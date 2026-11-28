Tạo sinh kế cho người sau cai nghiện

Đấu tranh với tội phạm ma túy, quản lý chặt người nghiện là nhiệm vụ quan trọng trong công tác phòng, chống ma túy. Để người sau cai không tái nghiện, sinh kế, việc làm của họ có ý nghĩa quan trọng. Với cách tiếp cận mới, Đề án số 189/QĐ-CAT-CSMT của Công an Quảng Ninh về “Tăng cường công tác quản lý, giáo dục, dạy nghề, hỗ trợ tạo việc làm, vay vốn tín dụng, tái hòa nhập cộng đồng cho học viên cai nghiện ma túy và người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn thành phố Quảng Ninh" đang từng bước mở ra cơ hội để những người từng lầm lỡ có thể tự đứng lên, làm lại cuộc đời.

Người cai nghiện được tham gia lao động trị liệu tại Cơ sở cai nghiện ma túy thành phố Quảng Ninh.

Tại Cơ sở cai nghiện ma túy thành phố Quảng Ninh, hành trình làm lại cuộc đời bắt đầu từ những việc học đọc, học viết, học nghề và tham gia lao động trị liệu... Không chỉ phục hồi kiến thức, kỹ năng, những hoạt động này còn giúp người cai nghiện củng cố ý chí, chuẩn bị hành trang trở về cộng đồng.

Anh P.D.T, người cai nghiện chia sẻ: Khi mới vào cơ sở, tôi được tham gia các lớp học 10 ngày chính trị, 10 ngày pháp luật và kỹ năng sống. Tôi hiểu hơn về pháp luật và cảm thấy tự tin hơn vào cuộc sống và chắc chắn sẽ đoạn tuyệt với ma túy.

Tuy nhiên, hoàn thành chương trình cai nghiện mới chỉ là bước đầu. Khi trở về địa phương, thiếu việc làm, thu nhập và sự hỗ trợ cần thiết, người sau cai rất dễ rơi vào mặc cảm, bế tắc, đối mặt với nguy cơ tái nghiện. Nhận diện rõ khó khăn này, Công an thành phố Quảng Ninh triển khai Đề án số 189/QĐ-CAT-CSMT của Công an thành phố Quảng Ninh hướng tới xây dựng chuỗi hỗ trợ liên tục từ cai nghiện, đào tạo nghề đến kết nối việc làm, vay vốn phát triển kinh tế. Thay vì chỉ quản lý, giám sát, người sau cai được đồng hành, tạo điều kiện để tự ổn định cuộc sống.

Sau hơn 9 tháng triển khai, Công an thành phố đã phối hợp tổ chức 5 lớp đào tạo nghề cho 172 học viên, kết nối, giới thiệu việc làm cho 267 người sau cai nghiện. Sự tham gia của doanh nghiệp đã mở thêm cơ hội để họ có việc làm, thu nhập và từng bước hòa nhập với môi trường lao động.

Ông Phạm Văn Chương, Phó Giám đốc Công ty Than Hạ Long, cho biết: Đề án của Công an thành phố triển khai hết sức nhân văn và có ý nghĩa. Tôi hy vọng không riêng Công ty Than Hạ Long và các tổ chức, doanh nghiệp ngoài ngành Than cũng phối kết hợp cùng với Công an thành phố giúp đỡ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

Cùng với việc làm, nguồn vốn tín dụng chính sách là điểm tựa để những người có nhu cầu tự tổ chức sản xuất, kinh doanh phát triển sinh kế. Qua rà soát, toàn thành phố có 243 trường hợp có nhu cầu vay vốn. Triển khai Quyết định số 08/2026/QĐ-TTg (ngày 3/3/2026) của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng cho người sau cai nghiện ma túy, đến ngày 20/11, đã có 69 người được giải ngân tổng số tiền 9,51 tỷ đồng, bình quân 140 triệu đồng/người. Nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích, tạo thêm động lực để người sau cai ổn định cuộc sống bằng chính sức lao động của mình.

"Lúc mới hoàn thành cai nghiện, tôi cũng chưa biết làm gì. Được tạo điều kiện cho vay 200 triệu đồng, tôi đã thêm vốn để hoàn thiện mô hình nuôi tôm, từ lúc đó chỉ tập trung cho công việc, quyết tâm làm lại cuộc đời", anh Nguyễn Văn Huấn, khu Động Linh, phường Đông Mai, chia sẻ.

Hiệu quả của Đề án bước đầu được thể hiện qua những chuyển biến tích cực: Trong số 336 người sau cai được hỗ trợ việc làm, vay vốn, ổn định cuộc sống, chỉ có 1 trường hợp tái vi phạm. Số người nghiện giảm 32,5%, số người sử dụng trái phép chất ma túy giảm 51,5%; số vụ phạm pháp hình sự thuộc nhóm tội xâm phạm sở hữu giảm 28,3% so với cùng kỳ.

Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung, Giám đốc Công an thành phố khẳng định: Đây là những kết quả rất cụ thể mà Đề án đã mang lại, hy vọng cho những người sau cai nghiện và gia đình họ tương lai ổn định cuộc sống và từ bỏ được ma túy. Đây cũng là giải pháp căn cơ mang tính bền vững, lâu dài để kéo giảm tình trạng tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn thành phố, hướng tới mục tiêu xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy, thành phố không ma túy.

Từ thực tiễn đó, ngày 31/10/2026, UBND thành phố ban hành Quyết định tiếp tục triển khai các giải pháp quản lý, giáo dục, dạy nghề, hỗ trợ việc làm, vay vốn và tái hòa nhập cộng đồng. Đây cũng là bước cụ thể hóa quyết tâm giải quyết vấn đề ma túy từ gốc, gắn đấu tranh, ngăn chặn với phòng ngừa nguy cơ tái nghiện và góp phần hiện thực mục tiêu xây dựng Quảng Ninh cơ bản đạt tiêu chí “Thành phố không ma túy” vào năm 2030.

Đánh giá cao những kết quả Quảng Ninh đạt được, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà khẳng định tại hội nghị sơ kết Đề án 189, thực tiễn triển khai tại Quảng Ninh đã cho thấy nhiều kinh nghiệm có giá trị tham khảo, nhân rộng trên cả nước, nhất là sự chủ động, sáng tạo trong cụ thể hóa chủ trương của Trung ương bằng những giải pháp sát với thực tiễn địa phương.