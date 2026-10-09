Tác phẩm tham gia Giải Báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa Liềm vàng Quảng Ninh lần thứ VII – 2026) Cảnh sát giao thông Quảng Ninh: Đổi mới phương thức công tác từ thực tiễn phát triển du lịch, dịch vụ

Ở một điểm đến du lịch, giao thông thông suốt quyết định nhiều hơn chuyện đi lại: đó còn là sự an toàn, lịch trình và cảm nhận của du khách. Từ dự báo ùn tắc, hỗ trợ người gặp nạn đến phát huy các kênh phản ánh trực tuyến, Cảnh sát giao thông (CSGT) Quảng Ninh đang đổi mới cách làm theo hướng chủ động, gần dân và thực chất.

CSGT Quảng Ninh phân luồng, điều tiết giao thông trong những dịp lễ hội lớn.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Quảng Ninh đón khoảng 18,8 triệu lượt khách, trong đó có 4,21 triệu lượt khách quốc tế; tổng thu du lịch ước đạt 56.400 tỷ đồng. Đà tăng trưởng ấy gây sức ép lên cả giao thông đường bộ, đường thủy, hàng không và cửa khẩu. Tại đô thị du lịch, bến cảng và khu vực diễn ra sự kiện, lưu lượng phương tiện biến động mạnh theo mùa và khung giờ. Giao thông an toàn, thông suốt vì thế gắn trực tiếp với chất lượng điểm đến.

Tính đặc thù của địa bàn đòi hỏi công tác của lực lượng CSGT phải vượt ra ngoài việc phản ứng trước sự cố. Một điểm dừng đỗ sai vị trí hoặc va chạm nhỏ có thể gây ùn tắc dây chuyền, ảnh hưởng cả lịch trình du khách lẫn hoạt động dịch vụ. Chờ ùn tắc xảy ra mới xử lý sẽ khó đáp ứng yêu cầu ấy. Vấn đề cốt lõi là nhận diện nguy cơ trước khi phát sinh điểm nghẽn.

Lực lượng CSGT Quảng Ninh luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, tận tụy phục vụ nhân dân.

Từ yêu cầu đó, Phòng CSGT Công an thành phố Quảng Ninh chú trọng rà soát các tuyến, khu vực trọng điểm trước mùa du lịch, kỳ nghỉ lễ và sự kiện tập trung đông người; dự báo lưu lượng, phân luồng từ xa, bố trí lực lượng theo từng thời điểm; phối hợp liên ngành giúp điều tiết linh hoạt, xử lý nhanh tình huống phát sinh. Trên đường thủy, việc kiểm tra điều kiện an toàn của tàu, thuyền viên và hoạt động đón trả khách cũng cần được thực hiện chặt chẽ, trước biến động về thời tiết và mật độ tàu thuyền.

Điểm đáng chú ý của cách làm này là đặt trọng tâm vào phòng ngừa thay vì chờ xảy ra vi phạm, ùn tắc rồi mới xử lý, khắc phục. Phân luồng hợp lý để giảm ùn tắc; cảnh báo đúng lúc để hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn. Điều đó không làm giảm yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Tuần tra, xử lý vi phạm phải đi cùng tổ chức giao thông khoa học để giữ an toàn và trật tự trên các tuyến đường.

Tuyên truyền cho nhân dân và khách du lịch chấp hành quy định của pháp luật.

Cùng với phương thức điều hành, thái độ và kỹ năng phục vụ người dân, du khách cũng trở thành yêu cầu thường trực. Trên một tuyến đường ở Quảng Ninh có thể cùng lúc hiện diện nhiều thành phần: người dân địa phương, khách trong nước, khách quốc tế và lái xe vận tải. Không phải ai cũng quen đường hay hiểu cách tổ chức giao thông. Hướng dẫn rõ ràng, giải thích dễ hiểu, ứng xử đúng mực vì thế là yêu cầu thiết thực bên cạnh kiểm tra, xử lý.

Những tình huống khẩn cấp càng cho thấy giá trị của sự chủ động ấy. Tháng 7/2026, khi làm nhiệm vụ tại khu vực ngã ba Chùa Trình, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 1 đưa một sản phụ chuyển dạ đến Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí. Khi xe vừa tới bệnh viện, các bác sĩ đã đỡ đẻ ngay trên ô tô đặc chủng; em bé chào đời an toàn. Cuối tháng 8/2026, giữa thời điểm giao thông đông đúc ở Hạ Long, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 2 dùng mô tô chuyên dụng đưa một bé gái quốc tịch Anh bị ngất đến bệnh viện cấp cứu.

Cũng có những hỗ trợ bình dị hơn: giúp người dân thay lốp xe, xử lý sự cố phương tiện hoặc hướng dẫn du khách lạc đường. Đó là sự kết hợp giữa kỷ luật công vụ và tinh thần phục vụ. Với khách du lịch, ấn tượng về một địa phương nhiều khi được hình thành từ chính cách lực lượng chức năng ứng xử trong lúc họ cần giúp đỡ nhất.

Một hướng đổi mới khác được Phòng CSGT triển khai thông qua mô hình “Dân vận giao thông số”. Từ Zalo OA và Fanpage trên Facebook “Phòng Cảnh sát giao thông Quảng Ninh”, thông tin pháp luật, cảnh báo nguy cơ được truyền tải nhanh chóng, trong khi phản ánh của người dân được tiếp nhận trực tiếp. Hình ảnh, video đủ căn cứ trở thành đầu mối xác minh vi phạm, phát hiện bất cập trên tuyến.

Trang Zalo OA “Phòng Cảnh sát giao thông Quảng Ninh” là kênh thông tin đồng hành cùng người dân xây dựng văn hoá giao thông.

Zalo OA của Phòng CSGT hiện có gần 22.000 người theo dõi. Theo số liệu tổng hợp, kênh đã ghi nhận gần 1.500 tin báo, phản ánh; hơn 300 tin đủ căn cứ phục vụ xác minh và gần 300 trường hợp vi phạm được xử lý. Quan trọng hơn quy mô tiếp nhận là việc người dân có nơi phản ánh thuận tiện, còn lực lượng chức năng có thêm dữ liệu thực tế ngoài phạm vi tuần tra trực tiếp.

Nếu Zalo OA phát huy lợi thế tiếp nhận thông tin hai chiều, Fanpage trên Facebook giúp mở rộng phạm vi truyền thông và tăng sức lan tỏa. Sau khoảng bốn tháng hoạt động, Fanpage Phòng CSGT thu hút gần 28.000 người theo dõi, hơn 17 triệu lượt xem và khoảng 860.000 lượt tương tác, trong đó có hơn 8.200 bình luận, gần 2.000 lượt chia sẻ. Nhiều nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, cảnh báo nguy cơ tai nạn, hướng dẫn kỹ năng điều khiển phương tiện và hình ảnh đẹp của người cán bộ, chiến sĩ được cộng đồng quan tâm. Tiêu biểu clip cán bộ CSGT hỗ trợ đưa du khách nhỏ tuổi quốc tịch Anh đi cấp cứu ghi nhận hơn 150.000 lượt tương tác, trên 3.200 bình luận.

Điều đáng nói, tương tác trên mạng xã hội không dừng ở lượt xem hay bình luận. Từ nhiều phản ánh thông qua hình ảnh và video do người dân cung cấp, lực lượng CSGT đã xác minh, xử lý các trường hợp đi ngược chiều, điều khiển mô tô bằng một bánh, lạng lách, đánh võng. Thông tin từ cộng đồng nhờ đó được chuyển thành kết quả xử lý cụ thể. Đó cũng là điểm thực chất của “Dân vận giao thông số”: người dân tham gia, lực lượng chức năng có trách nhiệm giải quyết.

Đổi mới còn nằm ở cách đưa pháp luật đến với công chúng. Video “Học tiếng Anh với CSGT Quảng Ninh”, được chia sẻ trên nhiều kênh thông tin chính thống của ngành Công an, thu hút hơn 50.000 lượt yêu thích và gần 1.500 lượt chia sẻ. Cách kết hợp ngoại ngữ với tình huống thực tế vừa giúp tuyên truyền dễ tiếp nhận, vừa gợi mở yêu cầu về nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp và ứng xử với khách quốc tế.

Video “Học tiếng Anh với CSGT Quảng Ninh” được đăng tải trên nhiều trang mạng xã hội thu hút đông đảo sự quan tâm của người.

Nhìn từ thực tiễn Quảng Ninh, đổi mới phương thức công tác CSGT không phải thay đổi chức năng mà là nâng chất lượng thực thi chức năng ấy. Tuần tra, kiểm soát vẫn phải nghiêm; song kết quả cần được nhìn cả ở khả năng ngăn ngừa tai nạn, hạn chế ùn tắc, xử lý phản ánh kịp thời và mức độ thuận tiện của người dân khi tiếp cận lực lượng chức năng. Tất cả cùng hướng tới giao thông an toàn, thuận lợi cho du lịch và dịch vụ.

Thời gian tới, cùng với nâng cao năng lực dự báo và tổ chức giao thông, Phòng CSGT cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế tiếp nhận, phản hồi thông tin trên các kênh số; coi trọng hiệu quả xử lý hơn chỉ số tiếp cận; bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp, ngoại ngữ và ứng xử trong tình huống khẩn cấp. Tinh thần “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” cần được thể hiện qua từng nhiệm vụ. Một điểm đến an toàn được tạo nên không chỉ bởi hạ tầng đồng bộ, mà còn từ kỷ cương trên mỗi tuyến đường và sự tin cậy trong từng lần người dân, du khách cần đến lực lượng CSGT.