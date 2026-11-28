28/1 Phường Hạ Long: Tiếp nhận thủ tục hành chính 24/7, hỗ trợ giải quyết TTHC tại nhà

Nhằm tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính, phường Hạ Long triển khai đồng thời hai mô hình: Điểm tiếp nhận thủ tục hành chính 24/7 và Tổ công tác lưu động hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính tại nhà, mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ công, không giới hạn bởi thời gian và điều kiện đi lại.

Điểm tiếp nhận thủ tục hành chính.

Điểm tiếp nhận thủ tục hành chính 24/7 được bố trí tại sảnh ngoài trụ sở Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hạ Long, phục vụ người dân cả ngoài giờ hành chính, buổi trưa, buổi tối, thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ. Tại đây, người dân có thể sử dụng Kiosk AI để tra cứu thủ tục, quét căn cước công dân gắn chip, đăng nhập VNeID và nộp hồ sơ trực tuyến. Với thủ tục cần hồ sơ giấy, người dân gửi tài liệu vào tủ khóa bảo mật, phân chia theo 4 nhóm lĩnh vực: Tư pháp – Chứng thực và Hộ tịch; Đất đai – Xây dựng – Môi trường; Doanh nghiệp và Kinh doanh; các lĩnh vực khác. Hồ sơ được cán bộ tiếp nhận, xử lý vào đầu giờ làm việc.

Cùng với đó, Tổ công tác lưu động được thành lập để hỗ trợ tại nhà cho người cao tuổi, người già yếu không thể tự đi lại, người khuyết tật nặng, đặc biệt nặng và người ốm đau, hạn chế khả năng vận động. Các thủ tục hỗ trợ gồm chứng thực chữ ký, chứng thực điểm chỉ và chứng thực giấy ủy quyền theo Nghị định số 23/2015/NĐ-CP. Người dân đăng ký qua Trưởng khu phố hoặc nhóm Zalo khu phố; Tổ công tác sẽ thông báo lịch, đến tận nhà tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Khi thực hiện, người dân cần chuẩn bị bản chính căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ, dự thảo giấy tờ cần chứng thực (nếu có) và bảo đảm còn minh mẫn tại thời điểm làm thủ tục.

Đợt đăng ký đầu tiên được triển khai đến hết ngày 7/12/2026; các đợt tiếp theo tổ chức định kỳ vào chiều thứ Tư hằng tuần hoặc hỗ trợ ngay khi có trường hợp cấp bách.

Việc triển khai hai mô hình thể hiện sự chuyển đổi từ phương thức phục vụ hành chính theo khung giờ, tại trụ sở sang chủ động, linh hoạt và gần dân hơn. Qua đó, phường Hạ Long hướng tới xây dựng nền hành chính công khai, thuận tiện, thân thiện, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.