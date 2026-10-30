Tập huấn phân biệt hàng thật - hàng giả

Chiều 30/10, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính, thương mại điện tử và phân biệt hàng thật - hàng giả năm 2026 đối với một số hàng hóa lưu thông trên thị trường. Tham dự có 100 đại biểu là lãnh đạo các đội, phòng, kiểm soát viên, chuyên viên Chi cục QLTT tỉnh cùng đại diện Chi cục Hải quan khu vực VIII và Công an tỉnh.

Quang cảnh hội nghị tập huấn.

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự được hướng dẫn, truyền đạt một số văn bản quy phạm pháp luật mới có liên quan tới nghiệp vụ kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính của lực lượng QLTT; Luật Thương mại điện tử và các biện pháp nghiệp vụ trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử; cách phân biệt hàng thật - hàng giả đối với 12 nhãn hiệu hàng hóa lưu thông trên thị trường do Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh, cùng Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ S&O đại diện.

Hội nghị giúp lực lượng QLTT trang bị thêm những kiến thức, kỹ năng trong đấu tranh phòng, chống hàng giả và vi phạm trên nên tảng thương mại điện tử; tăng cường công tác kiểm tra, thiết lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính; phân biệt hàng thật – hàng giả đối với hàng hóa lưu thông trên thị trường. Qua đó, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ và bảo vệ quyền, lợi ích của người tiêu dùng trong tình hình mới.

Cán bộ QLTT phân biệt hàng thật, hàng giả.

Theo báo cáo của Chi Cục QLTT, 10 tháng 2026, lực lượng QLTT đã phát hiện, xử lý 269 trường hợp vi phạm về hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ, bằng 133% so với cùng kỳ năm 2025, phạt tiền trên 3,8 tỷ đồng, bằng 123% so với cùng kỳ; tịch thu, tiêu huỷ hàng hóa trị giá trên 4 tỷ đồng, bằng 127% so với cùng kỳ, đạt 162,8% kế hoạch. Trong đó, buộc tiêu huỷ 25.196 sản phẩm, hàng hoá (quần áo, giầy dép, củ sạc, máy sấy tóc, kính mắt, nước hoa, đồng hồ, vòng bi, ốp điện thoại, tai nghe, ổ khóa, dép, balo, kính mắt, mũ, túi xách, củ sạc, dép, mực bột máy in...) giả mạo các nhãn hiệu: Adidas, Nike, Gucci, Hermes, Uniqlo, Apple, Dior, Yamaha, Louis Vuitton, Christian Dior, SK-II...