Ngăn chặn ma túy từ địa bàn biên giới

Trên dải biên giới Đông Bắc, nơi hoạt động giao thương diễn ra sôi động, các lực lượng chức năng và địa phương đang chủ động triển khai nhiều giải pháp phòng, chống ma túy, góp phần xây dựng “lá chắn” vững chắc, ngăn chặn ma túy từ sớm, từ xa, giữ bình yên nơi phên giậu Tổ quốc.

Quảng Ninh có cả đường biên giới trên bộ và trên biển tiếp giáp Trung Quốc, với hệ thống cửa khẩu, cảng biển và hoạt động giao thương sôi động. Bên cạnh lợi thế phát triển kinh tế, đặc thù này cũng đặt ra nhiều thách thức trong phòng, chống tội phạm ma túy. Vì vậy, các lực lượng chức năng chú trọng phòng ngừa từ cơ sở, phát huy vai trò của người dân trong ngăn chặn ma túy từ sớm, từ xa.

Cán bộ Công an xã Quảng Đức phát tài liệu cho người dân trong buổi tuyên truyền.

Với hơn 34,7km đường biên giới đất liền, xã Hải Sơn là địa bàn có vị trí quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Người dân thường xuyên qua lại biên giới để giao thương, trao đổi hàng hóa, thăm thân, du lịch. Đặc điểm này đòi hỏi công tác tuyên truyền phải được thực hiện thường xuyên, phù hợp với điều kiện sinh hoạt và nhận thức của từng nhóm dân cư. Công an xã Hải Sơn đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương đổi mới cách thức tuyên truyền, đưa thông tin pháp luật đến gần hơn với người dân, nhất là đồng bào DTTS.

Bên cạnh các buổi họp dân, cán bộ công an trực tiếp đến từng hộ gia đình, chú trọng tuyên truyền cho những nhóm có nguy cơ cao. Đáng chú ý, đơn vị biên tập nội dung tuyên truyền bằng âm thanh sử dụng tiếng nói của đồng bào DTTS, tập trung vào tác hại của ma túy, dấu hiệu nhận biết tội phạm và cách phòng ngừa. Cách làm gần gũi giúp người dân dễ tiếp nhận, ghi nhớ và vận dụng vào cuộc sống, từ đó nâng cao cảnh giác trước những hành vi dụ dỗ, lôi kéo tham gia mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Công nghệ thông tin cũng được ứng dụng để mở rộng khả năng tiếp cận thông tin. Thông qua mã QR tại các buổi tuyên truyền, người dân được hướng dẫn truy cập “Trợ lý AI” và “Infographic buổi tuyên truyền”, thuận tiện tra cứu, tìm hiểu các quy định pháp luật. Nhờ vậy, việc tuyên truyền không chỉ dừng lại ở những buổi gặp gỡ trực tiếp mà còn tạo điều kiện để mỗi người chủ động tìm hiểu, nâng cao kiến thức phòng ngừa.

Anh Đặng Văn Quang (xã Hải Sơn) chia sẻ: Qua việc được tuyên truyền, bản thân tôi cũng như nhiều thanh niên trong thôn đã ý thức rõ việc không tham gia vận chuyển, mua bán, hay sử dụng ma túy, quyết tâm xây dựng lối sống lành mạnh và lao động chân chính.

Sự tích cực trong công tác tuyên truyền cũng được triển khai bằng nhiều hình thức, kết hợp giữa phổ biến trực tiếp và truyền thông trên không gian mạng. Từ đầu năm đến nay, Công an xã đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức 9 buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thu hút hơn 2.125 lượt người tham gia; phát gần 3.000 tờ rơi, tài liệu tuyên truyền đến người dân.

Đơn vị còn biên soạn 38 tin, bài đăng trên các fanpage của Công an xã và UBND xã, góp phần đưa thông tin cảnh báo đến đông đảo người dân. Đáng chú ý, người dân trên địa bàn đã cung cấp 12 nguồn tin, trong đó có 9 nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng công an kịp thời xác minh, xử lý các vụ việc phát sinh.

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Cùng với lực lượng công an, BĐBP Quảng Ninh cũng tích cực phối hợp với các địa phương tuyên truyền phòng, chống ma túy trên các tuyến biên giới. Qua tuyên truyền, người dân được nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy, đồng thời được vận động không tiếp tay cho tội phạm, chủ động phát hiện, tố giác những hành vi vi phạm.

Trong 3 năm qua, các đơn vị BĐBP trên địa bàn thành phố đã trực tiếp bắt giữ 33 vụ với 42 đối tượng liên quan đến ma túy, thu giữ hơn 115kg ma túy các loại, đồng thời phối hợp bắt giữ nhiều vụ việc khác. Riêng quý III/2026, đơn vị chủ trì phát hiện, bắt giữ, xử lý 51 vụ với 64 đối tượng vi phạm pháp luật trên tuyến biên giới, vùng biển; khởi tố, xử lý hình sự 4 vụ với 14 đối tượng.

Những kết quả này cho thấy yêu cầu thường xuyên, liên tục của công tác kiểm soát địa bàn, đồng thời đặt ra nhiệm vụ tiếp tục nâng cao hiệu quả phòng ngừa, không để ma túy xâm nhập, gây ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.

Ở vùng đồng bào DTTS trong toàn thành phố, gần 400 người có uy tín đang phát huy vai trò cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Bằng sự am hiểu phong tục, tập quán và tiếng nói có trọng lượng trong cộng đồng, người có uy tín đang góp phần vận động người dân chấp hành pháp luật, nâng cao cảnh giác, tích cực tham gia phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".

Cùng với đó, toàn thành phố đã xây dựng 4.134 tổ nhân dân tự quản về ANTT, hỗ trợ nắm bắt tình hình tại cơ sở, phòng ngừa tội phạm và vận động người nghiện đi cai nghiện tự nguyện.

Cuộc chiến phòng, chống ma túy trên tuyến biên giới sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự vào cuộc tích cực của các lực lượng chức năng và ý thức trách nhiệm ngày càng cao của người dân, thế trận phòng ngừa từ cơ sở đang từng bước được củng cố, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên và tương lai của các thế hệ nơi vùng đất địa đầu Tổ quốc.