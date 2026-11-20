Thanh tra Chính phủ tiếp công dân

Ngày 20/11, tại TP Quảng Ninh, đồng chí Nguyễn Văn Cường, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, đã chủ trì tiếp công dân để xem xét, giải quyết kiến nghị của các hộ dân mua đất tại Khu đô thị mới Cao Xanh - Hà Khánh B. Cùng dự có đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Đồng chí Nguyễn Văn Cường, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, chủ trì tiếp công dân.

Báo cáo quá trình triển khai dự án, kết quả rà soát những tồn tại, vướng mắc và tình hình giải quyết kiến nghị của các hộ dân, theo Thanh tra thành phố, khu đô thị mới Cao Xanh - Hà Khánh B do Công ty CP Xây dựng số 1 Hà Nội làm chủ đầu tư, triển khai từ năm 2002.

Tuy nhiên, đến nay vẫn còn 299 hộ dân chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thời gian qua, thành phố đã tập trung rà soát, chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phối hợp với chủ đầu tư tìm giải pháp tháo gỡ, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi tiếp, các sở, ngành, địa phương, đại diện chủ đầu tư và các hộ dân đã cùng trao đổi, làm rõ những vướng mắc trong quá trình triển khai dự án, tập trung vào việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với Nhà nước, những tồn tại về hạ tầng kỹ thuật và phương án giải quyết kiến nghị của các hộ dân…

Trên cơ sở ý kiến của các bên, đồng chí Nguyễn Văn Cường, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, khẳng định, kiến nghị của người dân là chính đáng, cần được các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết trên cơ sở quy định pháp luật.

Đại diện các hộ dân mua đất tại Khu đô thị mới Cao Xanh - Hà Khánh B trình bày các yêu cầu, nguyện vọng mong muốn được giải quyết.

Đồng chí yêu cầu UBND thành phố chỉ đạo thực hiện rà soát, nghiên cứu kỹ các hồ sơ, tính toán cụ thể các nghĩa vụ tài chính còn lại của chủ đầu tư; phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo cơ sở sớm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân.

Đồng chí Nguyễn Văn Cường, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng thời, chủ đầu tư cũng cần khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật khu đô thị, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ liên quan, xác định rõ lộ trình và trách nhiệm thực hiện, sớm giải quyết dứt điểm kiến nghị của công dân, tránh để vụ việc kéo dài.