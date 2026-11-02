Trung Đông: Iran đề xuất mở lại eo biển Hormuz trong hai ngày

Ngày 2/11, Iran công bố kế hoạch mở lại eo biển Hormuz và nối lại đàm phán hạt nhân với Mỹ trong vòng hai ngày nếu Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, rút ngắn so với thời hạn bảy ngày được đề xuất trước đó. Trong khi đó, giao tranh tại Yemen khiến hơn 300.000 người phải sơ tán và các cuộc không kích tại Dải Gaza tiếp tục gây thương vong.

Tàu hàng neo đậu tại eo biển Hormuz, một trong những tuyến hàng hải quan trọng đối với vận chuyển dầu mỏ trên thế giới. Ảnh: AP

Iran rút ngắn thời gian thực hiện đề xuất xuống hai ngày

Bộ Ngoại giao Iran cho biết nước này có thể mở lại eo biển Hormuz và nối lại đàm phán hạt nhân với Mỹ trong vòng hai ngày nếu Washington chấp thuận các yêu cầu của Tehran. Trước đó, Iran tuyên bố kế hoạch có thể được triển khai trong vòng một tuần nếu Mỹ đáp ứng bảy điều kiện, trong đó có việc dỡ bỏ phong tỏa các cảng biển Iran.

Theo đề xuất mới nhất, tàu thuyền qua lại eo biển Hormuz sau khi được mở cửa trở lại phải tuân theo tuyến hàng hải do Iran và Oman thống nhất, đồng thời chịu sự giám sát của Iran. Các quan chức Iran cũng từng yêu cầu Mỹ dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của nước này và chấp thuận một thỏa thuận ngừng bắn bao gồm cả Li-băng.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei khẳng định đề xuất trên vẫn là cơ sở cho các cuộc đàm phán với Washington thông qua trung gian, dù thời gian thực hiện đã được rút ngắn. Tuy nhiên, ông Baghaei không cho biết Tehran có thay đổi bất kỳ điều kiện nào hay không, cũng như liệu Washington đã chấp thuận đề xuất này hay chưa.

Hơn 300.000 người Yemen phải sơ tán do giao tranh

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc cho biết hơn 300.000 người tại Yemen đã phải rời bỏ nhà cửa do giao tranh tái diễn giữa lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn và các lực lượng chính phủ được A-rập Xê-út hỗ trợ.

Các cuộc giao tranh đã phá vỡ thỏa thuận đình chiến kéo dài bốn năm, khiến tình hình nhân đạo vốn nghiêm trọng tại một trong những quốc gia nghèo nhất Trung Đông tiếp tục xấu đi. Nhiều gia đình phải sơ tán đang gặp khó khăn trong việc tìm nơi trú ẩn, lương thực và các nhu yếu phẩm, trong khi các tổ chức cứu trợ bị hạn chế khả năng tiếp cận người cần hỗ trợ.

Theo số liệu mới nhất của IOM, tỉnh Taiz ở Tây Nam Yemen tiếp tục tiếp nhận các gia đình mất nơi ở, song nhiều người đang di chuyển về phía Nam tới thành phố Aden, nơi đã tiếp nhận hơn 56.000 người.

Không kích tại Dải Gaza khiến hai người thiệt mạng

Tại Dải Gaza, hai cuộc không kích của Israel ở khu vực phía Nam sáng sớm 2/11 đã khiến hai người đàn ông thiệt mạng. Một người thiệt mạng khi nhà riêng bị tấn công, trong khi người còn lại tử vong trong một căn lều. Quân đội Israel chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức trước đề nghị bình luận về hai vụ việc.

Các cuộc giao tranh quy mô lớn giữa Israel và Hamas phần lớn đã chấm dứt sau thỏa thuận ngừng bắn tháng 10/2025. Tuy nhiên, Israel vẫn tiến hành các cuộc không kích gần như hằng ngày tại Gaza, với tuyên bố nhằm vào các tay súng, dù những cuộc tấn công này thường gây thương vong cho cả phụ nữ và trẻ em. Phía Israel cáo buộc Hamas sử dụng dân thường làm lá chắn sống.

Theo Bộ Y tế Gaza, khoảng 1.580 người Palestine đã thiệt mạng kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực, nâng tổng số người chết trong cuộc xung đột lên hơn 74.500 người. Cơ quan này thuộc chính quyền do Hamas điều hành và không phân biệt dân thường với các tay súng trong số liệu thương vong.