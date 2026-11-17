Cải cách hành chính từ những việc làm gần dân

Không chỉ nâng cao hiệu quả tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), lực lượng Công an Quảng Ninh đang đổi mới phương thức phục vụ theo hướng chủ động, gần dân, sát dân. Từ trực tiếp hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục trên môi trường điện tử đến triển khai các tiện ích số tại cơ sở, những cách làm thiết thực đang góp phần đưa dịch vụ công đến gần hơn với người dân.



Cán bộ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an thành phố hướng dẫn công dân đánh giá kết quả công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực xuất nhập cảnh qua ứng dụng VNeID.

Tại xã Thống Nhất, địa bàn có diện tích rộng, địa hình miền núi phức tạp, khoảng 30% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, việc tiếp cận và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử từng là trở ngại đối với không ít người dân. Trước thực tế đó, Công an xã chú trọng bố trí cán bộ hướng dẫn, hỗ trợ người dân ngay tại trụ sở. Với những trường hợp chưa thành thạo công nghệ, cán bộ trực tiếp hướng dẫn từng thao tác, từ kê khai thông tin đến hoàn thiện hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Cùng với đó, đơn vị xây dựng các video hướng dẫn cụ thể quy trình thực hiện từng loại TTHC, giúp người dân dễ dàng theo dõi và chủ động thực hiện khi có nhu cầu.

Không chỉ ở cấp cơ sở, việc ứng dụng công nghệ gắn với hỗ trợ trực tiếp người dân đang được triển khai tại nhiều địa phương trên địa bàn thành phố. Nổi bật là mô hình Kiosk hành chính công thông minh và Hệ thống xác thực, cấp bản sao số tài liệu điện tử do Công an thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thí điểm. Hệ thống tích hợp nhiều tiện ích trên cùng một thiết bị, từ nộp hồ sơ, tra cứu dịch vụ công, chứng thực, cấp bản sao số đến in, chụp tài liệu và thanh toán trực tuyến.

Đến nay, hệ thống được lắp đặt tại 10 điểm, gồm Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp thành phố và 9 điểm tại Cô Tô, Vân Đồn, Tiên Yên, Cửa Ông, Hà Lầm, Hồng Gai, Đông Triều, Quảng Yên và Hà Tu. Sau hơn 3 tháng vận hành thí điểm, tính đến đầu tháng 9/2026, hệ thống ghi nhận gần 15.000 lượt công dân giao dịch. Trong đó, phường Cửa Ông có 2.931 lượt, phường Hà Tu 2.641 lượt, xã Tiên Yên 2.367 lượt. Các giao dịch chủ yếu là chứng thực bản sao với 4.996 lượt, chứng thực chữ ký 2.832 lượt và cấp bản sao trích lục hộ tịch 992 lượt.

Đáng chú ý, cùng với việc đưa công nghệ vào giải quyết thủ tục, cán bộ Công an và các đơn vị chức năng còn trực tiếp giới thiệu, hướng dẫn người dân sử dụng Kiosk, nhất là những người lần đầu tiếp cận tiện ích số. Qua đó, người dân không chỉ được hỗ trợ thực hiện giao dịch thuận tiện hơn mà còn từng bước hình thành thói quen sử dụng tài khoản định danh điện tử, khai thác ví giấy tờ điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt.

Trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh, công tác cải cách TTHC cũng được đẩy mạnh theo hướng số hóa, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Các thủ tục cấp hộ chiếu cho công dân Việt Nam, cấp thị thực, thẻ tạm trú, gia hạn tạm trú cho người nước ngoài được triển khai trên Cổng Dịch vụ công Bộ Công an và ứng dụng VNeID. Để hỗ trợ người dân, đơn vị bố trí 2 điểm hướng dẫn tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố và Trạm Quản lý xuất nhập cảnh Móng Cái; đồng thời tổ chức tiếp nhận, giải quyết TTHC ngoài giờ hành chính, kể cả ngày thứ Bảy hằng tuần.

Từ đầu năm đến nay, lực lượng Quản lý xuất nhập cảnh đã tiếp nhận, giải quyết 23.990 hồ sơ TTHC, trong đó tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết qua Cổng Dịch vụ công đạt 95,6%. Việc khai thác, kết nối dữ liệu cũng góp phần hạn chế yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp, sao chụp những giấy tờ đã có thông tin, qua đó giảm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục.

Từ hỗ trợ người dân ở địa bàn miền núi, triển khai Kiosk hành chính công tại cơ sở đến đẩy mạnh giải quyết thủ tục trực tuyến trong lĩnh vực xuất nhập cảnh, các mô hình, cách làm đang cho thấy sự chuyển biến trong phương thức phục vụ của lực lượng Công an Quảng Ninh. Cán bộ, chiến sĩ không chỉ thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, xử lý hồ sơ theo quy trình mà còn chủ động hướng dẫn, giải đáp vướng mắc, giúp người dân từng bước làm chủ các tiện ích số.

Trong bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, yêu cầu đặt ra đối với lực lượng Công an không chỉ là giải quyết công việc nhanh chóng, đúng quy định mà còn phải nắm bắt những khó khăn từ thực tiễn để có cách hỗ trợ phù hợp. Đặc biệt, việc quan tâm đến người cao tuổi, người ít có điều kiện tiếp cận công nghệ và người dân ở địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa góp phần bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình chuyển đổi số.

Với phương châm “Vì Nhân dân phục vụ”, Công an Quảng Ninh tiếp tục gắn cải cách TTHC, chuyển đổi số với nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương và văn hóa ứng xử của cán bộ, chiến sĩ. Mỗi quy trình được rút gọn, mỗi vướng mắc được tháo gỡ và mỗi người dân được hỗ trợ tiếp cận dịch vụ công thuận lợi hơn chính là những chuyển biến cụ thể trong xây dựng lực lượng Công an gần dân, tận tụy, trách nhiệm, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu phục vụ nhân dân.