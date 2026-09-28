Phẫn nộ nữ sinh ngồi sau xe máy kéo tóc bạn ngã chúi rồi bỏ chạy ở Bắc Ninh

Được nam sinh chở áp sát xe bên cạnh, nữ sinh ngồi sau bất ngờ vươn tay túm tóc giật ngã bạn gái cùng chiều xuống lòng đường rồi cả hai lập tức vít ga bỏ chạy.

Mạng xã hội đang lan truyền video ghi lại hành vi nguy hiểm của một nhóm học sinh điều khiển xe máy trên tuyến đường ĐT295, đoạn qua khu vực phường Yên Phong, thành phố Bắc Ninh. Lúc đó trên đường có khá đông phương tiện giao thông qua lại; một nhóm học sinh đi xe máy, xe điện cùng chiều. Trong số đó có nam sinh không đội mũ bảo hiểm chở một bạn nữ trên chiếc xe máy màu trắng.

Đang đi cùng nhau trên đường, nữ sinh ngồi sau xe máy bất ngờ đưa tay túm tóc kéo nữ sinh điều khiển xe phía trước. (Ảnh cắt từ clip).

Nam sinh này di chuyển áp sát xe của nữ sinh khác đang đi bên cạnh. Khi hai xe chạy cạnh nhau, cô gái ngồi sau xe máy trắng bất ngờ đưa tay túm tóc kéo nữ sinh chạy xe phía trước khiến nữ sinh mất thăng bằng, cả người và xe đổ xuống mặt đường.

Sau khi gây ra sự cố giao thông, nam sinh không dừng lại hỗ trợ mà tiếp tục tăng ga rời khỏi hiện trường, bỏ mặc nạn nhân tự gượng dậy dựng xe giữa dòng phương tiện đông đúc.

Sau khi kéo ngã nữ sinh, nam sinh không dừng lại hỗ trợ mà tiếp tục tăng ga cùng bạn nữ ngồi sau rời khỏi hiện trường. (Ảnh cắt từ clip).

Hành vi nguy hiểm này diễn ra ngay trên tuyến đường đông đúc, tiềm ẩn nhiều rủi ro xảy ra tai nạn liên hoàn, gây nguy hiểm cho nạn nhân và những người khác đi phía sau. Đáng lưu ý, hình ảnh ghi lại cũng cho thấy một xe máy xuất hiện trong nhóm mang biển kiểm soát 30L7-7940.

Hiện nguyên nhân vụ việc cũng như danh tính các học sinh có liên quan đang tiếp tục được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.