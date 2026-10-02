TÁC PHẨM DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG THÀNH PHỐ QUẢNG NINH NĂM 2026 Từ Nghị quyết mang tính đột phá đến nụ cười rạng rỡ của học sinh vùng cao

Việc triển khai đồng bộ các nghị quyết, đặc biệt là các chính sách đặc thù của tỉnh Quảng Ninh dành cho giáo dục vùng cao, đã góp phần cải thiện điều kiện học tập, chăm sóc sức khỏe cho trẻ em vùng dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới TP Quảng Ninh. Tại xã Bình Liêu, các chính sách hỗ trợ từ học phí, sách vở, bữa ăn bán trú đến cơ sở vật chất nội trú, y tế học đường... đang từng bước giảm bớt khó khăn, tạo điều kiện để học sinh vùng cao yên tâm đến trường.

Chùm ảnh phản ánh hiệu quả thiết thực từ chính sách hợp lòng dân, khẳng định vai trò lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng trong nỗ lực nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và "không để ai bị bỏ lại phía sau" nơi phên giậu Tổ quốc.

Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Bình Liêu được đầu tư nâng cấp, xây mới với tổng mức đầu tư 40 tỷ đồng trên tổng diện tích 9,7ha. Năm học 2026-2027, nhà trường đón 26 lớp với khoảng 653 học sinh nội trú và bán trú, tạo cơ sở vật chất trường lớp khang trang cho trẻ em tới trường.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội và đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Quảng Ninh; cùng các đại biểu thăm phòng nội trú của học sinh nhân lễ khai giảng năm học mới và Lễ khánh thành Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Bình Liêu.

Giáo viên Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Bình Liêu đón chào các em học sinh tại cổng trường - ngôi trường được đầu tư xây dựng kiên cố, hiện đại từ nguồn ngân sách nhà nước dành cho vùng khó khăn.

Nụ cười hân hoan của các em học sinh khi cầm trên tay sách giáo khoa được cấp và được Nhà nước hỗ trợ 100% chi phí học tập.

Giờ ăn trưa bán trú ấm cúng của các em học sinh. Khay cơm đầy đặn đủ dưỡng chất giúp nâng cao thể trạng, đảm bảo sức khỏe cho học sinh vùng cao yên tâm học tập.

Cán bộ y tế trường học kiểm tra huyết áp và chăm sóc sức khỏe định kỳ cho học sinh - một trong những nội dung trọng tâm của chương trình y tế học đường vùng dân tộc thiểu số.

Trong phòng nội trú sạch sẽ, các em được trang bị đầy đủ chăn màn, giường chiếu; giúp các em dù xa nhà vẫn cảm nhận được sự chăm sóc chu đáo như ở gia đình.

Học sinh vùng cao Bình Liêu tự tin thao tác trên máy tính tại phòng học tin học đạt chuẩn. Việc đầu tư hạ tầng số giúp các em thu hẹp khoảng cách công nghệ với học sinh miền xuôi.