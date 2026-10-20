Chung quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy

Tăng cường quản lý cư trú, đẩy mạnh phối hợp tuần tra, kiểm soát từ địa bàn cơ sở, nhân rộng các mô hình tự quản ANTT, hỗ trợ người cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng... nhiều biện pháp quyết liệt xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy đang được đẩy mạnh trên địa bàn toàn thành phố. Qua đó tiếp tục khẳng định trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị, mọi tầng lớp nhân dân.

Ngay sau khi được ra mắt vào cuối tháng 9/2026, các Tổ rà soát, thống kê, quản lý người có dấu hiệu vi phạm pháp luật về ma túy tại 14 thôn, khu phố trên địa bàn phường Yên Tử khẩn trương bắt tay ngay vào nhiệm vụ. Cụ thể là phối hợp với Công an phường, trưởng khu dân cư và các lực lượng liên quan tiến hành rà soát, thống kê, đối chiếu thông tin về toàn bộ người cư trú trên địa bàn, nắm chắc tình hình di biến động, tạm trú, lưu trú...

Thông qua đó nhằm kịp thời xác định và có biện pháp tiếp cận các trường hợp có dấu hiệu nghi vấn về vi phạm pháp luật về ma túy để xác minh, xử lý theo quy định. Đây là những thông tin hết sức quan trọng để Yên Tử xây dựng phường không ma túy, trong bối cảnh sau khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập khu dân cư, cần cập nhật lại thông tin theo tình hình mới được đầy đủ, chính xác.

Phường Yên Tử thành lập tổ rà soát, thống kê, quản lý người có dấu hiệu vi phạm pháp luật về ma túy khu phố Năm Mẫu, tháng 9/2026.

Cách làm của phường Yên Tử là đưa thực hiện rà soát, thống kê, quản lý người liên quan đến ma tuý trở thành nhiệm vụ thường xuyên, liên tục; đảm bảo rà soát đầy đủ, đúng đối tượng, không để xảy ra sót lọt... nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm, tệ nạn phát sinh. Đây là cơ sở để phường tiếp tục triển khai các nhiệm vụ về đấu tranh đẩy lùi ma túy khỏi cộng đồng; quản lý, giáo dục, giúp đỡ người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và người sau cai nghiện chấp hành đúng quy định của pháp luật; xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ...

Cũng vận dụng cách làm như vậy, đến nay phường Hà An đã hoàn thành việc rà soát tại toàn bộ 8 khu phố trên địa bàn, thống nhất đưa 114 trường hợp có liên quan đến ma túy trên địa bàn vào diện kiểm tra, làm việc và tổ chức test ma túy để phục vụ công tác phân loại, lập hồ sơ, quản lý theo quy định. Hiệu quả đến từ việc phát huy đồng thời trách nhiệm của cấp ủy, khu phố và lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, bảo đảm không bỏ lọt đối tượng và không để phát sinh điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy.

Công an phường Hà An làm việc với đại diện các khu phố về nhiệm vụ xây dựng phường không ma túy.

Để xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy, một trong những yếu tố quan trọng là phát huy được tinh thần nhân dân tự quản, nhân rộng các mô hình đấu tranh, phòng ngừa có hiệu quả. Đơn cử như hoạt động phối hợp kiểm tra khai báo lưu trú kết hợp kiểm tra, test ma túy tại khu nhà trọ, khu tập thể công nhân; kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT; đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chú trọng nâng cao nhận thức cộng đồng về tác hại của ma túy, tăng cường cảnh giác, chủ động cung cấp thông tin, tố giác tội phạm, không bao che, tiếp tay cho các hành vi vi phạm...

Nhằm tạo điều kiện cho người chấp hành xong án phạt tù, người sau cai nghiện ma túy có được ổn định cuộc sống, không tái vi phạm pháp luật, các đoàn thể địa phương đã chủ động phối hợp với Công an và Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai các chương trình hướng vào khuyến khích, hỗ trợ vươn lên trong cuộc sống. Nhất là chương trình về tín dụng ưu đãi, hỗ trợ người dân có nhu cầu vay vốn để sản xuất, kinh doanh...

Như tại Quảng Tân, việc hỗ trợ được tiến hành bài bản, chặt chẽ từ các bước tuyên truyền, lan tỏa thông tin chính sách vào đời sống; cho đến việc phối hợp rà soát, hoàn thiện và xét duyệt hồ sơ, tạo điều kiện để những trường hợp đủ điều kiện tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả. Nhờ đó từ đầu năm 2026 đến nay, xã Quảng Tân đã có 3 trường hợp là người chấp hành xong án phạt tù và người sau cai nghiện ma túy tiếp cận nguồn vốn vay với tổng số tiền trên 300 triệu đồng.

Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, cùng sự chung tay của mỗi người dân, mục tiêu xây dựng Quảng Ninh trở thành thành phố không ma túy đang từng bước được hiện thực hóa.