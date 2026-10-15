Chung sức xây dựng địa bàn không ma túy

Với mục tiêu đến năm 2030 có trên 50% số xã, phường, đặc khu đạt tiêu chí không ma túy, Quảng Ninh đang tập trung triển khai các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy, quản lý người nghiện và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng.

Công tác phòng, chống ma túy đang được Quảng Ninh triển khai gắn với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể và lực lượng nòng cốt tại cơ sở. Toàn thành phố hiện duy trì 115 mô hình trong khu dân cư, 42 mô hình trong doanh nghiệp và 4.131 tổ nhân dân tự quản về ANTT. Thông qua các mô hình, hoạt động tuyên truyền, vận động người dân nâng cao cảnh giác, tham gia phát hiện, tố giác tội phạm và phòng ngừa tệ nạn ma túy được triển khai thường xuyên hơn tại địa bàn dân cư.

ĐVTN tham gia giải chạy phong trào “Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy" tại Quảng trường 30/10 (tháng 6/2026).

Trong đó, thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên và công nhân lao động là những nhóm được chú trọng tuyên truyền, nhất là trước tình trạng xuất hiện nhiều loại ma túy tổng hợp, ma túy núp bóng thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử. Đầu tháng 9/2026, Đoàn Thanh niên UBND thành phố tổ chức hội nghị tập huấn phòng chống tệ nạn xã hội, thu hút hơn 300 đoàn viên, thanh niên tham gia. Những tình huống như bị rủ rê sử dụng chất lạ, nhận giữ đồ cho người khác, hay sử dụng sản phẩm không rõ nguồn gốc được đưa ra trao đổi, giúp người trẻ nhận diện nguy cơ và trang bị kỹ năng tự bảo vệ.

Tại hội nghị, Đoàn Trường Cao đẳng Việt - Hàn Quảng Ninh đã ký cam kết triển khai mô hình “Chi đoàn không có đoàn viên vi phạm pháp luật về ma túy và tệ nạn xã hội”. Theo Bí thư Đoàn trường Phạm Thị Hòa, các chi đoàn lồng ghép nội dung phòng, chống ma túy vào sinh hoạt định kỳ, tuyên truyền trên mạng xã hội, đồng thời chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, đời sống của học sinh, sinh viên để kịp thời phát hiện, hỗ trợ những trường hợp có nguy cơ. Mục tiêu là phát huy trách nhiệm của mỗi đoàn viên trong tự phòng ngừa và nhắc nhở bạn bè cùng chấp hành pháp luật.

Bí thư Đoàn Thanh niên UBND thành phố Vũ Thị Thùy Linh cho biết: “Chúng tôi chú trọng đổi mới cách tuyên truyền, giúp đoàn viên, thanh niên chủ động nhận diện những nguy cơ liên quan đến ma túy trong cuộc sống. Thông qua các hội nghị tập huấn, cuộc thi tìm hiểu pháp luật và sân khấu hóa tình huống, các bạn trẻ được trực tiếp trao đổi, thực hành kỹ năng xử lý khi bị rủ rê, lôi kéo sử dụng ma túy. Điều quan trọng là mỗi đoàn viên không chỉ biết cách tự bảo vệ mình, mà còn có ý thức nhắc nhở bạn bè, cùng xây dựng môi trường học tập, sinh hoạt lành mạnh, không ma túy”.

Công an phường Đông Mai tuyên truyền phòng, chống ma túy cho đại diện các đơn vị trong KCN Đông Mai.

Cùng với phòng ngừa, các lực lượng chức năng tăng cường đấu tranh, triệt phá các đường dây, ổ nhóm mua bán, vận chuyển và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Theo số liệu của lực lượng công an, trong 10 tháng năm 2026, toàn thành phố đã xử lý hình sự 583 vụ, 1.287 đối tượng liên quan đến ma túy, tăng 9,5% về số vụ so cùng kỳ năm 2025. Tang vật thu giữ gồm nhiều loại ma túy, trong đó có hơn 346g heroin, gần 1,94kg ma túy tổng hợp, cùng các sản phẩm chứa chất ma túy dưới dạng tinh dầu, dung dịch sử dụng trong thuốc lá điện tử. Ngoài ra, lực lượng chức năng xử lý hành chính 92 vụ, 375 đối tượng, với tổng số tiền phạt hơn 765 triệu đồng.

Đáng chú ý, sự xuất hiện của các loại ma túy mới, phương thức mua bán qua mạng xã hội và việc sử dụng đồng thời nhiều chất ma túy đang đặt ra những khó khăn trong công tác phát hiện, đấu tranh và quản lý. Vì vậy, bên cạnh ngăn chặn nguồn cung, thành phố tập trung rà soát, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và người sau cai nghiện, hạn chế nguy cơ tái nghiện, phát sinh các điểm phức tạp về ANTT. Theo thống kê đến ngày 14/9/2026, toàn thành phố có 1.095 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, 581 người sử dụng trái phép chất ma túy và 537 người thuộc diện quản lý sau cai nghiện.

Thời gian qua, các địa phương đã duy trì hoạt động của đội công tác xã hội tình nguyện, các nhóm tư vấn, hỗ trợ người nghiện và gia đình; kết hợp vận động cai nghiện với tư vấn học nghề, giới thiệu việc làm. Công an thành phố cũng triển khai hoạt động định hướng nghề nghiệp, kết nối doanh nghiệp tuyển dụng lao động cho học viên cai nghiện, trong đó có các doanh nghiệp ngành Than. Việc tạo điều kiện để người sau cai nghiện có việc làm, thu nhập ổn định được xác định là giải pháp quan trọng nhằm hạn chế tái nghiện, giúp họ từng bước tái hòa nhập cộng đồng.

Để tạo chuyển biến bền vững, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Nghị quyết số 07-NQ/TU (ngày 16/1/2026) về tăng cường lãnh đạo công tác bảo đảm ANTT giai đoạn 2026-2030; Chỉ thị số 05-CT/TU (ngày 26/6/2026) về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới.

UBND thành phố cũng ban hành Kế hoạch số 259/KH-UBND (ngày 14/10/2025) về thực hiện các tiêu chí xã, phường, đặc khu không ma túy, chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy giai đoạn 2025-2030. Theo đó, thành phố đặt mục tiêu hằng năm giảm bền vững tỷ lệ phát sinh người nghiện ma túy mới từ 5-10%; đến năm 2030 có hơn 50% số xã, phường, đặc khu đạt tiêu chí không ma túy, tiến tới cơ bản đạt các tiêu chí của thành phố không ma túy.

Để đạt mục tiêu đề ra, cùng với vai trò nòng cốt của lực lượng công an, mỗi cấp ủy, chính quyền, tổ chức đoàn thể và người dân cần tiếp tục nâng cao trách nhiệm trong phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn ma túy. Việc giữ vững những địa bàn đã đạt tiêu chí, từng bước chuyển hóa các địa bàn phức tạp phải được thực hiện thường xuyên, gắn với quản lý người nghiện và hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.