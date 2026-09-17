Đội QLTT số 1 phát hiện số lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc

Vào khoảng 8h sáng nay (17/9), tại khu vực trước ga Hạ Long, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1 phát hiện trên xe ô tô biển kiểm soát 14K-294.91 do lái xe Nguyễn Đức Hùng, sinh năm 1991, địa chỉ tại khu Yên Lập, phường Đông Mai,, Quảng Ninh, điều kiển chở số lượng lớn hàng hóa là thực phẩm không rõ nguồn gốc.

Đội Quản lý thị trường số 1 kiểm tra số hàng hóa gồm bánh trung thu, kẹo, rượu, ruốc không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc trên xe ô tô BKS 14K-294.91.

Đội QLTT số 1 đã tiến hành kiểm tra, phát hiện trên xe có 134 chiếc bánh nướng loại 500gram đến 1kg/bánh; 48 gói bánh mỳ lát; 480 chai rượu ; 20 cái xúc xích loại 750gram/cái; 60 gói mỳ gạo loại 900gram/gói; 10kg kẹo táo đỏ; 10 gói ruốc thịt loại 1kg/gói.

Toàn bộ số hàng hóa này đều in bằng tiếng nước ngoài trên bao bì, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc và được chủ xe vận chuyển từ Lào Cai về thành phố Quảng Ninh tiêu thụ.

Trên xe ô tô BKS 14K-294.91, Đội QLTT số 1 còn phát hiện lượng lớn hàng hóa là nguyên liệu làm bánh, có phụ đề tiếng Việt.

Ngoài số hàng hóa trên, Đội QLTT số 1 còn phát hiện trên thùng xe chở nhiều hàng hóa là nguyên liệu làm bánh có tem phụ đề tiếng Việt. Toàn bộ số hàng hóa đang được Đội QLTT số 1 tạm giữ tiếp tục đấu tranh, xác minh làm rõ.

Được biết hiện nay phương thức, thủ đoạn vận chuyển hàng hóa từ các xã, phường biên giới của TP Quảng Ninh đã được các đối tượng chuyển dịch sang các tỉnh biên giới phía Bắc như Lào Cai, Lạng Sơn vận chuyển ngược lại vào địa bàn thành phố để tiêu thụ.

Như vậy tính từ đầu tháng 9/2026 đến nay, Đội QLTT số 1 đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 09 vụ thực phẩm nhập lậu vào địa bàn thành phố và đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 106 triệu đồng, giá trị hàng hóa tịch thu tiêu hủy lên tới trên 166 triệu đồng.