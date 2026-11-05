Real Madrid thắng kịch tính AEK Athens ở phút bù giờ

Ngày 4/11 (giờ địa phương), Real Madrid giành chiến thắng kịch tính 3-2 trước AEK Athens trên sân khách nhờ bàn thắng của Federico Valverde ở phút bù giờ, qua đó duy trì thành tích toàn thắng sau bốn lượt trận Champions League mùa giải 2026-2027.

Các cầu thủ Real Madrid ăn mừng cùng Federico Valverde sau khi anh ghi bàn thắng thứ ba cho đội nhà trong trận gặp AEK Athens tại vòng phân hạng Champions League, ở Athens, Hy Lạp, ngày 4/11/2026. Ảnh: AP

Làm khách trên sân Allwyn Arena tại Hy Lạp, Real Madrid trải qua trận đấu khó khăn khi hai lần rơi vào thế bị dẫn trước. Tuy nhiên, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha vẫn thể hiện bản lĩnh để giành trọn 3 điểm ở những phút cuối.

AEK Athens mở tỷ số trong hiệp 1 nhờ công của Aboubakary Koita. Jude Bellingham sau đó ghi bàn bằng pha đánh gót, giúp Real Madrid đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

Sang hiệp 2, đội chủ nhà tiếp tục gây bất ngờ khi Stavros Pilios ghi bàn ở phút 75, nâng tỷ số lên 2-1. Tuy nhiên, chỉ 3 phút sau, Kylian Mbappe lập công, gỡ hòa 2-2 cho Real Madrid.

Sau bàn gỡ, đội khách gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm chiến thắng. Mbappe có cơ hội nâng tỷ số nhưng cú dứt điểm của anh đưa bóng trúng xà ngang.

Đến phút 90+2, Federico Valverde tung cú sút xa ghi bàn quyết định, ấn định chiến thắng 3-2 cho Real Madrid.

Đây là trận đấu thứ hai liên tiếp tại Champions League mà Real Madrid giành chiến thắng nhờ những bàn thắng ở cuối trận. Trước đó, trong cuộc đối đầu Roma hồi tháng 10, đội bóng Tây Ban Nha ghi 3 bàn trong 10 phút cuối để thắng 4-3, trong đó Antonio Rudiger lập công quyết định ở phút 90.

Sau trận đấu, HLV Jose Mourinho đánh giá cao tinh thần thi đấu của các học trò. Ông cho biết dù muốn đội nhà giành chiến thắng dễ dàng hơn, ông vẫn hài lòng với bản lĩnh và khả năng tạo khác biệt ở những thời điểm quyết định của các cầu thủ.

Chiến thắng trước AEK Athens giúp Real Madrid cùng đương kim vô địch Paris Saint-Germain (PSG) trở thành hai đội duy nhất toàn thắng sau bốn lượt trận Champions League mùa này.

Real Madrid hiện đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng, sau PSG do kém hiệu số bàn thắng bại.