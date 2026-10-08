CSGT TPHCM xử lý tài xế xe khách vi phạm nồng độ cồn ở mức cao

Qua kiểm soát nồng độ cồn trên địa bàn, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) Bàn Cờ thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM (CATP) phối hợp Công an P.Tân Sơn Nhất kịp thời phát hiện tài xế xe kinh doanh vận tải hành khách vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,419 mg/l khí thở.

Khoảng 23 giờ ngày 03/10, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát nồng độ cồn, cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT Bàn Cờ phối hợp Công an P.Tân Sơn Nhất tiến hành kiểm tra phương tiện ôtô có dấu hiệu vi phạm.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn ở mức 0,419 mg/l khí thở, thuộc trường hợp vi phạm nồng độ cồn ở mức cao.

Tài xế bước xuống từ phương tiện

Đáng chú ý, phương tiện trên được sử dụng để kinh doanh vận tải hành khách. Thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra, trên xe không có hành khách. Việc kịp thời phát hiện, ngăn chặn tài xế đã sử dụng rượu, bia tiếp tục điều khiển phương tiện có ý nghĩa quan trọng trong phòng ngừa nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, nhất là đối với phương tiện hoạt động kinh doanh vận tải hành khách.

Với hành vi vi phạm nồng độ cồn nêu trên, người điều khiển phương tiện có thể bị xử phạt vi phạm hành chính từ 30 đến 40 triệu đồng, đồng thời bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng theo quy định. Tại thời điểm kiểm tra, người điều khiển phương tiện cũng không xuất trình được giấy phép lái xe và giấy chứng nhận đăng ký xe.

CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời tiếp tục xác minh, làm rõ các nội dung liên quan để xử lý theo quy định.Trường hợp xác định chủ phương tiện giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện, cơ quan chức năng sẽ xem xét, xử lý trách nhiệm của chủ phương tiện theo quy định pháp luật.

CSGT tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế

Qua vụ việc, Phòng CSGT CATP đề nghị các doanh nghiệp, hợp tác xã và chủ phương tiện kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa tăng cường quản lý, thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở đội ngũ lái xe; tuyệt đối không giao phương tiện cho người đã sử dụng rượu, bia hoặc không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Phòng CSGT cũng khuyến cáo người dân, đặc biệt là hành khách sử dụng dịch vụ vận tải, khi phát hiện tài xế có biểu hiện đã sử dụng rượu, bia nhưng vẫn điều khiển phương tiện cần kịp thời thông tin cho lực lượng chức năng để kiểm tra, ngăn chặn nguy cơ mất an toàn giao thông.