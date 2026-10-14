Hoàn thiện chính sách, nâng hiệu quả phòng, chống ma túy

Thành phố Quảng Ninh đang rà soát, sửa đổi, bổ sung chính sách về cai nghiện ma túy, quản lý sau cai và hỗ trợ lực lượng trực tiếp phòng, chống tội phạm ma túy. Việc hoàn thiện chính sách nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn, nâng cao hiệu quả quản lý, phòng ngừa tái nghiện, góp phần thực hiện mục tiêu đến năm 2030 có trên 50% địa bàn cấp xã không ma túy.

Thời gian qua, thành phố Quảng Ninh đã tăng cường công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò của các lực lượng chức năng và quần chúng nhân dân trong phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy. Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 26/6/2026 về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới; Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 16/1/2026 về tăng cường lãnh đạo công tác bảo đảm an ninh, trật tự giai đoạn 2026-2030.

Công tác phòng chống ma tuý có sự phối hợp đồng bộ, liên tục từ thành phố đến cơ sở, gắn trách nhiệm của từng địa phương, đơn vị với sự tham gia chủ động của nhân dân. Quảng Ninh tập trung đồng thời vào hai hướng là chặn “nguồn cung” và giảm “nguồn cầu”. Các lực lượng chức năng phối hợp với các địa phương nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, nhất là trên tuyến biên giới, vùng biển, cửa khẩu, cảng biển và không gian mạng; đấu tranh triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy, không để các cơ sở kinh doanh có điều kiện bị lợi dụng để tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy.

Các xã, phường, đặc khu thường xuyên rà soát người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy; nâng cao hiệu quả cai nghiện, quản lý sau cai, hỗ trợ đào tạo nghề, việc làm và tái hòa nhập cộng đồng.

Đặc biệt, lực lượng Công an giữ vai trò nòng cốt, chủ động nắm chắc tình hình, rà soát địa bàn, đối tượng, triển khai các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, triệt phá các đường dây, ổ nhóm tội phạm ma túy. Với phương châm “đánh cả đường dây, không đánh khúc giữa, bắt xử lý được đối tượng chủ mưu, cầm đầu”, Công an thành phố cùng các lực lượng chức năng tập trung đấu tranh quyết liệt, nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý tội phạm.

Cùng với đấu tranh, trấn áp, lực lượng Công an tăng cường quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và người sau cai nghiện; phối hợp với chính quyền cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, quản lý địa bàn, phòng ngừa ma túy xâm nhập cộng đồng.

Nhờ vậy, mặc dù trong 9 tháng đầu năm 2026, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn thành phố tiếp tục diễn biến phức tạp, xuất hiện nhiều yếu tố mới, tác động trực tiếp đến công tác phòng ngừa, đấu tranh, các lực lượng chức năng đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma túy, triệt phá các đường dây, ổ nhóm, đồng thời tăng cường quản lý người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy.

Kết quả, toàn thành phố phát hiện, bắt giữ, xử lý 654 vụ với 1.601 đối tượng liên quan đến ma túy, tăng 26,5% về số vụ và 29,3% về số đối tượng so với cùng kỳ năm 2025; bình quân 2,4 đối tượng bị bắt giữ mỗi vụ. Các lực lượng chức năng lập hồ sơ đưa 393 người đi cai nghiện ma túy bắt buộc và tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy. Tính đến ngày 14/9/2026, toàn thành phố có 1.095 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, giảm 21,2% so với cùng kỳ; 581 người sử dụng trái phép chất ma túy, giảm 44,2%. Tuy nhiên, số người bị quản lý sau cai nghiện tăng 31,2%, từ 409 lên 537 người.

Theo mục tiêu Ban Thường vụ Thành ủy đề ra, đến năm 2030, Quảng Ninh phấn đấu có trên 50% địa bàn cấp xã không ma túy, tiến tới đạt các tiêu chí thành phố không ma túy. Để thực hiện mục tiêu này, cùng với các biện pháp đấu tranh, phòng ngừa, thành phố đang xem xét sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 94/2025/NQ-HĐND ngày 16/12/2025 của HĐND thành phố về chính sách cai nghiện ma túy, quản lý sau cai và hỗ trợ lực lượng trực tiếp phòng, chống tội phạm ma túy.

Việc rà soát, hoàn thiện chính sách nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn, nâng cao hiệu quả cai nghiện, quản lý sau cai và bảo đảm điều kiện cho lực lượng làm nhiệm vụ. Cùng với đấu tranh, ngăn chặn tội phạm, đây là một trong những giải pháp cần thiết để kiểm soát ma túy từ cơ sở, từng bước xây dựng địa bàn không ma túy.