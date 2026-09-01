Cảnh sát giao thông Khánh Hòa kịp thời hỗ trợ du khách Canada gặp sự cố trên Quốc lộ 27B

Trong khi thực hiện nhiệm vụ, Tổ tuần tra, kiểm soát (cơ sở 2) thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa đã kịp thời hỗ trợ 1 du khách nước ngoài bị hư hỏng xe trên tuyến Quốc lộ 27B.

Sáng 1-9, đại diện Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, khoảng 11 giờ 10 phút ngày 31-8, Tổ tuần tra, kiểm soát (cơ sở 2) thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 đang thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch, khi đến khu vực Km 26 Quốc lộ 27B, Tổ công tác phát hiện ông HasRouny Eddie (quốc tịch Canada) đang gặp sự cố với xe mô tô biển số 60F2-450.xx. Ông Eddie cho biết đang một mình điều khiển xe từ TP. Đà Nẵng đi Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) thì phương tiện bị hư hỏng, không thể tiếp tục hành trình. Cán bộ, chiến sĩ trong tổ công tác đã hướng dẫn và hỗ trợ ông Eddie tìm phương án đưa người cùng phương tiện đến nơi an toàn. Đến khoảng 12 giờ cùng ngày, Tổ công tác đã liên hệ được một phương tiện lưu thông trên tuyến để hỗ trợ đưa ông Eddie cùng chiếc xe mô tô bị hư hỏng tiếp tục hành trình về Đà Lạt.

Sự hỗ trợ kịp thời, trách nhiệm của lực lượng Cảnh sát giao thông không chỉ giúp du khách nước ngoài khắc phục khó khăn giữa đường mà còn góp phần bảo đảm an toàn giao thông, hạn chế nguy cơ mất an toàn trên tuyến.

Đến 13 giờ 31 phút cùng ngày, ông HasRouny Eddie đã nhắn tin cảm ơn và bày tỏ sự trân trọng đối với sự giúp đỡ tận tình của lực lượng Cảnh sát giao thông Khánh Hòa.

Việc chủ động hỗ trợ người dân, du khách gặp sự cố trên đường góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát giao thông trách nhiệm, thân thiện, tận tụy, để lại ấn tượng tốt đẹp đối với người dân và du khách khi tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.