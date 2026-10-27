Cầu quê ở Cà Mau bị sà lan va chạm hư hỏng

Một chiếc sà lan chở cần cẩu bất ngờ va chạm vào cầu Nông sản thực phẩm ở xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau khiến nhịp giữa cầu bị lệch. Lực lượng chức năng đã rào chắn, tạm dừng lưu thông qua cầu để bảo đảm an toàn và xác định mức độ thiệt hại.

Hiện trường sà lan va chạm với cầu Nông sản thực phẩm ở xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau vào chiều 26/10. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Tối 26/10, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đầm Dơi (tỉnh Cà Mau) Nguyễn Trí Tài cho biết, các cơ quan chức năng đang phối hợp chính quyền địa phương tiến hành xử lý vụ sà lan va chạm làm lệch nhịp cầu Nông sản thực phẩm (cầu chữ S).

Trước đó, theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14 giờ 15 phút cùng ngày, ông T.V.S. điều khiển sà lan số hiệu VR09029320 thuộc Công ty Xây dựng Tuấn Hiền đang vận chuyển vật tư đi thi công công trình.

Trong lúc di chuyển, chiếc cần cẩu trên sà lan xảy ra va chạm vào công trình cầu chữ S bắc qua địa bàn ấp 4 và ấp 2 (xã Đầm Dơi). Vụ va chạm khiến nhịp giữa cầu bị lệch khoảng 50-60cm.

Ngay khi nhận được tin báo của người dân, lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy tỉnh Cà Mau phối hợp chính quyền xã Đầm Dơi có mặt tại hiện trường để làm việc với đơn vị vận chuyển.

Trước mắt, lực lượng chức năng đã tiến hành rào chắn, tạm dừng hoạt động lưu thông qua lại khu vực cầu để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân, đồng thời đánh giá sơ bộ mức độ thiệt hại và xác minh làm rõ vụ việc, xử lý đúng theo quy định của pháp luật.