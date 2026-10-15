Đội QLTT số 6: Kiểm soát chặt thị trường dịp cuối năm

Cuối năm là thời điểm nhu cầu giao thương, mua sắm tăng cao, kéo theo nguy cơ gia tăng các hành vi buôn lậu và gian lận thương mại. Để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 6 đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động kiểm soát chặt chẽ hàng hóa từ các kho bãi, điểm tập kết.

Đội QLTT số 6 chịu trách nhiệm quản lý địa bàn rộng, bao gồm các phường: Uông Bí, Vàng Danh, Yên Tử, Quảng Yên, Đông Mai, Hiệp Hòa, Hà An, Phong Cốc và Liên Hòa. Hiện nay, tình hình cung cầu hàng hóa tại khu vực này cơ bản ổn định; không xảy ra tình trạng khan hiếm, đầu cơ hay tăng giá bất hợp lý. Dù vậy, qua công tác bám nắm địa bàn, lực lượng chức năng vẫn phát hiện và ngăn chặn nhiều vụ việc kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu.

Đội QLTT số 6 phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan kiểm tra việc đảm bảo vệ sinh của một cơ sở kinh doanh thực phẩm trên địa bàn.

Chỉ tính trong 9 tháng năm 2026, Đội QLTT số 6 đã xử lý 56 vụ với 60 hành vi vi phạm pháp luật thương mại. Tổng số tiền xử phạt hành chính đạt 678,5 triệu đồng; lực lượng chức năng đã tiến hành tiêu hủy lượng hàng hóa trị giá hơn 573,3 triệu đồng.

Trong đó, tình trạng vi phạm về hàng giả và xâm phạm sở hữu trí tuệ có những diễn biến phức tạp. Đội đã xử lý 21 trường hợp, phạt tiền 232,5 triệu đồng và buộc tiêu hủy 3.843 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu như quần áo, giày dép, túi xách, kính mắt. Riêng tháng 9, lực lượng QLTT đã xử phạt 39,5 triệu đồng đối với 3 cơ sở, tiêu hủy 1.369 sản phẩm giả.

Bên cạnh đó, lĩnh vực an toàn thực phẩm cũng được đặc biệt chú trọng. Đội đã xử lý 25 trường hợp vi phạm, bao gồm 14 vụ kinh doanh hàng nhập lậu và 11 vụ bán hàng không rõ nguồn gốc. Số tiền xử phạt là 133,5 triệu đồng, hàng hóa tịch thu và tiêu hủy trị giá hơn 158,6 triệu đồng. Các mặt hàng vi phạm chủ yếu là bánh kẹo, đồ uống và thực phẩm đông lạnh. Thực tế này đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc phải giám sát chặt chẽ nguồn gốc hàng hóa trước khi phân phối đến tay người tiêu dùng.

Để có được những kết quả trên, Đội QLTT số 6 đã bám sát chỉ đạo của Chi Cục QLTT thành phố Quảng Ninh và Sở Công Thương. Đội đã chủ động tăng cường giám sát các mặt hàng trọng điểm như thực phẩm, thiết bị bay không người lái, vật tư giáo dục và xăng dầu.

Lực lượng chức năng kiểm tra hàng hóa trên địa bàn phường Uông Bí.

Bên cạnh công tác kiểm tra, công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật cũng luôn được Đội đề cao. Chỉ tính riêng trong tháng 9, Đội đã thực hiện tuyên truyền pháp luật đến 130 cơ sở kinh doanh, trong đó có 48 cơ sở kinh doanh thực phẩm và 82 cơ sở kinh doanh hàng hóa khác. Đáng chú ý, công tác chuyển đổi số trong quản lý địa bàn cũng được đẩy mạnh khi đơn vị đã tiến hành rà soát, cập nhật 122 cơ sở vào hệ thống INS. Lũy kế 9 tháng đầu năm, Đội đã tuyên truyền đến 2.545 cơ sở kinh doanh, đạt 177,6% kế hoạch đề ra.

Dự báo dịp cuối năm, nhu cầu mua sắm tăng mạnh sẽ tạo áp lực lớn lên công tác kiểm soát thị trường. Các đối tượng vi phạm thường sử dụng thủ đoạn tinh vi hơn, đặc biệt là lợi dụng môi trường thương mại điện tử để kinh doanh hàng cấm, hàng giả. Xác định rõ đặc điểm, tình hình địa bàn, thời gian tới, Đội QLTT số 6 xác định sẽ tiếp tục đẩy mạnh phối hợp với các lực lượng chức năng như Công an và chính quyền các địa phương… để tạo nên sức mạnh tổng hợp trong công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Bên cạnh đó, Đội sẽ tập trung nắm tình hình, triển khai biện pháp nghiệp vụ, phối hợp chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, đặc biệt trên môi trường thương mại điện tử. Những nhóm hàng được chú trọng gồm thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm, xăng dầu và hàng hóa vi phạm sở hữu trí tuệ. Dịp cuối năm, quản lý sát cơ sở, kiểm soát nguồn hàng và hướng dẫn kinh doanh đúng pháp luật cần được duy trì để bảo vệ người tiêu dùng.

Với sự chủ động, quyết liệt và những giải pháp đồng bộ, lực lượng QLTT nói chung và Đội QLTT số 6 nói riêng đang khẳng định vai trò là “lá chắn” vững chắc, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng và các doanh nghiệp làm ăn chân chính trên địa bàn.