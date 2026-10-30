Dành những điều tốt nhất cho học sinh

Với tinh thần chủ động, sáng tạo và quyết liệt, Quảng Ninh mạnh dạn triển khai những giải pháp đột phá vì quyền lợi học sinh. Khi được học trong một môi trường giáo dục trang bị đủ đầy về mọi điều kiện, mỗi học sinh có thể thỏa sức sáng tạo, phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ.

Chuyển biến trong tư duy và hành động

Bám sát chủ trương của Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện và đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, trong năm học 2025-2026, thành phố đã ban hành và triển khai 10 chính sách tiêu biểu trong lĩnh vực giáo dục, quy mô hỗ trợ trên 539.000 lượt người học và nhà giáo. Tổng kinh phí thực hiện gần 800 tỷ đồng/năm học. Tiêu biểu như: Hỗ trợ sữa uống miễn phí tại trường cho toàn bộ trẻ em mầm non và học sinh tiểu học; cung cấp miễn phí sách giáo khoa cho học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên; hỗ trợ tổ chức dạy học, chăm sóc trẻ mầm non trong thời gian hè; thưởng đến 700 triệu đồng cho học sinh đoạt giải quốc tế; học sinh dân tộc thiểu số (DTTS) ở địa bàn khó khăn được thưởng 1,5 lần…

Bữa ăn trưa của trẻ tại Trường Mầm non Quảng La (xã Quảng La).

Một trong những chính sách giàu tính nhân văn là hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mầm non và học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số, miền núi, xã đảo và nhóm yếu thế, ưu tiên. Trẻ em mầm non thường trú ở 24 xã vùng đồng bào DTTS và miền núi, xã đảo; 49 thôn vùng đồng bào DTTS và miền núi thuộc 8 xã khác; trẻ em thuộc diện chính sách được hỗ trợ tiền ăn trưa mức 360.000 đồng/trẻ/tháng.

Theo thống kê, khoảng 18.600 trẻ/năm học được hỗ trợ với kinh phí khoảng 74 tỷ đồng; 44 cơ sở giáo dục mầm non được hỗ trợ kinh phí chi trả nhân viên nấu ăn, điện, nước, tổng kinh phí khoảng 24,7 tỷ đồng.

Học sinh tiểu học đảm bảo điều kiện tương tự như trên được hỗ trợ 400.000 đồng/học sinh/tháng. Khoảng 18.300 học sinh/năm học được thụ hưởng với kinh phí khoảng 65,8 tỷ đồng; 72 cơ sở giáo dục được hỗ trợ kinh phí phục vụ nấu ăn, quản lý học sinh, điện, nước, tổng kinh phí khoảng 23,6 tỷ đồng.

Chị Bàng Thị Trang, thôn Bằng Cả (xã Quảng La), có con học tại Trường Mầm non Quảng La, bộc bạch: Trước đây, mỗi tháng gia đình phải dành một khoản tiền để đóng tiền ăn trưa cho cháu. Nhà còn nhiều khoản phải lo nên cũng có lúc thấy khó. Từ khi cháu được thành phố hỗ trợ tiền ăn, gia đình nhẹ được một phần chi phí. Bố mẹ có thể yên tâm đi làm, gửi cháu ở trường, các cô chăm sóc, cho ăn, cho ngủ đầy đủ. Chúng tôi rất vui vì con được học tập và chăm sóc tốt hơn.

Học sinh Trường THPT Hòn Gai đi xe buýt điện.

Bước vào năm học 2026-2027, Quảng Ninh tiếp tục đầu tư những điều kiện thiết thực cho việc dạy và học. Tại các phường Hạ Long, Hồng Gai và Hà Tu, thành phố thí điểm chính sách miễn giá vé xe buýt đưa đón học sinh với 6 tuyến, khoảng 50 xe buýt điện 30 chỗ, phục vụ khoảng 2.000 học sinh tại 22 cơ sở giáo dục. Học sinh sử dụng dịch vụ được hỗ trợ 100% giá vé từ ngân sách nhà nước.

Cùng với đó, thành phố Quảng Ninh triển khai lắp đặt khoảng 11.550 máy điều hòa tại 515 trường, điểm trường và hệ thống điện mặt trời mái nhà tại 280/292 trường công lập, với tổng nhu cầu kinh phí khoảng 639,6 tỷ đồng. Việc đầu tư đồng thời hai hạng mục nhằm cải thiện điều kiện học tập, giảm áp lực chi phí điện, tăng khả năng sử dụng năng lượng sạch và từng bước thu hẹp chênh lệch về điều kiện học tập giữa các địa bàn.

Giáo dục toàn diện đức, trí, thể, mỹ

Hơn 1 năm qua, Quảng Ninh tập trung xây dựng đội ngũ nhà giáo đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng. Đến nay, 100% cán bộ quản lý giáo dục được đào tạo lý luận chính trị, trong đó 5,1% trình độ cao cấp, 94,9% trình độ trung cấp. 100% giáo viên đạt chuẩn trình độ theo Luật Giáo dục.

Cùng với đó, công tác xây dựng, đầu tư cơ sở vật chất trường lớp cũng được chú trọng. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đã đạt 91,6%. 100% phòng học kiên cố, đáp ứng yêu cầu tổ chức dạy học 2 buổi/ngày và triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới.

Giáo dục đại học được định hướng gắn với nhu cầu nhân lực chất lượng cao, với tỷ lệ 235 sinh viên/vạn dân, cao hơn mức bình quân cả nước (215 sinh viên/vạn dân). Trường Đại học Hạ Long được ưu tiên đầu tư theo định hướng đại học đa ngành, đa lĩnh vực; mở rộng quy mô đào tạo, tăng cường liên kết doanh nghiệp và hợp tác quốc tế; từng bước nâng cao năng lực quản trị.

Hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ được đẩy mạnh, tập trung vào các lĩnh vực thế mạnh của thành phố như du lịch, dịch vụ, ngôn ngữ và công nghệ, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Cụ thể hóa Nghị quyết số 71-NQ/TW, sau hơn 1 năm, chất lượng giáo dục và đào tạo của Quảng Ninh đã có những chuyển biến mạnh mẽ. Đến nay, giáo dục đại trà duy trì vững chắc với 100% trẻ mầm non và học sinh tiểu học học 2 buổi/ngày; 100% (54/54) xã, phường, đặc khu đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và THCS mức độ 3 (mức cao nhất). Công tác xóa mù chữ duy trì bền vững mức độ 2 (mức cao nhất) trên toàn thành phố.

Giáo dục mũi nhọn cũng đạt nhiều kết quả nổi bật. Năm 2026, thành phố có 82 giải học sinh giỏi quốc gia THPT, thuộc tốp 10 địa phương có tỷ lệ học sinh đoạt giải cao nhất cả nước; đạt 36 giải tại Hội thi An toàn giao thông cấp quốc gia; 3 giải tại Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia.

Hoạt động thể dục thể thao tiếp tục đạt thành tích cao với 3 huy chương tại Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 14 và 3 HCV tại Giải Thể thao học sinh phổ thông toàn quốc.

Những kết quả bước đầu khẳng định quyết tâm của Quảng Ninh trong thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW, tạo nền tảng để Quảng Ninh tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.