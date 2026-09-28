Xe máy va chạm ô tô trên đèo Prenn, 1 người tử vong

Xe máy chở 2 người đang lưu thông trên đèo Prenn thì xảy ra va chạm với ô tô đi chiều ngược lại, khiến 1 người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: CTV)

Thông tin ban đầu, khoảng 17h45 ngày 25/9, một vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và ô tô con xảy ra trên đèo Prenn, đoạn qua khu vực thác Datanla, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Thời điểm trên, xe máy do một người đàn ông điều khiển, chở theo một người đàn ông khác (chưa xác định danh tính), lưu thông theo hướng từ Đà Lạt đi TP Đồng Nai.

Khi đến đoạn đường qua thác Datanla, xe máy xảy ra va chạm với ô tô con hiệu Isuzu mang biển số 49A-808… đang lưu thông theo hướng ngược lại.

Tại hiện trường, xe máy và ô tô bị hư hỏng sau va chạm. Do thời điểm xảy ra tai nạn có mưa, mặt đường trơn trượt, bước đầu ghi nhận xe máy có dấu hiệu trượt sang phần đường đối diện khi vào cua, sau đó xảy ra va chạm với ô tô.

Vụ tai nạn khiến 1 người đàn ông đi trên xe máy tử vong, người còn lại may mắn không bị thương.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để điều tiết, phân luồng giao thông, đồng thời khám nghiệm hiện trường, thu thập thông tin để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh danh tính những người liên quan và điều tra vụ việc.