Iran thông báo tàu hàng chìm do trúng thủy lôi tại eo biển Hormuz

Ngày 14/10, Iran thông báo một tàu chở hàng đã bị chìm sau khi va phải thủy lôi tại eo biển Hormuz, trong khi Singapore xác nhận hai tàu mang cờ nước này bị vật thể chưa xác định tấn công khi đi qua tuyến hàng hải chiến lược. Cùng ngày, tình hình Trung Đông tiếp tục căng thẳng với các cuộc tấn công tại A-rập Xê-út và Dải Gaza, trong khi một quan chức cấp cao Iran tuyên bố nước này phải sẵn sàng cho chiến tranh dù đang đàm phán với Mỹ.

Tàu thương mại neo đậu tại eo biển Hormuz, ngoài khơi Bandar Abbas, Iran. Ảnh: AP.

Iran thông báo tàu hàng chìm sau khi trúng thủy lôi

Lực lượng hải quân thuộc Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết một tàu chở hàng đã chìm sau khi va phải thủy lôi tại eo biển Hormuz. Đây là lần đầu tiên Iran thông báo một tàu bị chìm do trúng thủy lôi kể từ khi xung đột bùng phát.

Trong khi đó, giới chức hàng hải Singapore cho biết hai tàu chở hàng đăng ký tại nước này đã bị các "vật thể phóng chưa xác định" tấn công khi đi qua eo biển Hormuz trong ngày 13 và 14/10. Một tàu bị chìm, trong khi tàu còn lại đã đến được nơi an toàn.

Theo Cơ quan Hàng hải và Cảng Singapore (MPA), toàn bộ thủy thủ đoàn trên tàu bị chìm đã được sơ tán và không có trường hợp bị thương trong cả hai vụ việc. Cơ quan này lên án các cuộc tấn công, cho rằng đây là những hành động không bị khiêu khích, không thể biện minh và vi phạm luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, hiện chưa rõ tàu mang cờ Singapore bị chìm có phải chính là con tàu mà Iran thông báo đã trúng thủy lôi hay không.

Giới chức Iran chưa cung cấp nhiều thông tin về vụ việc, bao gồm tình trạng của thủy thủ đoàn. Truyền hình nhà nước Iran dẫn tuyên bố của IRGC cho biết con tàu đã đi vào tuyến đường mà lực lượng này coi là bất hợp pháp và nguy hiểm trước khi va phải thủy lôi vào sáng 14/10. Theo truyền hình Iran, tàu chở 2.500 container.

Iran đã nhiều lần cảnh báo các tàu không được tìm cách đi qua eo biển Hormuz khi chưa có sự chấp thuận của Tehran. Trong khi đó, quân đội Mỹ đang hướng dẫn các tàu di chuyển qua eo biển theo tuyến đường gần bờ biển Oman hơn.

Lực lượng Houthi tấn công trụ sở tập đoàn dầu khí A-rập Xê-út

Hai quan chức khu vực cho biết trụ sở tập đoàn dầu khí quốc doanh Aramco của A-rập Xê-út đã bị tấn công trong đêm bởi lực lượng Houthi tại Yemen, gây hư hại các văn phòng của Giám đốc điều hành và một số lãnh đạo cấp cao khác của tập đoàn. Theo các quan chức này, vụ tấn công nhằm vào ba tầng trên cùng của tòa nhà dành cho ban lãnh đạo Aramco tại thành phố Dhahran, nhưng không gây thương vong.

Đây là vụ tấn công mới nhất cho thấy khả năng của lực lượng Houthi, được Iran hậu thuẫn, trong việc tập kích các mục tiêu quan trọng tại khu vực.

Cùng ngày 14/10, người dân thủ đô Riyadh của A-rập Xê-út cho biết đã nghe thấy những tiếng nổ mới. Những nghi vấn về trách nhiệm tiếp tục hướng về lực lượng Houthi tại nước láng giềng Yemen.

Khói bốc lên từ một số cơ sở trọng yếu của A-rập Xê-út trong những ngày gần đây đã làm gia tăng lo ngại trong khu vực và gây biến động trên thị trường dầu mỏ toàn cầu. Diễn biến này cũng đặt ra thêm câu hỏi đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump, người cho biết đang cân nhắc liệu Washington có nên tham gia các cuộc tấn công của A-rập Xê-út nhằm vào lực lượng Houthi hay không.

Iran tuyên bố sẵn sàng chiến đấu dù đang đàm phán với Mỹ

Ngày 14/10, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Qalibaf tuyên bố nước này phải duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu ngay cả khi đang tiến hành đàm phán với Mỹ. Trong bài phát biểu được truyền hình trực tiếp, ông Qalibaf cho biết mối quan tâm hàng đầu của Iran là ngăn Mỹ tiến hành một cuộc tấn công mới. Tuy nhiên, theo ông, ngay cả một thỏa thuận được ký kết với Washington cũng không bảo đảm điều đó sẽ không xảy ra. Theo Chủ tịch Quốc hội Iran, Mỹ cần thay đổi hành vi và nhận thức rằng Washington cần đạt được sự đồng thuận với người dân Iran.

Một phụ nữ thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel tại Gaza

Tại Dải Gaza, các quan chức Bệnh viện Shifa cho biết một phụ nữ đã thiệt mạng vào sáng sớm 14/10 sau khi Israel tiến hành không kích một căn hộ tại thành phố Gaza. Quân đội Israel xác nhận đã tấn công một tay súng thuộc phong trào Hamas, nhưng cho biết vẫn đang đánh giá kết quả cuộc không kích và không cung cấp thêm chi tiết.

Hơn một năm sau khi thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa Israel và Hamas có hiệu lực, quân đội Israel vẫn tiến hành các cuộc không kích gây thương vong gần như hằng ngày tại vùng lãnh thổ Palestine này.

Theo Bộ Y tế Gaza, hơn 1.490 người Palestine đã thiệt mạng do hỏa lực Israel kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn trong cuộc xung đột Israel - Hamas bắt đầu có hiệu lực. Cơ quan này không phân loại số người thiệt mạng thành dân thường và thành viên các nhóm vũ trang, nhưng cho biết gần một nửa số nạn nhân là phụ nữ và trẻ em.