Tác phẩm tham gia Giải Báo chí về xây dựng Đảng (giải Búa Liềm vàng Quảng Ninh lần thứ VII – 2026) Những "nhịp cầu tình nguyện" vì một Quảng Ninh phát triển

Hưởng ứng Đề án chuyển đổi số toàn diện, tuổi trẻ Thuế thành phố Quảng Ninh là lực lượng tiên phong trong ngành hướng dẫn người dân trên địa bàn sử dụng ứng dụng eTax Mobile và triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Việc giúp người dân, hộ kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thuế chỉ qua vài thao tác trên smartphone không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý, mà còn tiết kiệm thời gian, công sức cho nhân dân - đó chính là thước đo của một thành phố hiện đại và văn minh.

Chi đoàn thanh niên Thuế cơ sở 2 thành phố Quảng Ninh phối hợp với Đoàn thanh niên phường Móng Cái 1 và các ngân hàng thương mại hỗ trợ người dân, hộ kinh doanh cài đặt và sử dụng ứng dụng Etax Mobile.

Không khép mình trong kết quả công tác chuyên môn (từ những con số hay hồ sơ pháp lý), đoàn viên thanh niên Thuế thành phố đã biến nghiệp vụ chuyên môn thành "vũ khí sắc bén" để phụng sự xã hội. Một đô thị hiện đại không thể thiếu một nền hành chính số minh bạch, thân thiện. Trong chiến dịch hỗ trợ quyết toán thuế và triển khai các chính sách thuế mới năm 2026, những "Đội xung kích tình nguyện" do thanh niên làm nòng cốt đã gõ cửa từng hộ kinh doanh, từng doanh nghiệp nhỏ trên địa bàn thành phố. Bất kể ngày nghỉ hay những đợt cao điểm, các công chức trẻ đã kiên nhẫn đồng hành, hướng dẫn từng thao tác nhỏ, giúp người nộp thuế số hóa trong sản xuất, kinh doanh.

Đoàn Thanh niên Thuế thành phố Quảng Ninh tổ chức họp tháo gỡ vướng mắc trong việc hỗ trợ người dân, hộ kinh doanh chuyển đổi sang tự kê khai, tự nộp thuế; cài đặt và sử dụng ứng dụng Etax Mobile.

Tuổi trẻ Thuế thành phố đã vận dụng sáng tạo chủ trương "3 liên kết" (Liên kết lực lượng - Liên kết địa bàn - Liên kết cộng đồng) để các hoạt động tình nguyện đi vào chiều sâu. Từ tư duy đổi mới đó, trong 9 tháng đầu năm 2026, Đoàn Thanh niên Thuế thành phố đã vận động xã hội hóa và phối hợp thực hiện thành công 2 công trình thanh niên cấp UBND thành phố với tổng trị giá trên 100 triệu đồng. Những phần quà, những công trình an sinh xã hội trao tận tay các gia đình chính sách, các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại vùng xa, vùng biên giới hải đảo không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn lan tỏa hơi ấm tình thương, để không ai bị bỏ lại phía sau trên con đường đi tới hạnh phúc.

Đoàn Thanh niên thuế thành phố Quảng Ninh tham gia Lễ ra quân chiến dịch “Hoa phượng đỏ” năm 2026 – Hành trình hướng về biên cương Tổ quốc.

Chặng đường 9 tháng đầu năm 2026 là niềm tự hào nhưng cũng là động lực để Tuổi trẻ Thuế thành phố tiếp tục bứt phá trong 3 tháng cuối năm. Để đóng góp tích cực hơn nữa vào mục tiêu xây dựng thành phố giàu mạnh, văn minh, hiện đại, hạnh phúc, Tuổi trẻ Thuế thành phố tập trung vào 3 giải pháp trọng tâm: Đẩy mạnh mô hình “Ngày thứ Bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân”, đơn giản hóa quy trình, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả công việc; Tập trung thực hiện các công trình tình nguyện mang tính dài hạn, đáp ứng đúng nhu cầu sinh kế, giáo dục và môi trường sống của người dân; Phối hợp chặt chẽ với Đoàn Thanh niên các lực lượng vũ trang, các cơ quan, đơn vị và địa phương để tạo nên sức mạnh tổng hợp, lan tỏa những giá trị văn minh.

Chi đoàn Thuế cơ sở 4 thành phố Quảng Ninh trong chuỗi hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng trên địa bàn.

Trong hoạt động chung của tuổi trẻ Thuế thành phố Quảng Ninh, đoàn viên trẻ Chi bộ Phòng Kiểm tra luôn ý thức rõ trách nhiệm của người công chức trẻ không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, mà còn tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội và các phong trào hướng về cộng đồng.

Với đặc thù công tác kiểm tra thuế đòi hỏi tính chính xác, trách nhiệm và tinh thần kỷ luật cao, mỗi đoàn viên trẻ Phòng Kiểm tra luôn chủ động học hỏi, cập nhật chính sách, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, đồng thời giữ gìn tác phong chuẩn mực, thái độ tận tình, cầu thị trong quá trình làm việc với người nộp thuế. Mỗi hồ sơ được xử lý đúng quy định, mỗi trường hợp được hướng dẫn tận tình, mỗi vướng mắc được giải đáp thấu đáo cũng chính là một cách để người cán bộ thuế trẻ đóng góp vào việc xây dựng môi trường quản lý thuế minh bạch, chuyên nghiệp và phục vụ nhân dân.

Không chỉ làm tốt công tác chuyên môn, đoàn viên trẻ Phòng Kiểm tra còn tích cực hưởng ứng các chương trình do Đoàn Thuế thành phố và Đoàn cấp trên phát động; tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, chăm lo thiếu nhi, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số và các hoạt động chào mừng những dấu mốc quan trọng của tỉnh, của ngành. Qua từng hoạt động, hình ảnh người công chức Thuế được lan tỏa, gần gũi hơn với nhân dân, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy, sẻ chia, cống hiến.

Đặc biệt, trong các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn chuyển đổi số trong lĩnh vực thuế, đoàn viên Phòng Kiểm tra phát huy lợi thế về chuyên môn và khả năng tiếp cận công nghệ để cùng các lực lượng đoàn viên hỗ trợ người dân, hộ kinh doanh thực hiện các thủ tục thuế điện tử, sử dụng eTax Mobile, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền và tiếp cận các chính sách thuế mới. Từ những thao tác tưởng như nhỏ bé, tuổi trẻ đang góp phần đưa chủ trương chuyển đổi số đi vào đời sống một cách thiết thực, hiệu quả.

Chi đoàn Thuế cơ sở 5 thành phố Quảng Ninh tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán.

Đối với mỗi đoàn viên Phòng Kiểm tra, tham gia phong trào Đoàn không phải là một nhiệm vụ tách rời công việc chuyên môn, mà là một môi trường để rèn luyện bản lĩnh, kỹ năng, tinh thần trách nhiệm và ý thức phụng sự nhân dân. Chính từ những việc làm cụ thể ấy, mỗi đoàn viên đang tự trả lời cho mình câu hỏi: Tuổi trẻ hôm nay có thể làm gì để góp phần xây dựng thành phố Quảng Ninh ngày càng văn minh, hiện đại, hạnh phúc? Câu trả lời bắt đầu từ chính những việc làm rất đỗi bình dị: làm tốt công việc được giao, sống có trách nhiệm, sẵn sàng sẻ chia và chủ động đóng góp sức trẻ cho cộng đồng. Đó chính là “mệnh lệnh từ trái tim” của mỗi người công chức trên hành trình cống hiến.

Chi đoàn Thuế cơ sở 1 thành phố Quảng Ninh trong chiến dịch 15 ngày cao điểm tuyên truyền, hỗ trợ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Khát vọng xây dựng một Quảng Ninh phát triển giàu mạnh, văn minh, hiện đại, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới không phải là điều gì xa xôi, mà được dệt nên từ chính những hành động nhỏ bé, trách nhiệm hàng ngày của mỗi đoàn viên, thanh niên. "Đâu cần thanh niên có - Việc gì khó có thanh niên" - Sức trẻ Thuế thành phố đã, đang và sẽ luôn sẵn sàng hành động vì một Quảng Ninh phát triển và hạnh phúc.