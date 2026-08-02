Cháy xe thư báo trên cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương

Khoảng 10 giờ ngày 31/7, trên tuyến cao tốc TP. Hồ Chí Minh, đoạn qua địa bàn phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh, xảy ra vụ cháy xe ô tô tải chở thư báo.

Thông tin ban đầu, vào khoảng thời gian trên, xe ô tô tải chở thư báo mang biển kiểm soát 50E-163.32 do tài xế Cao Xuân Sơn (26 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Trị) điều khiển lưu thông trên cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Trung Lương hướng từ TP. Hồ Chí Minh đi miền Tây.

Chiếc xe ô tô tải chở thư báo bốc cháy trên cao tốc

Khi lưu thông đến gần nút giao Tân An, phường Khánh Hậu, phần thùng xe phía sau bất ngờ bốc cháy dữ dội. Tài xế nhanh chóng cho xe tấp vào làn khẩn cấp và gọi lực lượng cứu hỏa.

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, khống chế kịp thời vụ cháy xe

Khoảng 10 phút sau, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Tây Ninh có mặt cùng 3 xe cứu hỏa nhanh chóng dập tắt vụ cháy. Lực lượng Cảnh sát giao thông cũng có mặt để tổ chức phân luồng, bảo đảm an toàn cho các phương tiện lưu thông trên tuyến.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng toàn bộ hàng hóa, thư báo và phần thùng xe bị thiêu rụi. Ban đầu, nguyên nhân vụ cháy được xác định do chập điện trong khoang máy./.