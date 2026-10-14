Làm sạch dữ liệu giấy phép lái xe

Việc chuẩn hóa dữ liệu giấy phép lái xe (GPLX) đang được lực lượng Công an TP Quảng Ninh tích cực triển khai, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và tạo thuận lợi cho người dân trong quá trình tra cứu, sử dụng thông tin, thực hiện các thủ tục hành chính.

Thực hiện Kế hoạch của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) và Công an TP Quảng Ninh về tổng rà soát, làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe và số hóa hồ sơ đăng ký xe, thời gian qua Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) và công an các xã, phường, đặc khu tập trung rà soát, đối chiếu, xác minh thông tin, từng bước bảo đảm tiêu chí dữ liệu GPLX luôn “đúng, đủ, sạch, sống”.

Cán bộ Công an xã Quảng Tân tập trung số hóa và đổi giấy phép lái xe cho người dân.

Xã Quảng Tân được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Dực Yên, Quảng An, Quảng Tân và Quảng Lâm, với dân số trên 18.000 người. Địa bàn rộng, số lượng phương tiện lớn đặt ra yêu cầu phải triển khai công việc phù hợp, tạo điều kiện để người dân cung cấp, xác minh thông tin thuận lợi. Công an xã đã phối hợp tổ chức hướng dẫn người dân kê khai thông tin, đồng thời vận động những trường hợp sử dụng GPLX mô tô bằng giấy bìa chưa có dữ liệu trên hệ thống thực hiện cập nhật, cấp đổi theo quy định. Việc hướng dẫn trực tiếp giúp người dân hiểu rõ mục đích của đợt rà soát, chủ động phối hợp cung cấp thông tin, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Thông qua quá trình này, lực lượng công an từng bước xác minh, chuẩn hóa thông tin người lái xe và GPLX, hướng tới bảo đảm mỗi công dân có một GPLX duy nhất gắn với định danh cá nhân. Đến hết tháng 9/2026, Công an xã Quảng Tân đã xác minh, rà soát, làm sạch 8.658 trường hợp dữ liệu GPLX do Phòng CSGT cung cấp, đạt 65,6%. Thời gian tới, đơn vị tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra.

Cán bộ Phòng CSGT tiếp nhận và giải quyết TTHC cho người dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Quảng Ninh.

Cùng với công an cơ sở, Phòng CSGT tập trung kiểm tra, đối chiếu dữ liệu GPLX với thông tin dân cư. Thời gian qua, đơn vị đã thu thập, xác minh thông tin đối với hơn 5.000 trường hợp, qua đó phát hiện và phân loại những dữ liệu còn thiếu, sai lệch, trùng lặp hoặc chưa được đồng bộ. Đây là cơ sở để lực lượng chức năng tiếp tục xác minh, điều chỉnh, bảo đảm thông tin được cập nhật thống nhất.

Những trường hợp cần rà soát gồm GPLX còn ghi địa danh hành chính theo mô hình ba cấp; một người có nhiều số GPLX hoặc nhiều người trùng một số GPLX; GPLX chưa được đăng ký theo số định danh cá nhân hoặc số căn cước công dân 12 số; cùng các trường hợp thông tin chưa thống nhất, cần tiếp tục xác minh, điều chỉnh. Mỗi trường hợp có thể phát sinh những vướng mắc riêng, đòi hỏi cán bộ thực hiện phải kiểm tra, đối chiếu kỹ lưỡng để tránh nhầm lẫn khi cập nhật dữ liệu.

Theo Phòng CSGT, trên cơ sở kết quả rà soát, cán bộ, chiến sĩ tiến hành đối sánh, xác minh từng trường hợp, bảo đảm thông tin về họ tên, ngày tháng năm sinh, số định danh cá nhân hoặc số căn cước công dân và thông tin GPLX thống nhất với dữ liệu dân cư. Qua đó, những sai lệch, trùng lặp, thiếu thông tin từng bước được xử lý, góp phần nâng cao chất lượng dữ liệu phục vụ công tác quản lý và khai thác trên môi trường điện tử.

Việc làm sạch dữ liệu GPLX là một phần trong quá trình chuyển đổi số của lực lượng công an, hướng tới xây dựng hệ thống thông tin chính xác, thống nhất và thuận tiện trong khai thác. Khi dữ liệu được chuẩn hóa, công tác quản lý người lái xe sẽ hiệu quả hơn, đồng thời người dân cũng thuận lợi hơn khi tra cứu, xác thực thông tin hoặc thực hiện các thủ tục liên quan. Từ những thông tin được kiểm tra, cập nhật chính xác, cơ sở dữ liệu GPLX từng bước hoàn thiện, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân và yêu cầu quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông.