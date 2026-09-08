QLTT Quảng Ninh liên tiếp phát hiện bánh trung thu, rượu nhập lậu

Liên tiếp trong 2 ngày 5 và 7/9, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1, Chi cục QLTT thành phố Quảng Ninh đã tiến hành khám 2 phương tiện vận tải, phát hiện 3.384 chiếc bánh trung thu và 112 chai rượu vang nhập lậu.

Cụ thể, khoảng 8 giờ 30 ngày 5/9, tại Trạm thu phí cao tốc Vân Đồn - Móng Cái, thuộc địa phận phường Móng Cái 2, thành phố Quảng Ninh, Đội QLTT số 1 phối hợp với Tổ công tác Điểm kiểm soát số 4 tiến hành khám phương tiện ô tô biển kiểm soát 15H-055.59 do ông T.V.L. (sinh năm 1980, trú tại xã Kim Thành, thành phố Hải Phòng) điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe vận chuyển 112 chai rượu vang trắng và 864 chiếc bánh trung thu có xuất xứ Trung Quốc. Toàn bộ số hàng hóa trên không có hóa đơn, chứng từ, giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Đội QLTT số 1, Chi Cục QLTT thành phố Quảng Ninh tiến hành khám phương tiện BKS 15H-055.59 phát hiện bánh trung thu và rượu nhập lậu.

Tiếp đó, khoảng 14 giờ 10 ngày 7/9, tại khu vực cổng chợ Ka Long, phường Móng Cái 2, Đội QLTT số 1 tiến hành khám phương tiện ô tô biển kiểm soát 30L-303.09 do ông N.A.D. (sinh năm 1990, trú tại phường Móng Cái 2) điều khiển. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 2.520 chiếc bánh trung thu có xuất xứ Trung Quốc, không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Qua xác minh, các chủ hàng khai nhận số bánh trung thu và rượu trên được mua trôi nổi trên thị trường, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, vận chuyển để bán kiếm lời. Đội QLTT số 1 đang hoàn thiện hồ sơ, báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định; đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa vi phạm theo quy định pháp luật.

Đội QLTT số 1, Chi Cục QLTT thành phố Quảng Ninh, khám xe ô tô BKS 30L-303.09 phát hiện 2.520 chiếc bánh trung thu nhập lậu

Thời gian tới, Chi cục QLTT thành phố Quảng Ninh tiếp tục chỉ đạo các Đội QLTT tăng cường quản lý địa bàn, chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, kiểm soát thị trường, nhất là trong thời điểm trước, trong và sau Tết Trung thu 2026. Các đơn vị tập trung triển khai các nhiệm vụ theo Kế hoạch số 440/KH-BCA-BCT ngày 2/6/2026 của Bộ Công an và Bộ Công Thương về phối hợp tổng rà soát, kiểm tra, phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến an toàn thực phẩm, góp phần ngăn chặn hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc lưu thông trên thị trường.

