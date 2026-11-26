Tiêu hủy ma túy và vật chứng trong vụ án Bùi Đình Khánh cùng đồng phạm

Ngày 26/11, Thi hành án dân sự thành phố Quảng Ninh phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tiêu hủy ma túy và các vật chứng khác trong vụ án Bùi Đình Khánh cùng đồng phạm.

Chấp hành viên Thi hành án dân sự thành phố đọc quyết định thi hành án chủ động đối với vụ án.

Việc tiêu hủy vật chứng được thực hiện theo Quyết định thi hành án chủ động số 12608/QĐ-THADS ngày 17/11/2026 của Thi hành án dân sự thành phố, căn cứ Bản án hình sự sơ thẩm số 41/2026/HS-ST ngày 15/5/2026 của TAND tỉnh Quảng Ninh (nay là TAND thành phố Quảng Ninh) và Bản án hình sự phúc thẩm số 781/2026/HS-PT ngày 25/9/2026 của Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội.

Hội đồng tiêu hủy vật chứng mở niêm phong và tổ chức tiêu hủy các vật chứng trong vụ án.

Hội đồng tiêu hủy vật chứng tiến hành kiểm tra tình trạng niêm phong, lập biên bản mở niêm phong và tổ chức tiêu hủy các vật chứng bằng phương pháp đốt.

Vật chứng thuộc diện tiêu hủy gồm toàn bộ số ma túy hoàn lại sau giám định, các mẫu vật hoàn lại sau giám định, sim điện thoại, thiết bị lưu trữ, đầu thu hình ảnh camera và các vật chứng khác thuộc diện tịch thu tiêu hủy theo bản án.

Vật chứng trong vụ án được đưa vào lò đốt tiêu hủy.

Hoạt động được thực hiện với sự phối hợp của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an), Công an thành phố, Công an xã Bình Liêu, UBND phường Cao Xanh và dưới sự kiểm sát của Viện KSND thành phố.

Việc tiêu hủy bảo đảm thi hành các quyết định về xử lý vật chứng của bản án đã có hiệu lực pháp luật, đồng thời góp phần tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy.