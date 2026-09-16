An toàn bữa ăn bán trú

Đảm bảo dinh dưỡng, an toàn thực phẩm bữa ăn bán trú cho học sinh là một trong những nhiệm vụ quan trọng của năm học tại các cơ sở giáo dục trong cả nước nói chung, thành phố Quảng Ninh nói riêng. Mặc dù mới vào đầu năm học mới, thế nhưng ở một số tỉnh, thành trong nước đã xảy ra những vụ việc liên quan đến an toàn thực phẩm bữa ăn bán trú. Đây cũng chính là hồi chuông cảnh báo, để các cấp, ngành, địa phương, cơ sở giáo dục tăng cường hơn, quyết liệt hơn, sát sao hơn trong công tác an toàn bữa ăn cho học sinh tại trường học.

Năm học mới 2026-2027 mới bắt đầu được một vài tuần. Thế nhưng tiếng chuông cảnh báo về an toàn thực phẩm bữa ăn bán trú đã réo lên từng hồi ở một số tỉnh, thành. Như tại Hà Nội, phụ huynh và tổ giám sát của Trường Tiểu học Lê Trọng Tấn (phường Yên Nghĩa) đã phát hiện một số thực phẩm nhà cung cấp đưa đến trường phục vụ bữa ăn bán trú chưa đảm bảo, tôm có dấu hiệu không tươi, gà thì có mùi lạ, dù đầy đủ tem mác. Sau khi kiểm tra, lực lượng chức năng của phường xác nhận một số thực phẩm "chưa đảm bảo chất lượng". Điều đáng chú ý là sự việc ở Trường Tiểu học Lê Trọng Tấn nằm trong nhiều sự cố về bữa ăn bán trú tại Hà Nội trong hơn một tuần của năm học mới.

Sau khi ghi nhận phản ánh của phụ huynh, TP Hà Nội đã yêu cầu các địa phương, nhà trường rà soát, chấn chỉnh quy trình và xây dựng phương án tổ chức bữa ăn bán trú đảm bảo an toàn, đủ chất lượng, có sự tham gia của phụ huynh. Các nhà trường phải thực hiện nghiêm quy trình tổ chức bữa ăn, chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm.

Cùng với nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, thành phố Quảng Ninh luôn sát sao, quyết liệt chỉ đạo trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm bữa ăn bán trú tại các cơ sở giáo dục.

Trước thực trạng đáng lo ngại xảy ra đối với bữa ăn của học sinh bán trú, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu vừa ký Công điện số 64/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo đảm an toàn, chất lượng bữa ăn nội trú, bán trú trong các cơ sở giáo dục. Trong đó, yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện về tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú trên địa bàn; khẩn trương rà soát việc thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 14/8/2026 về tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục; kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, bất cập, không để xảy ra tình trạng buông lỏng quản lý hoặc không rõ trách nhiệm khi có sự cố. Các địa phương phải tăng cường kiểm tra, giám sát việc cung cấp thực phẩm, suất ăn và dịch vụ nấu ăn; kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc, chất lượng thực phẩm, nguyên liệu, điều kiện chế biến, bảo quản, vận chuyển, giao nhận, lưu mẫu thức ăn và các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định. Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm; kiên quyết đình chỉ, thay thế đơn vị cung cấp không đáp ứng yêu cầu.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương hoàn thiện, ban hành quy định về tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú; làm rõ trách nhiệm của chính quyền, nhà trường và đơn vị cung cấp, đồng thời giảm thủ tục hành chính không cần thiết cho giáo viên, nhà trường. Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Y tế hướng dẫn xây dựng thực đơn, khẩu phần ăn khoa học, phù hợp từng độ tuổi, điều kiện vùng miền và mức tiền ăn; tăng cường ứng dụng công nghệ trong truy xuất nguồn gốc, quản lý và giám sát chất lượng bữa ăn.

Việc lựa chọn đơn vị cung cấp phải bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, đúng quy định của pháp luật; lấy yếu tố an toàn thực phẩm, chất lượng và giá trị dinh dưỡng của bữa ăn, năng lực cung ứng, khả năng truy xuất nguồn gốc thực phẩm và quyền lợi của trẻ em, học sinh làm yêu cầu cốt lõi... Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh đây là nhiệm vụ cấp bách, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương triển khai quyết liệt, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, bảo đảm an toàn và sức khỏe cho trẻ em, học sinh.

Tại Quảng Ninh, những năm qua, cùng với nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, thành phố cũng luôn sát sao, quyết liệt chỉ đạo trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm bữa ăn bán trú tại các cơ sở giáo dục. Mặc dù đến thời điểm này, trên địa bàn thành phố chưa có những phản ánh liên quan đến bữa ăn học đường, tuy nhiên, một số sự cố vừa xảy ra tại Hà Nội cũng là hồi chuông cảnh báo, để các cấp, ngành, địa phương, cơ sở giáo dục của thành phố Quảng Ninh tăng cường rà soát, siết chặt quản lý, đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, qua đó góp phần đảm bảo an toàn bữa ăn bán trú, trên tinh thần bảo vệ sức khỏe học sinh được đặt lên trên hết, trước hết.