tập, trưởng thành và viết nên câu chuyện tương lai của chính mình.

Thực hiện: LAN ANH

Trình bày: ĐỖ QUANG