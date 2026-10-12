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An toàn giao thông

Tai nạn trên cầu vượt Amata, 1 người tử vong

Báo Quảng Ninh trên

Sáng 12-10, một vụ tai nạn giao thông giữa xe container và xe máy xảy ra trên cầu vượt Amata, thành phố Đồng Nai, khiến 1 người tử vong tại chỗ.

Thông tin ban đầu, khoảng 6h cùng ngày, xe container biển số 29H-984.xx lưu thông trên cầu vượt Amata theo hướng đi vòng xoay Tam Hiệp thì bất ngờ va chạm với xe máy biển số 60Z1-03.xx. Vụ tai nạn khiến người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã đến hiện trường xử lý vụ việc, tổ chức điều tiết giao thông và xác minh nguyên nhân vụ tai nạn.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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